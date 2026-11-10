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Кот в шляпе собрал около $ 30 млн в мировом прокате за стартовый уик-энд
Мультфильмы

Сегодня, 21:55

1 мин.

Новый «Кот в шляпе» занял второе место в прокате США и Канады

Руслан Разин
Автор
Кадр из мультфильма «Кот в шляпе», реж. Эрика Ривинойя, Алессандро Карлони, Warner Bros. Pictures.
Фото Кадр из мультфильма «Кот в шляпе», реж. Эрика Ривинойя, Алессандро Карлони, Warner Bros. Pictures.

Новая анимационная версия «Кота в шляпе» заняла второе место в североамериканском прокате по итогам дебютного уик-энда. С 6 по 8 ноября мультфильм заработал в США и Канаде около 20 млн долларов, уступив только японской картине «Годзилла: Минус ноль». По данным Box Office Mojo, мировые сборы ленты к 9 ноября достигли примерно 30 млн долларов. Первые результаты проката также приводит Cartoon Brew.

В центре сюжета — Кот, которому поручают развеселить брата и сестру Габби и Себастьяна после их переезда в новый город. Герой берется за задание в своей привычной манере, превращая попытку помочь детям в череду фантастических приключений. Главного персонажа озвучил Билл Хейдер. В актерскую команду также вошли Ксочитль Гомес, Мэтт Берри, Кинта Брансон, Джанкарло Эспозито и Америка Феррера.

Полнометражный мультфильм поставили Алессандро Карлони и Эрика Ривинойя. Это первая полнометражная анимационная работа Warner Bros. Pictures Animation.

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