Мистический анимационный триллер «Непокой» выйдет в российский прокат 30 июля

В российский прокат выйдет анимационный триллер Леонида Шмелькова «Непокой». Премьера сюрреалистического детектива запланирована на 30 июля.

По сюжету проекта двое приятелей заезжают в провинциальный отель «Роза». Утром они понимают, что выбраться из него невозможно: все дороги ведут в тупик, а постояльцы гостиницы начинают пропадать один за другим.