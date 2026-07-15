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Фильмы о футболистах, что смотрят россияне: Золотой дубль и Больше чем футбол, Одиннадцать молчаливых мужчин и Тренер
Фильмы

Сегодня, 10:30

1 мин.

Стало известно, фильмы о каких футболистах чаще всего смотрят россияне

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Золотой дубль», реж. Мгер Мкртчян, AP Cinema, Lineamentum
Фото Кадр из фильма «Золотой дубль», реж. Мгер Мкртчян, AP Cinema, Lineamentum

На фоне решающих матчей Чемпионата мира по футболу аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» изучили предпочтения российских зрителей и выяснили, какие картины о спорте пользуются наибольшим спросом.

Чаще всего россияне выбирают биографические и художественные драмы, основанные на реальных событиях. Возглавила рейтинг картина «Золотой дубль» о тренерском пути Никиты Симоняна в ереванском «Арарате».

Второе место заняла спортивная комедия «Больше чем футбол», а замкнула тройку лидеров драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» о легендарном послевоенном турне московского «Динамо» в Лондоне.

В десятку самых просматриваемых проектов вошли фильмы «Тренер» Данилы Козловского, «Нефутбол», байопик «Пеле: Рождение легенды», военная драма «Матч», историческая картина «Дикая лига», сериал «В созвездии Стрельца» об Эдуарде Стрельцове, а также документальные ленты «Мы — Спартак» и «Неймар: Номер один в Бразилии».

Аналитики отмечают, что зрителей больше интересуют не абстрактные матчи, а личные истории, биографии и конкретные победы великих спортсменов. При этом мужская аудитория преобладает над женской (59% против 41%), а основное ядро составляют россияне в возрасте от 35 до 54 лет. География просмотров напрямую связана с регионами, где базируются сильнейшие футбольные клубы страны.

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