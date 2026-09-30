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The One About Matthew Perry документальный сериал 2026: трейлер и дата выхода — Мэттью Перри
Документальное кино

30 сентября, 18:00

1 мин.

Netflix выпустил дебютный трейлер документального сериала о жизни Мэттью Перри

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из документального сериала The One About Matthew Perry, реж. Мэри Робертсон, Netflix
Фото Кадр из документального сериала The One About Matthew Perry, реж. Мэри Робертсон, Netflix

Netflix опубликовал первый трейлер трехсерийного документального проекта The One About Matthew Perry («История Мэттью Перри).

Мини-сериал расскажет о пути Мэттью Перри к всемирной славе, изнанке кастинга в ситком «Друзья» и создании образа Чендлера Бинга. Авторы проекта обещают показать «настоящего Мэттью» — ранимого, щедрого и глубокого человека, чья жизнь за пределами экранов была полна тяжелых испытаний. В основу проекта легли интервью с близкими друзьями, коллегами, бывшим президентом NBC Уорреном Литтлфилдом, а также откровения его младшей сестры Мии Перри Боуик.

Значительная часть хронометража будет посвящена многолетней борьбе актера с тяжелыми зависимостями. Режиссером документального сериала выступила обладательница премии «Эмми» Мэри Робертсон.

Трейлер документального сериала The One About Matthew Perry

Когда выйдет документальный сериал The One About Matthew Perry

Премьера мини-сериала запланирована на 27 октября, накануне третьей годовщины со дня смерти актера.

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