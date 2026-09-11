«Всегда Лалиса»: что известно о документальном фильме про Лису из BLACKPINK

Спустя годы феноменального успеха в составе BLACKPINK Лалиса Манобан открывает новую главу своей карьеры. Грядущий документальный фильм Always Lalisa («Всегда Лалиса») станет первой масштабной картиной, сфокусированной исключительно на Лисе как на самостоятельной творческой единице.

Проект Сью Ким детально задокументировал переломный год артистки: от основания компании LLOUD и записи прорывных синглов до дебюта в Голливуде. Рассказываем обо всем, что известно о грядущей премьере.

Сюжет документального фильма

Сюжет фильма охватывает переломный год, когда Лиса впервые шагнула за рамки привычной деятельности группы BLACKPINK. Документальная лента отразила колоссальное давление, страхи и риски, с которыми сталкивается мировая суперзвезда, пытающаяся построить собственный независимый бренд на требовательном западном музыкальном рынке.

Фото Кадр из документального фильма Always Lalisa, реж. Сью Ким, Sony Music Vision, Tremolo Productions, Salt Water Productions, LLOUD Co, RCA Records

Сюжетная линия фильма строится на трех главных вызовах, которые Лиса бросила сама себе. Сью Ким покажет изнурительный процесс написания, студийной записи и релиза дебютного сольного альбома певицы Alter Ego, а также триумфальную подготовку к сольному дебюту на культовом фестивале Coachella.

Кинолента позволит заглянуть за кулисы съемочной площадки третьего сезона «Белого лотоса», где Лиса делает свои первые шаги в актерском мастерстве. Кроме того, режиссер исследует обратную сторону славы — то, как Лиса отчаянно пытается удержать границы личной жизни под круглосуточным прицелом камер и папарацци.

Фото Кадр из документального фильма Always Lalisa, реж. Сью Ким, Sony Music Vision, Tremolo Productions, Salt Water Productions, LLOUD Co, RCA Records

Создатели Always Lalisa

Производством ленты занималась Sony Music Vision совместно с лейблом RCA Records. В роли исполнительных продюсеров картины выступили Морган Невилл и Кэтрин Роджерс от студии Tremolo Productions, известной своими оскароносными документальными проектами. Кроме того, в процессе активно участвовала собственная независимая компания Лисы — LLOUD Co.

«Музыка Лисы находит отклик у поклонников по всему миру, и мы надеемся, что этот фильм создаст такую же сильную связь», — рассказал президент Sony Music Vision Том Маккей.

Фото Кадр из документального фильма Always Lalisa, реж. Сью Ким, Sony Music Vision, Tremolo Productions, Salt Water Productions, LLOUD Co, RCA Records

Режиссерское кресло заняла Сью Ким. Прославившись своей документальной работой «Последние женщины моря», Ким решила исследовать феномен K-pop через призму личной трансформации одной из его главных икон.

Для того чтобы зафиксировать год независимости артистки, режиссер провела рядом с Лисой несколько месяцев. В своих интервью Сью Ким отмечала, что ее главной задачей было показать исполнительницу настоящей, свободной от жестких корпоративных рамок, в которых та находилась с 14 лет. За визуальный ряд картины отвечала оператор Эмили Топпер.

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Когда выйдет Always Lalisa

Впервые фильм показали 11 сентября на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). В ограниченный мировой прокат лента выйдет 12 октября.