Стало известно, фильмы о каких футболистах чаще всего смотрят россияне

На фоне решающих матчей Чемпионата мира по футболу аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» изучили предпочтения российских зрителей и выяснили, какие картины о спорте пользуются наибольшим спросом.

Чаще всего россияне выбирают биографические и художественные драмы, основанные на реальных событиях. Возглавила рейтинг картина «Золотой дубль» о тренерском пути Никиты Симоняна в ереванском «Арарате».

Второе место заняла спортивная комедия «Больше чем футбол», а замкнула тройку лидеров драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» о легендарном послевоенном турне московского «Динамо» в Лондоне.

В десятку самых просматриваемых проектов вошли фильмы «Тренер» Данилы Козловского, «Нефутбол», байопик «Пеле: Рождение легенды», военная драма «Матч», историческая картина «Дикая лига», сериал «В созвездии Стрельца» об Эдуарде Стрельцове, а также документальные ленты «Мы — Спартак» и «Неймар: Номер один в Бразилии».

Аналитики отмечают, что зрителей больше интересуют не абстрактные матчи, а личные истории, биографии и конкретные победы великих спортсменов. При этом мужская аудитория преобладает над женской (59% против 41%), а основное ядро составляют россияне в возрасте от 35 до 54 лет. География просмотров напрямую связана с регионами, где базируются сильнейшие футбольные клубы страны.