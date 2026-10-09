Marvel анонсировала три спецвыпуска «Зомби Marvel»

Студия Marvel Animation представила масштабные планы на развитие своей хоррор-вселенной. В рамках фестиваля New York Comic Con стало известно, что анимационный проект «Зомби Marvel» получит продолжение в виде трех праздничных спецвыпусков. Они будут выходить ежегодно в канун Хэллоуина на стриминговом сервисе Disney+.

Каждый из двухсерийных спешлов сфокусируется на выживании героев в условиях постапокалипсиса. В октябре 2027 года выйдет эпизод «Зимний Солдат», посвященный Баки Барнсу. В 2028 году зрителям представят главу «Кулак Хонсу», главным героем которой станет Лунный Рыцарь, а в 2029 году трилогию завершит проект «Последний Страж».

Производство анимации уже запущено, авторы обещают сохранить взрослый рейтинг TV-MA. Напомним, первый сезон шоу, выросшего из эпизода антологии «Что, если?», вышел осенью 2025 года.