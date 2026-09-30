Netflix выпустил дебютный трейлер документального сериала о жизни Мэттью Перри

Netflix опубликовал первый трейлер трехсерийного документального проекта The One About Matthew Perry («История Мэттью Перри).

Мини-сериал расскажет о пути Мэттью Перри к всемирной славе, изнанке кастинга в ситком «Друзья» и создании образа Чендлера Бинга. Авторы проекта обещают показать «настоящего Мэттью» — ранимого, щедрого и глубокого человека, чья жизнь за пределами экранов была полна тяжелых испытаний. В основу проекта легли интервью с близкими друзьями, коллегами, бывшим президентом NBC Уорреном Литтлфилдом, а также откровения его младшей сестры Мии Перри Боуик.

Значительная часть хронометража будет посвящена многолетней борьбе актера с тяжелыми зависимостями. Режиссером документального сериала выступила обладательница премии «Эмми» Мэри Робертсон.

Трейлер документального сериала The One About Matthew Perry

Когда выйдет документальный сериал The One About Matthew Perry

Премьера мини-сериала запланирована на 27 октября, накануне третьей годовщины со дня смерти актера.