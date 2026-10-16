Стивен Содерберг завершит съемки второго «Бэтмена» вместо Мэтта Ривза

Оскароносный режиссер Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена») займет кресло постановщика на съемочной площадке супергеройского сиквела «Бэтмен. Часть 2». Он заменит Мэтта Ривза, который был вынужден прервать работу и временно покинуть площадку по семейным обстоятельствам.

Содерберг займется съемками оставшейся части фильма, а Ривз продолжит контролировать процесс удаленно и вернется к проекту на этапе постпродакшена.

«Мэтт и Стивен будут тесно сотрудничать с актерами и съемочной группой, чтобы воплотить в жизнь видение Мэтта относительно фильма», — сообщила студия в своем заявлении.

Мэтт Ривз в своих соцсетях успокоил фанатов, что не покинет проект, и выразил благодарность Стивену Содербергу за помощь.

Когда выйдет «Бэтмен 2»

Премьера фильма запланирована на 18 февраля 2028 года.