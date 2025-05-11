Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Богатырские игры
Новости
Виктория Яковенко и Ацамаз Гизоев стали победителями шоу Богатырские игры
Богатырские игры

11 мая, 22:00

2 мин.

Виктория Яковенко и Ацамаз Гизоев стали победителями шоу «Богатырские игры»

Софья Калаченкова
Автор
Фото Пресс-служба СТС

Фельдшер Скорой помощи из Иркутска Виктория Яковенко и туристический гид из Осетии Ацамаз Гизоев стали победителями финала «Богатырских игр». Они получили по 10 миллионов рублей и звания «Богатырь и богатырша всея Руси», успешно пройдя командные и индивидуальные испытания на протяжении сезона, а также заключительные состязания полуфинала и финала.

Путь к победе был нелегким. Для участия в Играх съехались 100 силачей и силачек со всей России. В каждой серии им готовили новые соревнования в духе русских сказок, а в конце лучшим из лучших пришлось пройти сложнейшую полосу препятствий — «Кудыкину гору».

«До сих пор кажется, что это не я выиграла и меня там не было — как провалы в памяти. Для меня это крупная победа, и сложно поверить, что у меня все действительно получилось и я не только попала в сотку лучших, но и стала одним из двух победителей», — поделилась в эксклюзивной беседе с «СЭ» Виктория.

Она также считает, что на ее результат повлияла не подготовка или даже характер, а простая удача: «Я не была ни лучшей, ни худшей — шла по серединке на протяжении всего шоу. И вот — дошла. Тихо едешь, дальше будешь».

Свою победу прокомментировал и участник из Владикавказа Ацамаз Гизоев. Обладатель награды «Самый обаятельный гид Осетии», соведущий тревел-шоу на местном телевидении, президент регионального отделения Федерации современного мечевого боя по РСО-Алания рассказал, что выигранные деньги он потратит на развитие туризма малой родины.

«Мои планы вы увидите, услышите, я везде про них говорю: моя задача и цель по жизни — развитие туризма родной республики. Я хочу, чтобы люди, приезжая ко мне на родину, уезжали с наполненным сердцем, с теплом, с добром и с желанием возвращаться снова и снова», — делился гид в беседе с «СЭ».

Полное интервью «Стиля жизни» с победителями «Богатырских игр» читайте завтра на нашем сайте.

16+. Реклама. Рекламодатель. АО «СТС». ИНН 7707115217

ERID: 2VfnxyB4SEt

АРХИВ

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
12 мая 11:00
Богатырские игры. Сезон 1. За кадром
12 мая 10:30
Богатырские игры. Сезон 1. Серия 10. Финал
5 мая 18:00
Финал «Богатырских игр» покажут 11 мая
5 мая 10:00
Богатырские игры. Сезон 1. Серия 9
29 апр 17:20
Полуфинал «Богатырских игр» покажут 4 мая