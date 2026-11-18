Netflix показал «Мироходца» — первую экранизацию Magic: The Gathering

Netflix представил первый тизер «Мироходца» (Planeswalker) — первой экранизации культовой коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Премьера сериала запланирована на 2027 год.

За производство отвечает студия DIGIC Pictures, известная роликами для серий Assassin's Creed и Call of Duty. Шоураннером стал Терри Маталас, работавший над «Квестом Вижна» и «Пикаром: Сезон 3». В центре сюжета — пиромант Чандре Налаар, которой суждено стать мироходцем. Однако за девушкой начинают охотиться власти Каладеша, поскольку магия в этой стране находится под запретом.

Проект был впервые анонсирован еще в 2019 году, а его исполнительными продюсерами тогда назвали Энтони и Джо Руссо. Параллельно Legendary Entertainment и Hasbro готовят игровой полнометражный фильм по той же вселенной с Майей Хоук в одной из главных ролей.