Когда выйдет 7-я серия 2-го сезона «Черного клевера»

Седьмая серия второго сезона аниме «Черный клевер» выйдет в субботу, 14 ноября 2026 года. В Японии эпизод покажут на телеканале TV Tokyo в 23:00 по местному времени (17:00 мск).

Действие аниме разворачивается в мире, где магия определяет положение человека в обществе. Аста рождается без магических способностей, но мечтает стать Королем магов; вместе с другом и соперником Юно он вступает в отряд «Черные быки» и сражается с опасными противниками.

В шестой серии Ноэль Сильва и Гаджа присоединились к битве против Ваники Зогратис. Чтобы противостоять демонической магии противницы, Ноэль воспользовалась силой водного духа Ундины и достигла Святой стадии.