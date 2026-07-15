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Лунтик Обратная сторона Луны мультфильм 2026: сюжет, трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 14:00

1 мин.

Вышел трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны», реж. Дарина Шмидт, Кинокомпания СТВ, Анимационная студия Мельница, Телеканал «Россия», Фонд кино
Фото Кадр из мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны», реж. Дарина Шмидт, Кинокомпания СТВ, Анимационная студия Мельница, Телеканал «Россия», Фонд кино

Кинокомпания «Вольга» представила полноценный трейлер нового полнометражного анимационного фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Лента станет прямым продолжением успешного кинотеатрального релиза «Лунтик. Возвращение домой».

По сюжету новой картины, фиолетовый пришелец уже счастливо живет со своей мамой на Луне и периодически навещает земных товарищей. Однако вскоре главный герой задается главным вопросом: куда исчез его отец?

Узнав, что папа пропал на неизведанной обратной стороне спутника Земли, Лунтик решает не ждать его возвращения, а самостоятельно отправиться на поиски. В космическое приключение вместе с ним летят преданный кузнечик Кузя, а также неразлучные гусеницы Вупсень и Пупсень, которые традиционно добавят суматохи в спасательную миссию.

Трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Когда выйдет мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Премьера мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» пройдет 27 августа.

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