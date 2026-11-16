Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор спасаются от динозавров: фантастический фильм появился онлайн

Фантастический фильм «Конец Оук-стрит» с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором появился на HBO Max.

По сюжету загадочное космическое явление переносит целую улицу американского пригорода в неизвестное место. Семья Платт оказывается в совершенно чужом мире и вынуждена объединиться, чтобы выжить. Героев ждут опасные встречи с доисторическими существами.

Режиссером и сценаристом выступил Дэвид Роберт Митчелл, известный по хоррору «Оно следует за тобой». Одним из продюсеров стал Джей Джей Абрамс. Ранее фильм разрабатывался под названием «Улица Флауэрвейл».