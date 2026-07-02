Вышел первый тизер-трейлер анимационного ромкома Not Alone с Селеной Гомес и Тимоти Шаламе
Кинокомпания Universal Pictures представила дебютный тизер-трейлер анимационного фильма Not Alone от студии Illumination. Главных героев в фантастической романтической комедии озвучили Селена Гомес и Тимоти Шаламе. Мультфильм расскажет историю любви замкнутого автомеханика Джо и астроботаника Фран, которые создают космическую ракету на экологичном растительном топливе.
Тизер-трейлер мультфильма Not Alone
Когда выйдет мультфильм Not Alone
Мировая премьера анимационного фильма Not Alone пройдет 16 апреля 2027 года.
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