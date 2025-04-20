Отличите ли вы реальные спортивные соревнования от вымышленных? Тест

Наверняка вы часто слышали о необычных спортивных соревнованиях. Как думаете, есть гибрид шахмат и бокса? А проводят ли турнир, где нужно быстро уснуть вместе со своей командой? Давайте разберемся, какие веселые и странные турниры проводят в мире, а до каких пока не додумались — готовьтесь удивляться в нашем новом тесте.