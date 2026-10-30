Рене Зеллвегер и Питер Динклейдж сыграют в комедийной драме «Дарлингтон»

Рене Зеллвегер, Доминик Сесса и Питер Динклейдж исполнят главные роли в комедийной драме «Дарлингтон» (Darlington). Режиссером и сценаристом выступит Саша Джерваси, ранее снявший «Хичкока».

Зеллвегер сыграет Кейт Спенсер — некогда знаменитую актрису, которую приглашают в тщательно восстановленное английское поместье. Молодой технологический миллиардер Дарлингтон в исполнении Сессы убежден, что живет в 1923 году, и просит гостью вновь сыграть роль, принесшую ей известность.

По мере развития истории граница между спектаклем и действительностью начинает стираться. Роль Питера Динклейджа пока не раскрыта. Продюсерами заявлены Элисон Оуэн, Дебра Хейуорд и Джим Гаравенте. Дата премьеры не объявлена.