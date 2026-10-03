Когда выйдет 2-ой сезон аниме «Голубая шкатулка»

4 октября 2026 года на Netflix стартует второй сезон спортивно-романтического аниме «Голубая шкатулка». В центре сюжета — бадминтон, баскетбол и отношения двух школьных спортсменов.

Когда выходит второй сезон «Голубой шкатулки»

Netflix официально назначил премьеру на 4 октября и сообщил, что новые эпизоды будут выходить еженедельно. Точные даты всех серий и общее количество эпизодов второго сезона сервис пока не раскрывал.

О чем Blue Box

Главный герой Тайки Иномата играет в мужской школьной команде по бадминтону и влюблен в Тинацу Кано — звезду баскетбольной команды, которая учится в старших классах. Когда родители Тинацу уезжают работать за границу, она переезжает в дом семьи Тайки.

Во втором сезоне герои становятся ближе. Новые серии также покажут конфликт из прошлого и усиливающуюся конкуренцию на пути к национальным соревнованиям.

Кто работает над вторым сезоном

Netflix указывает Дайсукэ Сако как режиссера второго сезона, а Electric Circus — как студию анимации. К ролям Тайки и Тинацу возвращаются Сея Тиба и Рэина Уэда.

Где смотреть «Голубую шкатулку»

Второй сезон будет выходить на Netflix с 4 октября 2026 года, новые эпизоды — еженедельно. Ранее мы рассказывали о других аниме о спорте.