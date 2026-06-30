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Энола Холмс 3 фильм 2026: дата выхода и трейлер, актеры — где смотреть
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Сегодня, 11:00

1 мин.

Детективный фильм «Энола Холмс 3» выйдет на Netflix 1 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Энола Холмс 3», реж. Фил Барантини, Legendary Entertainment, Legendary Pictures, Latina Pictures, PCMA Management and Productions, Untold Studios
Фото Кадр из фильма «Энола Холмс 3», реж. Фил Барантини, Legendary Entertainment, Legendary Pictures, Latina Pictures, PCMA Management and Productions, Untold Studios

Картина Фила Барантини «Энола Холмс 3» выйдет на Netflix 1 июля. В новой части сыщице предстоит столкнуться с самым запутанным и опасным делом в карьере, которое заставит ее выйти из тени знаменитого брата.

Кто снялся в фильме «Энола Холмс 3»

В картине снялись Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер, Химеш Патель, Луи Патридж, Шэрон Дункан-Брюстер, Майк Пэриш, Джо Аццопарди, Джеймс Райт и Бернард Коллако.

Трейлер фильма «Энола Холмс 3»

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