Детективный фильм «Энола Холмс 3» выйдет на Netflix 1 июля

Картина Фила Барантини «Энола Холмс 3» выйдет на Netflix 1 июля. В новой части сыщице предстоит столкнуться с самым запутанным и опасным делом в карьере, которое заставит ее выйти из тени знаменитого брата.

Кто снялся в фильме «Энола Холмс 3»

В картине снялись Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер, Химеш Патель, Луи Патридж, Шэрон Дункан-Брюстер, Майк Пэриш, Джо Аццопарди, Джеймс Райт и Бернард Коллако.