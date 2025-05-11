Виктория Яковенко и Ацамаз Гизоев стали победителями шоу «Богатырские игры»

Фельдшер Скорой помощи из Иркутска Виктория Яковенко и туристический гид из Осетии Ацамаз Гизоев стали победителями финала «Богатырских игр». Они получили по 10 миллионов рублей и звания «Богатырь и богатырша всея Руси», успешно пройдя командные и индивидуальные испытания на протяжении сезона, а также заключительные состязания полуфинала и финала.

Путь к победе был нелегким. Для участия в Играх съехались 100 силачей и силачек со всей России. В каждой серии им готовили новые соревнования в духе русских сказок, а в конце лучшим из лучших пришлось пройти сложнейшую полосу препятствий — «Кудыкину гору».

«До сих пор кажется, что это не я выиграла и меня там не было — как провалы в памяти. Для меня это крупная победа, и сложно поверить, что у меня все действительно получилось и я не только попала в сотку лучших, но и стала одним из двух победителей», — поделилась в эксклюзивной беседе с «СЭ» Виктория.

Она также считает, что на ее результат повлияла не подготовка или даже характер, а простая удача: «Я не была ни лучшей, ни худшей — шла по серединке на протяжении всего шоу. И вот — дошла. Тихо едешь, дальше будешь».

Свою победу прокомментировал и участник из Владикавказа Ацамаз Гизоев. Обладатель награды «Самый обаятельный гид Осетии», соведущий тревел-шоу на местном телевидении, президент регионального отделения Федерации современного мечевого боя по РСО-Алания рассказал, что выигранные деньги он потратит на развитие туризма малой родины.

«Мои планы вы увидите, услышите, я везде про них говорю: моя задача и цель по жизни — развитие туризма родной республики. Я хочу, чтобы люди, приезжая ко мне на родину, уезжали с наполненным сердцем, с теплом, с добром и с желанием возвращаться снова и снова», — делился гид в беседе с «СЭ».

Полное интервью «Стиля жизни» с победителями «Богатырских игр» читайте завтра на нашем сайте.