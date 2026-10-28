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Дивали, Дивали 2026: дата выхода индийской комедии Netflix, сюжет и актеры
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28 октября, 23:55

1 мин.

Индийская семейная комедия «Дивали, Дивали» выйдет 5 ноября

Софья Морозова
Киножурналист
Фото triloks, iStock

Индийская семейная комедия «Дивали, Дивали» выйдет 5 ноября 2026 года на Netflix. Главную роль исполнит Михир Ахуджа, известный по индийскому фильму «Арчи». Картина расскажет о молодом человеке, который решает улучшить жизнь родителей, но неожиданно сталкивается с их нежеланием расставаться с привычным укладом.

По сюжету Анш Сикка несколько лет работает за границей и в итоге покупает родителям роскошную квартиру в современном жилом комплексе. Он рассчитывает, что переезд станет для семьи началом новой жизни. Однако, вернувшись домой на праздник Дивали, Анш обнаруживает, что его родители гораздо сильнее привязаны к прежнему дому, чем он предполагал. Попытка сделать близких счастливее оборачивается конфликтом поколений.

Родителей главного героя сыграли Манодж Пахва и Нилу Кохли. В актерский состав также вошла Аурра Бхатнагар. Режиссером картины выступил Ритеш Менон, сценарий написала Риту Маго. За производство отвечает творческое объединение Terribly Tiny Tales.

Премьера приурочена к Дивали — одному из главных индийских праздников, во время которого принято собираться всей семьей. Создатели фильма используют праздничную атмосферу, чтобы рассказать о разнице между материальным благополучием и семейными ценностями.

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