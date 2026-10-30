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«Дарлингтон» (Darlington): Рене Зеллвегер, Питер Динклейдж и Доминик Сесса в новом фильме Саши Джерваси
Фильмы

30 октября, 18:05

1 мин.

Рене Зеллвегер и Питер Динклейдж сыграют в комедийной драме «Дарлингтон»

Софья Морозова
Киножурналист
Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», реж. Майкл Моррис, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», реж. Майкл Моррис, Universal Pictures

Рене Зеллвегер, Доминик Сесса и Питер Динклейдж исполнят главные роли в комедийной драме «Дарлингтон» (Darlington). Режиссером и сценаристом выступит Саша Джерваси, ранее снявший «Хичкока».

Зеллвегер сыграет Кейт Спенсер — некогда знаменитую актрису, которую приглашают в тщательно восстановленное английское поместье. Молодой технологический миллиардер Дарлингтон в исполнении Сессы убежден, что живет в 1923 году, и просит гостью вновь сыграть роль, принесшую ей известность.

По мере развития истории граница между спектаклем и действительностью начинает стираться. Роль Питера Динклейджа пока не раскрыта. Продюсерами заявлены Элисон Оуэн, Дебра Хейуорд и Джим Гаравенте. Дата премьеры не объявлена.

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