Страшнее любого триллера: 10 лучших тру-крайм документалок Netflix

Тру-крайм давно стал одним из самых популярных направлений документального кино. В отличие от художественных детективов, здесь невозможно списать все на фантазию сценариста, ведь в центре событий находятся реальные преступления, расследования и их последствия.

Netflix сделал жанр одним из главных направлений своей документальной линейки. Платформа регулярно выпускает как многосерийные расследования, так и полнометражные фильмы. Собрали проекты, с которых стоит начать знакомство с тру-краймом на Netflix.

Создавая убийцу

Год: 2015-2019.

Страна: США.

Режиссер: Лаура Рикарди, Мойра Демос.

В главных ролях: Стивен Эйвери, Долорес Эйвери, Лаура Ниридер, Аллан Эйвери.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Фото Кадр из документального сериала «Создавая убийцу», режиссер Лаура Рикарди, Мойра Демос, Netflix

Стивен Эйвери провел 18 лет в тюрьме за преступление, которого, как выяснилось позднее, не совершал. После освобождения он пытается начать жизнь заново, но вскоре оказывается обвинен в убийстве фотографа Терезы Хальбах.

Авторы подробно разбирают расследование, судебный процесс и работу правоохранительных органов. При этом сериал задается важными вопросами вроде надежности системы правосудия и того, что происходит, когда следствие изначально концентрируется на одном подозреваемом и не допускает никаких «но».

Йоркширский потрошитель

Год: 2020.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Джесси Вайл, Елена Вуд.

В главных ролях: Алана Уайтхаус, Криста Экройд, Эндрю Лаптев, Джоан Смит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из документального сериала «Йоркширский потрошитель», режиссер Джесси Вайл, Елена Вуд, Netflix

Сериал подробно восстанавливает события и показывает расследования убийств, случившихся в 1970-х годах в Великобритании. Важное место занимает и реакция общества. Все крутится вокруг преступлений, совершенных Питером Сатклиффом. Маньяка, на счету которого 13 жертв, сравнивали с фигурой Джека-потрошителя.

Netflix использует архивные материалы, интервью с полицейскими и журналистами и даже с выжившими и членами семей жертв. Все это собрали в документалку, чтобы восстановить одно из самых известных британских расследований XX века.

Король тигров: Убийство, хаос и безумие

Год: 2020-2021.

Страна: США.

Режиссер: Ребекка Чайклин, Эрик Гуд.

В главных ролях: Джо Экзотик, Кэрол Баскин, Говард Баскин, Аллен Гловер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», режиссер Ребекка Чайклин, Эрик Гуд, Netflix

Джо Экзотик владеет частным зоопарком с огромным количеством экзотических животных и вступает в конфликт с активисткой Кэрол Баскин. Поначалу история кажется странной документалкой о владельцах больших и опасных хищников, но постепенно в сюжете появляются судебные разбирательства, борьба за бизнес и даже обвинения в убийстве.

«Король тигров» стал настоящим феноменом Netflix именно благодаря своим героям. Некоторые события настолько невероятны, что временами сложно поверить, что реальная история не была как минимум чуть приукрашена документалистами.

Аферист из Тиндера

Год: 2022.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Фелисити Моррис.

В главных ролях: Саймон Леваев, Каран Пугал, Сесили Фьелльхей, Кристоффер Кумар.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из документального сериала «Аферист из Тиндера», режиссер Фелисити Моррис, Netflix

Мужчина, выдававший себя за богатого наследника алмазной империи, знакомился с женщинами через Tinder. Аферист создавал впечатление роскошной жизни, а затем просил у жертв обмана деньги, рассказывая об опасностях и проблемах с собственными финансами. Несколько пострадавших женщин объединяются, чтобы рассказать собственные истории и попытаться вернуть хотя бы часть потерянных средств.

Документалка показывает аферу, построенную на доверии и эмоциональной манипуляции. Фильм оказался настолько успешен, что стриминговый сервис выпустил подкаст о его создании и заявил о планах на полноценную экранизацию.

Хранители

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Райан Уайт.

В главных ролях: Саймон Леваев, Каран Пугал, Сесили Фьелльхей, Кристоффер Кумар.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из документального сериала «Хранители», режиссер Райан Уайт, Netflix

Семисерийный проект рассказывает историю нераскрытого убийств монахини и преподавательницы Кэтрин Энн Сесник. Тело женщины обнаруживают спустя несколько месяцев после ее пропажи, однако расследование не дает однозначного ответа на вопрос о произошедшем. Увы, убийство так и осталось нераскрытым.

«Хранители» повествуют не только о загадочном нераскрытом убийстве и многолетнем расследовании, но также и о попытке людей добиться справедливости даже спустя невероятно долгий срок.

Злой гений: Реальная история самого чудовищного ограбления в истории Америки

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Трей Борзильери, Барбара Шдевер.

В главных ролях: Трей Борзильери, Джерри Кларк, Джейсон Уик, Скотт Бремнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из документального сериала «Злой гений: Реальная история самого чудовищного ограбления в истории Америки» режиссер Райан Уайт, Netflix

В 2003 году курьер Брайан Уэллс входит в банк с металлическим ошейником на шее и заявляет, что на нем находится бомба. Вскоре происходит взрыв, а полиция начинает расследовать одно из самых странных ограблений в истории США. Но чем дальше развивается дело, тем больше возникает вопросов. Был ли Уэллс добровольным участником преступления или его заставил действовать кто-то иной?

Шоу разбирается, кто стоял за произошедшим и почему весь план был настолько сложно исполненным. За четыре эпизода шоу постепенно превращается из истории банковского ограбления в запутанный криминальный триллер, состоящий из множества кусочков одного пазла.

Подозрения

Год выхода: 2004-2018.

Страна: Франция.

Режиссер: Жан-Ксавье де Листрад.

В главных ролях: Майкл Петерсон, Дэвид Рудольф, Марта Ретлифф, Маргарет Ретлифф, Том Мехер, Кэтлин Петерсон.

Рейтинг Кинопоиска: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.8.

Фото Кадр из сериала «Подозрения», режиссер Жан-Ксавье де Листрад, Netflix

Документальный сериал рассказывает о деле писателя Майкла Петерсона, которого обвинили в убийстве жены Кэтлин. В 2001 году женщину нашли мертвой у лестницы в их доме, а следствие пришло к версии об убийстве. Петерсон настаивал на своей невиновности, утверждая, что жена погибла в результате несчастного случая.

Режиссер Жан-Ксавье де Листрад получил полный доступ к семье Петерсона, его адвокатам и судебному процессу, поэтому история разворачивается непосредственно по мере развития дела. Сериал на протяжении многих лет следит за слушаниями, изменениями в показаниях и новыми обстоятельствами, оставляя зрителю возможность самому оценивать противоречивые версии произошедшего.

Ад в Сети: Разоблачение интернет-кошмара

Год: 2022.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Чхве Джин-сон.

В главных ролях: Чанг Юнь-джо, О-Ен-со, Эсмее Ко, Николь Гаосэ

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Фото Кадр из документального фильма «Ад в Сети: Разоблачение интернет-кошмара» режиссер Чхве Джин-сон, Netflix

Документалка рассказывает о расследовании преступной сети в Южной Корее, которая использовала онлайн-комнаты для распространения сексуального контента без согласия жертв. Журналисты и правоохранители разбираются в делах и пытаются установить личности виновных.

Проект показывает, насколько трудно порой расследовать преступления, совершенные в интернете. Преступники используют сложные схемы обмана и вымогательства, а сохраняемая ими анонимность делает поиск испытанием для расследователей.

Самый ненавистный человек в интернете

Год: 2022.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Роб Миллер.

В главных ролях: Мисси Лоус, Кайла Лоус, Кирра Хьюз, Джорджи Бэнкс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.8.

Фото Кадр из документального сериала «Самый ненавистный человек в интернете» режиссер Роб Миллер, Netflix

Хантер Мур создал сайт IsAnyoneUp, где публиковались интимные фотографии людей без их согласия. Вскоре платформа становится известной по всей Америке, а ее создатель начинает воспринимать себя как интернет-знаменитость.

Три эпизода показывают, как интернет-мошенничество и травля могут разрушать жизни людей. Шоу состоит из интервью жертв, пострадавших от сайта, или людей, выступающих против «порномести». Создатель сервиса Мур также хотел поучаствовать в трехсерийной документалке, но впоследствии отказался от этой затеи.

Миллиардерша, дворецкий и люб овник

Год: 2023.

Страна: Франция.

Режиссер: Максим Бонне, Баптист Эчегарай.

В главных ролях: Лилиан Беттанкур, Клер Тибу, Николя Саркози, Эрик Верт

Рейтинг «Кинопоиска»: —

Рейтинг IMDb: 6.8.

Фото Кадр из документального сериала «Миллиардерша, дворецкий и любовник» режиссер Максим Бонне, Баптист Эчегарай, Netflix

Проект рассказывает о необычных скандалах, связанных с одной из самых богатых и влиятельных женщин мира — совладелицей компании L'Orеal Лилиан Беттанкур.

В центре истории оказывается фотограф Франсуа-Мари Банье, который становится близким человеком Лилиан. Отношения между ними приводят к многолетнему конфликту внутри семьи, обвинениям в манипуляции и огромному судебному процессу. В проекте нет ни убийств, ни ограблений, но тем не менее следить за происходящим не становится скучно — да и криминальная составляющая все-таки никуда не девается.