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Призрак в доспехах аниме-сериал 2026: дата выхода и трейлер — где смотреть
Мультфильмы

6 июля, 20:00

1 мин.

Аниме-сериал «Призрак в доспехах» выйдет 7 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Призрак в доспехах», реж. Моко-тян, Kodansha, Production I.G., Bang Zoom! Entertainment, Science SARU, Bandai Namco
Фото Кадр из сериала «Призрак в доспехах», реж. Моко-тян, Kodansha, Production I.G., Bang Zoom! Entertainment, Science SARU, Bandai Namco

7 июля на Prime Video пройдет премьера аниме-сериала «Призрак в доспехах». За производство новой адаптации культового киберпанка отвечает студия Science SARU.

В отличие от мрачного философского фильма Мамору Осии 1995 года новый проект предложит зрителям куда более точную и динамичную экранизацию оригинальной манги Масамунэ Сиро. Сюжет снова развернется в 2029 году и сконцентрируется на противостоянии майора Мотоко Кусанаги и Девятого отдела и неуловимого хакера по прозвищу Кукловод.

Трейлер аниме-сериала «Призрак в доспехах»

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