Фильмы и сериалы
Мультфильмы
Фильмы Сериалы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Мультфильмы
Новости
Я не знаю, когда найду конец своего флага смерти! получит аниме в 2027 году
Мультфильмы

Сегодня, 18:20

1 мин.

Ранобэ о студенте, который оказался в теле злодея, превратят в аниме

Руслан Разин
Автор
«Я не знаю, когда найду конец своего флага смерти!».
Фото Manga Box Co

Ранобэ «Я не знаю, когда найду конец своего флага смерти!» получит телевизионную аниме-адаптацию. Премьера сериала запланирована на 2027 год.

В центре истории — обычный студент Казуки Хирасава, который неожиданно оказывается в теле Гарольда Стокса, злодея из своей любимой видеоигры Brave Hearts. Герой знает, что по сюжету игры должна победить команда главных персонажей, и пытается изменить предначертанный ход событий, чтобы выжить.

Оригинальную историю написал автор под псевдонимом Изуми. Издательство Takarajimasha начало выпуск ранобэ в 2015 году, а в 2020-м появилась манга-адаптация.

Самые ожидаемые аниме 2026 года&nbsp;&mdash; гид по&nbsp;новинкам и&nbsp;продолжениям. Самые ожидаемые аниме 2026 года — главные премьеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Аниме
Звезды
Мультфильмы
Новости холдинга
У Сане в «Галатасарае» 0 голевых действий за 15 матчей. В его спаде есть и влияние Батракова
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили
Последние новости
16:55
Вышел трейлер нового полнометражного аниме «Призрак: Предел ночи» режиссера Sonny Boy
12 ноя 23:25
«Изгнанные из рая» возвращаются: новая глава фантастического аниме выходит в кино
12 ноя 23:20
Снупи попал в список непослушных: Apple выпускает новый рождественский мультфильм
12 ноя 22:50
Майк Майерс считает пятого «Шрека» лучшим во всей серии
12 ноя 20:00
Вышел новый ролик ДжоДжо: «Стальной шар»» с кадрами стендов