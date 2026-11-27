«Монолог фармацевта»: что известно о первом полнометражном фильме

«Монолог фармацевта» впервые получит полнометражный фильм. Картина под названием The Apothecary Diaries: The Late Lady's Treasure («Сокровище покойной наложницы» — рабочий перевод подзаголовка) скоро выйдет в прокат. В отличие от телевизионных сезонов, новая история специально написана автором оригинальных ранобэ Нацу Хюгой. Поэтому зрителей ждет не пересказ знакомых эпизодов, а самостоятельное расследование с Маомао и Дзинси.

За производство отвечает TOHO animation STUDIO, а режиссером выступает Норихиро Наганума, работавший над предыдущими частями франшизы. Разбираемся, о чем расскажет фильм и какие персонажи появятся на экране.

Когда выйдет фильм «Монолог фармацевта»

Японская премьера фильма «Монолог фармацевта» состоится 11 декабря 2026 года. После выхода в Японии картину подготовят к международному прокату, в том числе переозвучат на другие языки. Даты премьер в остальных странах пока не объявлены.

О чем фильм «Монолог фармацевта»

В центре истории окажется новое поручение императора, которое получает Дзинси. Ему необходимо исполнить последнее желание наложницы, умершей пять лет назад в императорском дворце. Перед смертью женщина просила вернуть ее на родину, чтобы она могла обрести покой рядом с семьей.

Однако при подготовке к отправке останков выясняется странная деталь: тело женщины сохранилось в необычайно хорошем состоянии. Она выглядит так, словно умерла совсем недавно. Чтобы разобраться в происходящем, Дзинси берет с собой Маомао и отправляется в южную провинцию Бинаньшу, которой управляет клан Би.

Герои прибывают в оживленный город, построенный на воде. Для Маомао это возможность познакомиться с неизвестными ей лекарственными растениями и новыми способами приготовления препаратов. Однако спокойному путешествию мешают местные события. В регионе действует банда речных пиратов, которая разыскивает сокровище, спрятанное прежним предводителем. Вскоре становится понятно, что загадка останков наложницы и поиски клада могут быть связаны.

На похоронах женщины происходит крупное происшествие, после которого расследование приобретает совершенно неожиданный характер.

Фото Кадр из аниме «Монолог фармацевта», режиссер Норихиро Наганума, TOHO animation STUDIO

Таким образом, полнометражный фильм объединит привычную для «Монолога фармацевта» детективную интригу с приключенческой историей. Вместо привычных дворцовых расследований Маомао предстоит исследовать незнакомый регион, разбираться в местных обычаях и искать ответы на новые загадки.

Что это: новая история или сборник старых серий

Фильм представляет собой полностью новую оригинальную историю, а не компиляцию вышедших эпизодов. Сюжетразработала Нацу Хюга — автор оригинальных ранобэ «Монолог фармацевта». Даже читатели литературного первоисточника смогут познакомиться с новой детективной историей. Сценарий фильма не является прямой экранизацией отдельного тома ранобэ.

Кто появится в фильме «Монолог фармацевта»

В полнометражной картине вернутся знакомые зрителям персонажи. При этом история познакомит аудиторию с новыми героями, связанными с южной провинцией Бинаньшу и местными преступными группировками.

Маомао — главная героиня франшизы, девушка с необыкновенными познаниями в медицине, ядах и лекарственных растениях. Она привыкла самостоятельно разбираться в загадочных происшествиях и обращать внимание на детали, которые окружающие часто упускают. Новое путешествие позволит ей познакомиться с незнакомыми препаратами и растениями.

Дзинси — влиятельный дворцовый чиновник, который получает поручение императора и отправляется на юг вместе с Маомао. Его задача — вернуть останки умершей наложницы семье, однако расследование постепенно выходит за рамки первоначального задания.

Фото Кадр из фильма «Монолог фармацевта: Сокровище покойной наложницы», режиссер Норихиро Наганума, TOHO animation STUDIO (2026).

Му Цин — один из новых персонажей фильма. Загадочный юноша связан с кланом Би и становится важной фигурой в истории. Его озвучивает Мария Исэ.

Умершая наложница — женщина, останки которой становятся отправной точкой расследования. Ее последняя просьба и необычное состояние тела заставляют героев искать ответы далеко за пределами императорского дворца.

Кроме того, в картине появятся представители клана Би и участники банды речных пиратов. Их истории будут непосредственно связаны с поисками спрятанного сокровища.

Кто озвучивает персонажей

К своим основным ролям вернутся актеры, работавшие над телевизионным аниме.

Персонаж Актер озвучки Маомао Аои Юки Дзинси Такэо Оцука Му Цин Мария Исэ Гаошун Кацуюки Кониси Ма Шань Тацума Татибана Лохань Такуя Киримото

В полном составе также заявлены исполнители новых персонажей и знакомых героев франшизы. Среди них — Кэнсе Оно, Миюки Савасиро, Кумико Ватанабэ, Нобуо Тобита, Хирофуми Нодзима и другие актеры.

Фото Кадр из аниме «Монолог фармацевта», режиссер Норихиро Наганума, TOHO animation STUDIO

Кто работает над фильмом

За производство полнометражной картины отвечает TOHO animation STUDIO. Эта команда отличается от студии OLM, которая занимается телевизионным аниме. При этом над фильмом работают специалисты, хорошо знакомые поклонникам франшизы.

Основная творческая команда:

Режиссер: Норихиро Наганума.

Сценарист: Юко Какихара.

Автор оригинальной истории: Нацу Хюга.

Дизайн персонажей: Юкико Накатани.

Норихиро Наганума ранее работал над телевизионной экранизацией «Монолога фармацевта». Он выступал режиссером первого сезона и занимался компоновкой сериала во втором. Поэтому постановщик хорошо знаком с особенностями мира и персонажей.

Какая музыка прозвучит в фильме

Одной из главных музыкальных новостей стало участие японского исполнителя Кэнси Енэдзу. Он подготовил для фильма композицию Haru ga Tomori, которая стала главной музыкальной темой полнометражной картины.

За инструментальное музыкальное сопровождение отвечают Сатору Косаки, Кевин Пенкин и Ариса Окэхадзама. Кевин Пенкин уже работал над музыкой франшизы, поэтому его возвращение позволит сохранить узнаваемое звучание «Монолога фармацевта».

Фото Кадр из аниме «Монолог фармацевта», режиссер Норихиро Наганума, TOHO animation STUDIO

Как фильм связан с третьим сезоном аниме

Полнометражная картина выходит на фоне третьего сезона телевизионного аниме, премьера которого состоялась 2 октября 2026 года. Третий сезон разделен на две части. Первая начала выходить осенью 2026-го, а вторая запланирована на апрель 2027 года. Таким образом, фильм появится между двумя частями телевизионного продолжения.

Есть ли трейлер фильма «Монолог фармацевта»

Да, создатели уже представили несколько видеороликов. Первый трейлер и тизер-визуал появились 3 июля 2026 года. В ролике показали Маомао и Дзинси, которые отправляются в южную провинцию, а также первые кадры загадочного города и спрятанного сокровища.

В октябре студия начала выпускать отдельные ролики, посвященные персонажам. Зрители смогли подробнее познакомиться с главной парой, представителями клана Би и участниками банды речных пиратов.

Также был опубликован специальный ролик, посвященный новой истории и ее главным загадкам.

Стоит ли ждать полнометражный фильм «Монолог фармацевта»

Первый фильм по «Монологу фармацевта» представляет собой самостоятельное продолжение франшизы с новой детективной историей. Вместо повторения знакомых событий создатели предлагают зрителям отправиться вместе с Маомао и Дзинси в незнакомый регион, где загадка необычно сохранившихся останков переплетается с поисками сокровища и деятельностью речных пиратов.

Особенно интересно участие Нацу Хюги в разработке сценария. Автор оригинальных ранобэ подготовила новую историю специально для полнометражной картины, поэтому даже читатели первоисточника не знают всех сюжетных поворотов заранее.