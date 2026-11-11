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Черный клевер, 2 сезон: дата выхода 7-й серии
Мультфильмы

11 ноября, 21:05

1 мин.

Когда выйдет 7-я серия 2-го сезона «Черного клевера»

Руслан Разин
Автор
Когда выйдет 7-я серия 2-го сезона «Черного клевера»
Фото Кадр из аниме «Черный клевер», реж. Аятака Танэмура, Studio Pierrot.

Седьмая серия второго сезона аниме «Черный клевер» выйдет в субботу, 14 ноября 2026 года. В Японии эпизод покажут на телеканале TV Tokyo в 23:00 по местному времени (17:00 мск).

Действие аниме разворачивается в мире, где магия определяет положение человека в обществе. Аста рождается без магических способностей, но мечтает стать Королем магов; вместе с другом и соперником Юно он вступает в отряд «Черные быки» и сражается с опасными противниками.

В шестой серии Ноэль Сильва и Гаджа присоединились к битве против Ваники Зогратис. Чтобы противостоять демонической магии противницы, Ноэль воспользовалась силой водного духа Ундины и достигла Святой стадии.

Кадр из &laquo;Hirayasumi&raquo;, Production +h. Аниме Hirayasumi получило международное окно релиза

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