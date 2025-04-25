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Самые яркие и лучшие моменты шоу Богатырские игры на СТС
Богатырские игры

Сегодня, 17:30

3 мин.

7 ярких и неожиданных моментов шоу «Богатырские игры» на СТС

Татьяна Пищева
Автор
Фото Пресс-служба СТС.
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Спортивное шоу «Богатырские игры» проверило не только физические навыки, но и силу духа спортсменов. В этой подборке делимся с вами самыми напряженными моментами шоу.

Сестры-близнецы не справились с заданием

«Огненные богатырши» Настя и Лиза — сестры-близнецы. Они с детства занимались легкой атлетикой, а сейчас работают фитнес-тренерами и недавно запустили собственный бренд одежды. На «Богатырских играх» Настя и Лиза шли в лидерах — одной из них даже выпала честь стать капитаном. Но в определенный момент что-то пошло не так: Настя несколько раз сорвалась с каната. Их команде так и не удалось завершить эстафету.

Подробнее о том, как Настя и Лиза отнеслись к проигрышу, читайте в интервью с сестрами Локтионовыми.

Богатырские игры.«Жизнь для нас — это вызов»: интервью с Настей и Лизой Локтионовыми

Участник пробежал всю дистанцию с 200-килограммовыми ведрами

Участник под номером 32 Денис Вагапов — обладатель титула «Самый сильный человек Башкортостана». Денис — президент Федерации силового экстрима Республики Башкортостан, профессионально занимается пауэрлифтингом. Но даже зная о его уникальных физических данных, ведущие и зрители были ошарашены силой и целеустремленностью мужчины.

Денис не просто быстро перенес 200-килограммовые ведра со старта до финиша — он преодолел дистанцию бегом.

Участник упал в обморок

Вадим Лисовский — самый молодой участник шоу. Ему всего лишь 18 лет. В борьбе против сильного соперника он перенапряг организм и в результате упал в обморок. Но все закончилось хорошо — медики быстро привели юношу в чувство. Сам Вадим отнесся к ситуации с юмором: «У меня в глазах звездочки. И тут мое сознание сказало finita la comedia — «до свидания!»

Алексей Столяров не смог открыть последний замок

В одном из испытаний участники должны были освободить ноги из цепей, скрепленных десятью замками. Сложность была в том, что игроки висели на турнике вниз головой. Блогеру Алексею Столярову не повезло — он одним из первых разделался с девятью замками, а вот с последним замком возникли проблемы. Алексею положили не тот ключ, и он так и не смог полностью освободить вторую ногу.

К счастью, справедливость восторжествовала — ошибку заметили, а Алексею дали возможность еще раз пройти испытание. Однако понервничать он все же успел.

Алексей Столяров в&nbsp;шоу &laquo;Богатырские игры&raquo;.«Хочу связать жизнь с Верой». Алексей Столяров — о планах на жизнь и участии в новом шоу

Алексей Столяров побеждает с минимальным отрывом

Сложности в первом испытании вовсе не остановили Алексея на пути к победе. На финальной полосе препятствий они шли с соперником «нос к носу», постоянно опережая друг друга. Алексей вырвал победу у энтомолога Николя Пономарева, вонзив меч-кладенец в камень буквально за несколько секунд до соперника.

Натан на&nbsp;шоу Богатырские игры.10 причин посмотреть «Богатырские игры» на СТС

Бревно упало на ногу участнику

Третья серия была насыщена событиями. Телохранитель Максим Колесников — один из фаворитов «Богатырских игр». Во время испытаний с перетаскиванием бревен на ногу Максиму упал 200-килограммовый спортивный снаряд. Несмотря на боль, мужчина решил продолжать соревноваться за звание главного богатыря всея Руси. На вопрос Михаила Пореченкова, готов ли он идти дальше, Максим ответил: «Конечно, да!»

Самая сильная девушка России получила серьезную травму

Спортсменка из Магнитогорска Екатерина Зайцева, обладательница титула самой сильной девушки России, серьезно повредила челюсть — у нее диагностировали перелом челюсти со смещением. Во время одного из испытаний Екатерину ударило по голове тяжелым бревном. Казалось бы, на этом ее участие в «Богатырских играх» должно было завершиться.

Но Екатерина собрала волю в кулак и после получения необходимой медицинской помощи вернулась к прохождению полосы препятствий. Удивительно, но ей даже удалось победить соперницу.

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