Фильмы и сериалы
Мультфильмы
Фильмы Сериалы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Мультфильмы
Новости
Not Alone (Не одни) мультфильм 2027: сюжет и актеры, тизер-трейлер и дата выхода — Селена Гомес и Тимоти Шаламе
Мультфильмы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Вышел первый тизер-трейлер анимационного ромкома Not Alone с Селеной Гомес и Тимоти Шаламе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма Not Alone, реж. Джонатан дель Валь, Клер Доджсон, Эрик Гуильон, Universal Pictures, Illumination Entertainment, Illumination Studios Paris
Фото Кадр из мультфильма Not Alone, реж. Джонатан дель Валь, Клер Доджсон, Эрик Гуильон, Universal Pictures, Illumination Entertainment, Illumination Studios Paris

Кинокомпания Universal Pictures представила дебютный тизер-трейлер анимационного фильма Not Alone от студии Illumination. Главных героев в фантастической романтической комедии озвучили Селена Гомес и Тимоти Шаламе. Мультфильм расскажет историю любви замкнутого автомеханика Джо и астроботаника Фран, которые создают космическую ракету на экологичном растительном топливе.

Тимоти Шаламе и&nbsp;Селена Гомес.Тимоти Шаламе и Селена Гомес озвучат главные роли в мультфильме Not Alone

Тизер-трейлер мультфильма Not Alone

Когда выйдет мультфильм Not Alone

Мировая премьера анимационного фильма Not Alone пройдет 16 апреля 2027 года.

История игрушек 5, мультфильм.Пластмассовый мир проиграл: обзор мультфильма «История игрушек 5»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Мультфильмы
Новости холдинга
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Глава Минтруда указал на отсутствие необходимости увеличивать майские праздники
Кличко назвал удар возмездия ВС РФ по Киеву самым массированным за всё время
«Это было легко». Демидов получил большой контракт в «Монреале»
Рютте не увидел у Украины перспектив вступления в НАТО

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
24 июн 17:45
Тимоти Шаламе и Селена Гомес озвучат главные роли в мультфильме Not Alone
24 июн 06:00
Персонажи уже не те: что известно о мультфильме «Шрек 5» и за что его критикуют в соцсетях
18 июн 20:40
Пятая часть «Истории игрушек» может показать лучший старт в истории франшизы
17 июн 17:00
Netflix покажет новые сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь»
17 июн 16:45
Вышел тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5»