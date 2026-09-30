Чем 3-й сезон «Реинкарнации безработного» шокировал фанатов: разбор 1-й части

Вот и завершилась первая часть третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире». Она получилась насыщенной и полной событий. Пожалуй, «Реинкарнация безработного» — лучшее аниме в жанре исекай (аниме, в котором душа человека перерождается в другом мире. — Прим. ред.), но и здесь есть минусы, которые часто встречаются у тайтлов такого типа. Рассказываем, каким получилась первая часть сезона.

Сюжет 3-го сезона аниме «Реинкарнация безработного»

Осторожно, в этой главе есть спойлеры.

Главный герой — сильный маг по имени Рудеус Грейрат. Раньше он был безработным затворником из Японии, но в итоге погиб, выйдя из дома. Так он переродился в фэнтези-мире. В предыдущих сезонах он пережил много приключений, а затем начал вести обычную жизнь стипендиата в Магической академии Раноа. Но сезон начинается далеко не с этого.

В предыдущих сезонах зрителям показали, что у Рудеуса и Эрис есть чувства друг к другу, но после их первой совместной ночи девушка решила уйти, оставив записку. Там Эрис написала, что они не ровня друг другу, имея в виду свою слабость по сравнению с магом. Но главный герой неправильно истолковал написанное и впал в уныние.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

В третьем сезоне выяснилось, что Эрис вместе со своей телохранительницей Гислен Дедорудией отправилась к Богу меча Гулу Фариону, чтобы стать могущественной воительницей. Ее мотивы — не быть обузой для главного героя и сразить Бога драконов Орстеда, который ранее чуть не убил Рудеуса. Фарион согласился взять девушку в ученицы после того, как она продемонстрировала свои способности, избив других подопечных Бога меча.

Эрис активно тренировалась, а Гул привлек к ее обучению мастеров из других школ. Так девушка начала осваивать сразу несколько школ фехтования. В период обучения у Эрис была соперница — Нина, дочь Гула. Поначалу между ними возникло серьезное противостояние, но со временем девушки сблизились и начали помогать друг другу становиться сильнее. В итоге Эрис достигла титула королевы меча.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Тем временем Рудеус вел спокойную жизнь. Теперь у него была не одна жена, а целых две. Первая — его подруга детства, эльфийка Сильфиетта, которая несла службу у принцессы Ариэль Анемой Асуры. Остроухая девушка, как и главный герой, училась в Магической академии. Вторая жена — первая преподавательница Рудеуса по магии Рокси. Он привел ее после того, как они оказались в одном отряде во время вызволения его мамы Зенит из лап гидры. В итоге в начале сезона зрителей встречает уж слишком кринжовый любовный треугольник. Практически каждая сцена между героями наполнена неловкостью. Но постепенно это чувство все-таки сходит на нет.

«Реинкарнация безработного», скорее всего, единственный адекватный представитель исекаев, но и тут не обошлось без гаремника. В итоге главный герой живет в доме с двумя женами, мамой, двумя сестрами, горничной, которая была второй женой его погибшего отца, и с дочерью.

Главная задача для Рудеуса — вылечить свою мать, которая сама не своя после того, как оказалась в лапах гидры. В целом ее состояние улучшилось, но к женщине так и не вернулись память и дар речи. Параллельно юный маг продолжает свои эксперименты по призыву предметов из его мира вместе с другой попаданкой — Нанахоси Сидзукой, которой заметно нездоровится. Им удается призвать арбуз. Этой ягоды нет в новом мире, поэтому они накормили друзей арбузом, а затем Нанахоси пообещала познакомить Рудеуса с королем-драконом Перугиусом, который может знать, как исцелить Зенит.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Главный герой вместе с друзьями отправился к месту, где можно переместиться в небесный замок. В этом жилище с пестрым названием и находится Перугиус. Туда пустили всех, кроме Рокси, так как она является демоном по расе, а король-дракон их ненавидит.

Перугиус рассказал Рудеусу, что его мать проклята, но. как снять этот недуг, он не знает. Друзья главного героя также задавали разные вопросы Перугиусу. В итоге отряд продолжал гостить в замке, но ночью произошло страшное. Нанахоси стало плохо, она попросила Сильфи применить на ней целебную магию, и после этого девушка закашляла кровью и потеряла сознание. Ее состояние удалось стабилизировать. Оказалось, что девушка страдает иссушающей болезнью. Такой недуг люди этого мира имели 7000 лет назад, но со временем выработали иммунитет. Суть болезни в том, что Нанахоси накапливает внешнюю ману в теле, но при этом, так как она попаданка из другого мира, у нее нет собственной магии. Тут возникает вопрос: а почему у Рудеуса нет такого недуга? Все дело в том, что главный герой именно переродился здесь естественным путем, а она перенеслась вместе со своим телом сквозь пространство и время. Кроме этого недуга девушка не стареет, а также у нее не растут ногти.

На фоне болезни и невозможности вернуться в свой мир у Нанахоси случается нервный срыв. Рудеус решает ей помочь. Вместе со своими друзьями — старшим Клифом, Элинализой и Занобой — они телепортируются с помощью Перугиуса на Континент зла. Там они намереваются найти императрицу демонов Киширику Киширису, которая благодаря своим древним знаниям сможет помочь исцелить Нанахоси. В итоге старший Клиф, сам того не зная, помог Киширику, а та поделилась с ним знаниями. Оказалось, что при болезни Нанахоси поможет отвар из травы сокасу. Такая трава как раз росла в замке королевы демонов Атофе. А ее солдаты разыскивали Киширику. Пленив императрицу, они обменяли ее на сокасу. Только Атофе оказалась слегка ненормальной, и в итоге отряду пришлось с боем бежать к телепорту. Они оказались в шаге от поражения, но вмешательство Перугиуса спасло Рудеуса и его друзей. В итоге отвар помог вывести ману из организма Нанахоси. Но ей его нужно принимать регулярно.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Позже за беседой с Перугиусом Ариэль с помощью лести пытается уговорить короля-дракона, чтобы тот поддержал ее в претензиях на престол королевства Асура. Ожидаемо мужчина не повелся на уловки и сказал, что поможет ей, но только в том случае, если она назовет главное качество монарха. Пока что девушка не смогла этого сделать, но у нее еще есть время, чтобы подумать.

Вернувшись домой, Рудеусу вновь является во сне Бог людей. В прошлых сезонах он неоднократно помогал магу советами, но оказалось, это было не просто так. Своими манипуляциями он просит главного героя открыть дверь в подвале. Главный герой спускается, и происходит, пожалуй, самое крутое событие этого сезона. Не успев открыть дверь, он встречает себя из будущего. В интернете этого персонажа назвали Олдеус. Он убеждает главного героя, что это именно он, назвав свое имя из прошлой жизни, которое никому не раскрывалось в этой вселенной. Также он использовал слова, известные только жителям Земли. Хоть и с трудом, но он убедил молодого себя, что он это он. Хотя как будто можно было просто заговорить на японском. Это бы точно придало убедительности.

В любом случае Олдеус предупредил Рудеуса, чтобы он не открывал дверь. Там находится больная крыса, которую главный герой не заметит. В итоге грызун заразит Рокси болезнью, и та скончается. Также оказалось, что девушка беременна. Как позже выяснилось, один из потомков главного героя убьет Бога людей. Именно поэтому и произошла подстава.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

В итоге старый волшебник дает три наставления молодому себе. Первое — написать письмо Эрис, несмотря на все обиды. Второе — поговорить с Нанахоси, использовав ее уникальные знания о призыве. Третье — не доверять Богу людей, но и не вступать с ним в конфликт. После своих наставлений Олдеус умирает из-за того, что во время путешествия во времени лишился некоторых органов. Но он успел передать волшебнику свой дневник. После этого за дверью в подвале действительно оказалась крыса, но волшебник убил ее.

Из дневника Рудеус узнает подробности тех историй, что ему поведал Олдеус. Пытаясь спасти Рокси, маг убивает своего первого человека. Также от ран при попытке спасти девушку погиб старший Клиф. Позже Рудеус стал искать утешения у проституток. Из-за этого Сильфи уходит от него вместе с Ариэль. Принцесса поднимает восстание, не сумев предварительно заручиться поддержкой Перугиуса. В итоге девушка погибает вместе со своими телохранителями Люком и Сильфи. Видя труп эльфийки, в которую кидают камни жители Асуры, Рудеус слетает с катушек и убивает мирных граждан. Позже по хронологии дом Рудеуса сжигают. Выжить удалось только его сестре Норн. В доме также погибает Заноба. Рудеус сходит с ума, он начинает пытать людей, чтобы узнать больше о Боге людей. Под его пытки попадает и Эрис, которая до сих пор была влюблена в главного героя. Позже мечница погибла от рук Атофе, защищая Рудеуса.

Прочитав дневник, главный герой ужаснулся и стал выполнять советы Олдеуса. Первым делом он направил письмо Эрис. Девушка его получила и прочитала. На этом первая часть сезона закончилась.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Каким получилось продолжение

«Реинкарнация безработного» — это образцовый исекай, в котором мы получили сильного, но не всемогущего главного героя, продуманный мир и развитие персонажей. В отличие от других аниме такого жанра, Рудеусу и правда приходится учиться, чтобы стать сильнее. Вдобавок это все окружено интересным сюжетом и проблемами, которые надо решать. Персонажи не выглядят скучными, у каждого есть свои цели и амбиции. Это очень сильно радует.

Стоит выделить момент битвы против Атофе, где Рудеус мог потерпеть поражение. И, по сути, их всех спас Перугиус. Такие сцены позволяют понять, что, несмотря на то что мы смотрим исекай, герой не всемогущ.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Также очень интересно было наблюдать за обучением Эрис в первых сериях. Это тоже показало рост персонажа, который следует к своей цели. Начало сезона в целом получилось очень ламповым, хоть местами и кринжовым.

В этом сезоне появилось несколько новых персонажей. В особенности понравился Перугиус. Он выглядит как стереотипный паладин, дающий наставления молодому поколению. По сути, появление такой фигуры важно для будущего развития персонажей.

В этом сезоне тронула и драма. Первое, от чего кинуло в дрожь, — это нервный срыв Нанахоси. В сцене она буквально начинает кричать о своих проблемах при Рудеусе. В отличие от главного героя она мечтает вернуться домой и очень скучает по родителям. Но болезнь может убить девушку, и она очень сильно боится умирать. Очень понравилось, как была передана эта сцена. В ней Рудеус буквально стоит и не может подобрать слов, чтобы успокоить человека, который смертельно болен.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Второй момент — это разговор Рудеуса и Олдеуса. Главного героя изначально аж кидает в дрожь. Размышляя о путешествиях во времени, разговоры с самим собой из будущего не выглядят такими пугающими. Но эта сцена заставляет задуматься о том, что встретить себя из будущего точно было бы как минимум жутко. Вдобавок этот момент давит своей атмосферой, а именно темное замкнутое пространство. Причем Олдеус пришел рассказать не о выгодном вложении в биткоин, а о том, что все идет очень плохо, все, кого ты любишь, умрут, и ты с этим ничего не сможешь сделать. В общем, за драму однозначно плюс. Единственная претензия в этой сцене — то, что Олдеус не использовал японский язык, чтобы быстрее убедить Рудеуса. Если верить интернету, человек не может забыть родной язык, на котором разговаривал больше 30 лет, без травм и болезней мозга.

Также из минусов — видимо, ни один исекай не обходится без «гаремников», но радует, что кроме Рудеуса есть и другие важные мужские персонажи. Но вернемся к положительным моментам.

У этого аниме хорошо проработан мир, что также необычно для исекаев. Однако все основные лица — это знать или приближенные к ней люди. Было бы интересно понаблюдать, как здесь существуют обычные работяги.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

В этой части был только один большой бой. Анимирован он был вполне неплохо. Магия здесь выглядит очень красиво. Приятно видеть, что она сохраняет детализацию и при этом остается динамичной. Также стоит отметить в целом рисовку в этом аниме. Здорово, что персонажи не похожи друг на друга. Каждый имеет отличительную черту, по которой его легко запомнить.

Персонажи

Рудеус Грейрат — главный герой истории, который живет относительно спокойной жизнью в окружении большой семьи, воспитывает дочь Люси и продолжает заботиться о своих младших сестрах Норн и Аише. Но к середине сезона спокойствие отходит на второй план, и ему приходится решать ряд проблем. Также нравится, что персонаж продолжает учиться. Например, именно в этом заключалась одна из его просьб к Перугиусу.

Сильфиетта — эльфийка, первая жена Рудеуса, от нее и родилась Люси. Несмотря на появление второй жены, девушка не превращается в ревнивую супругу. Она старается поддерживать Рудеуса и остальных членов семьи. Также она испытала чувство вины за то, что после ее магии Нанахоси стало плохо.

Рокси Мигурдия — вторая жена главного героя, но зато его первая учительница. В начале сезона она пытается найти свое место рядом с Сильфи, Рудеусом и другими членами семьи. В итоге у нее это получается. При этом Рокси устраивается на работу в Раноанский университет магии уже в качестве преподавателя, где одним из ее учеников как раз и становится ее муж.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Олдеус — главный герой из будущего. Он прожил жизнь, которая была наполнена потерями и неудачами. Его появление стало ключевым событием сезона и точно сказалось на Рудеусе.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Нанахоси Сидзука — еще одна попавшая в магический мир девушка, которая, в отличие от Рудеуса, не умирала, а перенеслась в своем теле. Девушка не сильно довольна своей новой жизнью. Ее главная цель — найти способ вернуться в свой родной мир. В третьем сезоне Нанахоси продолжает исследования вместе с Рудеусом. Также ее переживания раскрылись в разы сильнее после прогрессирования болезни.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Эрис Бореас Грейрат — персонаж, который в первой половине сезона существует в отдельной истории. Эрис по-прежнему вспыльчивая девушка, но обучение искусству меча точно пошло ей на пользу. Она стала более дисциплинированной на пути к своей цели. В прошлых сезонах она очень сильно повлияла на становление личности главного героя. С уверенностью можно сказать, что в будущем это продолжится.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Перугиус — король-дракон, фигурирующий в этом сезоне в качестве помощника и старшего партнера, который подсказывает и направляет молодежь. Зрителям показали, что он очень силен и, скорее всего, в будущем он может чему-то обучить главного героя. Также во вселенной Олдеуса его решение не поддержать Ариэль привело к печальным последствиям. Поэтому стоит ожидать, что Перугиус станет активным участником арки борьбы за власть в Асуре.

Фото Кадр из аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», реж. Манабу Окамото, Хироки Хирано, Ресукэ Сибуя и др., Toho Animation, Egg Firm, Studio Bind

Стоит ли смотреть 3-й сезон аниме «Реинкарнация безработного»

Естественно, лучше начинать просмотр с первого сезона. Этот тайтл не просто лучший в своем жанре. Он в целом довольно хорош как продукт медиа. Тут есть интересные персонажи, продуманный мир, крутая магия, а главное — проработанный сюжет. Третий сезон продолжает развивать все эти достоинства.

В этом тайтле есть и спокойные семейные моменты, и масштабные приключения, но постепенно история становится гораздо мрачнее. Поэтому если вы любите фэнтези, то это аниме точно не разочарует.