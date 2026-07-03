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Непокой мультфильм: сюжет, дата выхода в России и трейлер — где смотреть
Мультфильмы

Сегодня, 19:00

0 мин.

Мистический анимационный триллер «Непокой» выйдет в российский прокат 30 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Непокой», реж. Леонид Шмельков, Школа-студия «Шар»
Фото Кадр из мультфильма «Непокой», реж. Леонид Шмельков, Школа-студия «Шар»

В российский прокат выйдет анимационный триллер Леонида Шмелькова «Непокой». Премьера сюрреалистического детектива запланирована на 30 июля.

По сюжету проекта двое приятелей заезжают в провинциальный отель «Роза». Утром они понимают, что выбраться из него невозможно: все дороги ведут в тупик, а постояльцы гостиницы начинают пропадать один за другим.

Трейлер мультфильма «Непокой»

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