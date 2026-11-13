Ранобэ о студенте, который оказался в теле злодея, превратят в аниме

Ранобэ «Я не знаю, когда найду конец своего флага смерти!» получит телевизионную аниме-адаптацию. Премьера сериала запланирована на 2027 год.

В центре истории — обычный студент Казуки Хирасава, который неожиданно оказывается в теле Гарольда Стокса, злодея из своей любимой видеоигры Brave Hearts. Герой знает, что по сюжету игры должна победить команда главных персонажей, и пытается изменить предначертанный ход событий, чтобы выжить.

Оригинальную историю написал автор под псевдонимом Изуми. Издательство Takarajimasha начало выпуск ранобэ в 2015 году, а в 2020-м появилась манга-адаптация.