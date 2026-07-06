Аниме-сериал «Призрак в доспехах» выйдет 7 июля

7 июля на Prime Video пройдет премьера аниме-сериала «Призрак в доспехах». За производство новой адаптации культового киберпанка отвечает студия Science SARU.

В отличие от мрачного философского фильма Мамору Осии 1995 года новый проект предложит зрителям куда более точную и динамичную экранизацию оригинальной манги Масамунэ Сиро. Сюжет снова развернется в 2029 году и сконцентрируется на противостоянии майора Мотоко Кусанаги и Девятого отдела и неуловимого хакера по прозвищу Кукловод.