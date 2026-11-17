История Энтони Бурдена от студии A24 появится на стриминге

Биографическая драма «Тони» о молодости Энтони Бурдена появится на HBO Max 20 ноября. Главную роль исполнил Доминик Сесса, получивший известность после фильма «Оставленные».

Картина режиссера Мэтта Джонсона рассказывает об одном лете из жизни 19-летнего Бурдена. Будущий шеф-повар и телеведущий приезжает в Провинстаун и устраивается на работу в ресторанную кухню. Этот опыт становится важным этапом его взросления и будущей карьеры.

В фильме также снялись Эмилия Джонс и Антонио Бандерас. Джонсон ранее поставил драму «BlackBerry», посвященную истории создания и взлета компании, выпускавшей одноименные смартфоны.