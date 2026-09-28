10 спортивных документалок Netflix, которые смотрятся на одном дыхании

Спортивные документалки давно перестали быть интересны только поклонникам конкретного вида спорта. Хороший проект может рассказать о герое человеку, который вообще не интересуется футболом, баскетболом или Формулой-1, и все равно заставить переживать за победу.

Стриминговый гигант Netflix особенно преуспел на поприще документалок, связанных со спортом. Платформа снимает шоу о целых чемпионатах, следит за спортсменами в течение сезона и возвращается к легендарным событиям спустя десятилетия. Собрали десять документальных проектов Netflix.

Последний танец

Год: 2020.

Страна: США.

Режиссер: Джейсон Хехир.

В главных ролях: Майкл Джордан, Фил Джексон, Скотти Пиппен, Дэвид Элдридж, Стив Керр.

Рейтинг «Кинопоиска»: 9.0.

Рейтинг IMDb: 9.0.

Фото Кадр из документального сериала «Последний танец», режиссер Джейсон Хехир, Netflix

Документальный сериал рассказывает о последнем сезоне Майкла Джордана в «Чикаго Буллз», периодически возвращаясь к главным событиям карьеры суперзвезды баскетбола. В сезоне 1997/98 «Буллз» боролись за шестой чемпионский титул за восемь лет, а архивные материалы показывают, как формировалась одна из величайших спортивных карьер в истории.

Сериал удостоился премии «Эмми» и стал одним из самых популярных спортивных документалок Netflix. При этом реакция баскетбольного комьюнити была не так однозначна, и часть спортсменов осталась недовольна некоторыми из аспектов шоу.

Формула-1: Драйв выживание

Год: 2019-...

Страна: Великобритания.

Режиссер: Мартин Уэбб, Джеймс Рут, Ник Харди, Дэвид Хейс

В главных ролях: Даниэль Риккиардо, Льюис Хэмильтон, Уилл Бакстон, Макс Ферстаппен, Серхио Перес.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Фото Кадр из документального сериала «Формула 1: Драйв выживания», режиссер Мартин Уэбб, Джеймс Рут, Ник Харди, Дэвид Хейс, Netflix

Сериал, сделавший и так популярную Формулу-1 еще более массовым развлечением. Шоу создано совместно с Formula One Group и показывает то, что обычно остается за пределами трансляций. Вплоть до конфликтов между пилотами и внутренней борьбы команд.

Главное достоинство шоу — умение превратить спортивный сезон в полноценный сериал со своей драматургией. Здесь можно отыскать как героев, так и антагонистов, а финальная гонка, как всегда, может изменить все.

Бекхэм

Год: 2023.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Фишер Стивенс.

В главных ролях: Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, Фишер Стивенс, Алекс Фергюсон, Гари Невилл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Фото Кадр из документального фильма «Бекхэм», реж. Фишер Стивенс, Netflix.

Дэвид Бекхэм за три десятилетия превратился из талантливого футболиста в мировую знаменитость. Но, если взглянуть за рекламные кампании и обложки журналов, карьера одного из самых известных футболистов оказывается гораздо сложнее, чем можно подумать.

Особенно интересно, что Бекхэм здесь не пытается отделить футбольную карьеру от личной жизни. В результате получается история не только о спортсмене, но и о человеке.

Возвращение Симоны Байлз

Год: 2023.

Страна: Испания, США.

Режиссер: Кэти Уолш.

В главных ролях: Симона Байлз, Джонатан Оуэнс, Суниса Ли, Нелли Байлз, Ребека Андраде.

Рейтинг «Кинопоиска»: —

Рейтинг IMDb: 7.3.

Фото Кадр из документального сериала «Возвращение Симоны Байлз», режиссер Кэти Уолш, Netflix

Симона Байлз считается одной из величайших гимнасток в истории, но сериал рассказывает не только о ее победах. В центре — возвращение спортсменки после решения сняться с Олимпиады в Токио в 2021 году. Байлз говорит о психологическом давлении, травмах, страхе и необходимости снова научиться доверять собственному телу.

История постепенно приводит к Олимпиаде в Париже 2024 года. Поэтому зритель знает, ради чего героиня тренируется, но это не делает путь к возвращению менее напряженным.

Спринт

Год: 2024.

Страна: Испания, Великобритания, США.

Режиссер: Ричард Меджех.

В главных ролях: Ша'Кэрри Ричардсон, Ноа Лайлс, Майкл Джоксон, Аллисон Феликс, Ато Болдон.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из документального сериала «Спринт», режиссер Richard Mejeh, Netflix

Сериал следит за лучшими спринтерами мира во время подготовки к соревнованиями. Камеры показывают спортсменов не только непосредственно во время состязания, но и на тренировках, демонстрируя усиленную подготовку.

Спринт — один из самых простых и одновременно сложных видов спорта: спортсмену нужно пробежать дистанцию быстрее всех. Но за несколькими секундами на дорожке стоят годы тренировок, травмы, психологическое давление и жесточайшая конкуренция. Документальный сериал показывает это и знакомит зрителя с главными звездами этого вида спорта, среди которых Ша'Кэрри Ричардсон и Ноа Лайлс.

Полный свинг

Год: 2023-...

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Кит МакКормик.

В главных ролях: Аманда Балионис, Джастин Томас, Рикки Фаулер, Колин Морикава, Рори Макилрой.

Рейтинг «Кинопоиска»: —

Рейтинг IMDb: 8.0.

Фото Кадр из документального сериала «Полный Свинг», режиссер Кит МакКормик, Netflix

Гольф может показаться не самым зрелищным видом спорта для документального сериала, но «Полный свинг» старается доказать обратное. Камеры следят за профессиональными игроками на протяжении сезона не только во время самих игр, но и за пределами поля для гольфа. Спортсмены рассказывают о семье, травмах, финансовом давлении и конкуренции.

Важную роль играет и сама природа гольфа: один неудачный удар способен изменить результат турнира и даже всю карьеру спортсмена.

Тур де Франс: В сердце пелотона

Год: 2023-...

Страна: Франция, Великобритания.

Режиссер: Ян Леноре, Джейми Баттен, Реланд Дауст.

В главных ролях: Алек Ньюман, Жюлиан Алафилипп, Фабио Якобсен, Ваут ван Арт, Кристиан Прюдомм.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.8.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Фото Кадр из документального сериала «Тур де Франс: В сердце пелотона», режиссер Ян Леноре, Джейми Баттен, Реланд Дауст, Netflix

«Тур де Франс» — одна из самых известных и престижных велогонок мира. Спортсмены ежедневно преодолевают огромные расстояния, работают на команду и рискуют здоровьем ради нескольких секунд преимущества. Сериал показывает соревнование изнутри: подготовку команд, падения, тактические решения и физическое истощение участников.

Отдельное внимание уделяется жизни внутри пелотона — основной группы гонщиков, которые большую часть дистанции едут вместе. Именно там разворачивается сложная тактическая борьба: спортсмены экономят силы, используют аэродинамическое преимущество и выбирают момент для атаки.

Шумахер

Год: 2021.

Страна: Германия.

Режиссер: Ханс-Бруно Каммертонс, Ванесса Нокер, Михаэль Вех.

В главных ролях: Флавио Бриаторе, Лука Кордеро ди Монтецемоло, Дэвида Култхард, Берни Экклстоун, Дэймон Хилл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Фото Кадр из документального сериала «Шумахер», режиссер Ханс-Бруно Каммертонс, Ванесса Нокер, Михаэль Вех, Netflix

Полнометражный фильм рассказывает историю Михаэля Шумахера — одного из самых известных гонщиков в истории Формулы-1, чье имя стало нарицательным для нескольких поколений. В картине участвуют его семья, друзья и коллеги, а архивные материалы показывают путь от начинающего гонщика до семикратного чемпиона мира и рекордсмена королевских гонок.

Особенно ценно, что фильм рассказывает не только о победах. В центре оказывается сам Шумахер — его характер, отношение к конкуренции и семье.

Икар

Год: 2017.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Брайан Фогель.

В главных ролях: Брайан Фогель, Дон Кэтлин, Дик Паунд, Ричард МакЛарен, Григорий Родченков.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Фото Кадр из документального сериала «Икар», режиссер Брайан Фогель, Netflix

Режиссер Брайан Фогель начинает с довольно простой идеи: можно ли использовать допинг и при этом избежать обнаружения? Для эксперимента он обращается к специалистам, которые помогают ему подготовиться к соревнованиям. Но в какой-то момент история становится гораздо масштабнее. Фогель выходит на след международной системы допинга и начинает расследовать события, связанные с мировым и российским спортом.

«Икар» проходит путь от спортивного эксперимента до политического триллера. Фильм завоевал «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм и был высоко оценен критиками и зрителями.

Нерассказанное: Скандальный матч НБА

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Флойд Русс.

В главных ролях: Жермен О'Нил, Рон Артест, Реджи Миллер, Донни Уолш, Стивен Джексон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из документального сериала «Нерассказанное: Скандальный матч НБА», режиссер Флойд Русс, Netflix

19 ноября 2004 года матч НБА между «Индиана Пэйсерс» и «Детройт Пистонс» закончился одной из самых известных драк в истории американского баскетбола. Конфликт между игроками и болельщиками превратился в массовую потасовку. Последствия оказались еще серьезнее, чем сама заварушка. Кроме дисквалификации, огромных штрафов и финансовых потерь, последовали изменения в общих правилах безопасности.

Netflix возвращается к событию спустя годы и позволяет участникам конфликта рассказать собственные версии произошедшего. Это отличный пример того, почему спортивная документалистика работает даже тогда, когда зритель уже знает финал. Ведь важны не только сами события, но и то, как их воспринимали участники.