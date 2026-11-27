Идрис Эльба и Карл III появились в трейлере The Trust: фильм расскажет об истории благотворительного фонда

Netflix представил трейлер документального фильма The Trust с Идрисом Эльбой и королем Великобритании Карлом III. Картина посвящена 50-летию благотворительной организации The King's Trust, основанной монархом в 1976 году, когда он был принцем Уэльским. Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи.

Для Идриса Эльбы история организации имеет личное значение: в подростковом возрасте он получил от нее грант, который помог ему начать актерскую карьеру. В документальном фильме артист вспоминает этот период и встречается с Карлом III, чтобы обсудить изменения в жизни молодых людей за последние десятилетия.

Авторы также следили за тремя молодыми людьми, которые сейчас получают поддержку фонда. В картине показано, с какими трудностями они сталкиваются при попытках получить образование, найти работу и реализовать собственные планы.

Съемки продолжались около года. По данным организации, за полвека ее программы помогли более чем 1,5 млн человек.