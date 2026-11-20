Фильм «Билли Найт» с Аль Пачино выйдет в прокат в начале 2027 года

Компания Magenta Edge Films приобрела права на североамериканский прокат фильма «Билли Найт» с Аль Пачино, Чарли Хитоном, Дианой Силверс и Патриком Шварценеггером. Широкий релиз в кинотеатрах США запланирован на 8 января 2027 года.

По сюжету студенты киношколы Алекс и Эмили пытаются построить карьеру в кино. После смерти отца, неудачливого сценариста, Алекс находит платок с вышитым именем Билли Найта и отправляется на поиски загадочного затворника, которого сыграл Аль Пачино. Роль Алекса исполнил Чарли Хитон.

Режиссером и сценаристом картины стал Алек Гриффен Рот, для которого она стала полнометражным режиссерским дебютом. Фильм сочетает романтическую драму и элементы фэнтези.