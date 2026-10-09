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Зомби Marvel спецвыпуски: Зимний Солдат, Кулак Хонсу и Последний Страж — когда выйдет
Мультфильмы

9 октября, 20:20

1 мин.

Marvel анонсировала три спецвыпуска «Зомби Marvel»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Зомби Marvel», реж. Брайан Эндрюс, Marvel Studios, Marvel Animation
Фото Кадр из мультсериала «Зомби Marvel», реж. Брайан Эндрюс, Marvel Studios, Marvel Animation

Студия Marvel Animation представила масштабные планы на развитие своей хоррор-вселенной. В рамках фестиваля New York Comic Con стало известно, что анимационный проект «Зомби Marvel» получит продолжение в виде трех праздничных спецвыпусков. Они будут выходить ежегодно в канун Хэллоуина на стриминговом сервисе Disney+.

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Каждый из двухсерийных спешлов сфокусируется на выживании героев в условиях постапокалипсиса. В октябре 2027 года выйдет эпизод «Зимний Солдат», посвященный Баки Барнсу. В 2028 году зрителям представят главу «Кулак Хонсу», главным героем которой станет Лунный Рыцарь, а в 2029 году трилогию завершит проект «Последний Страж».

Производство анимации уже запущено, авторы обещают сохранить взрослый рейтинг TV-MA. Напомним, первый сезон шоу, выросшего из эпизода антологии «Что, если?», вышел осенью 2025 года.

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