СТС запускает шоу «Богатырские игры» с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Масленниковым

Канал СТС начал съемки нового масштабного шоу «Богатырские игры», в котором 100 силачей со всей страны будут бороться за титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей. Героев поддержит тройка ведущих: актер Михаил Пореченков, видеоблогер Дмитрий Масленников и звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик.

В каждом выпуске участников в возрасте от 18 до 70 лет ждут уникальные испытания в духе русских сказок, а в финале —сложнейшая полоса препятствий «Кудыкина гора», состоящая из 11 этапов. По результатам первых поединков лучшие набирают себе команды-дружины, которые дальше участвуют в эстафетах. В итоге победителями станут всего двое — богатырь и богатырша.

Участники шоу Богатырские игры. Фото Пресс-служба СТС.

В новом шоу участникам предстоит пройти планку на выживание, осваивать бои с колотушками, тянуть необычную репку, проверить на себе вечный двигатель, играть в богатырские салки, удерживать тяжелые бревна, толкать 250-килограммовую стену и участвовать в других испытаниях.

«Это крутое шоу, которое поражает разнообразием и масштабом. Здесь нет единой полосы препятствий, которую проходят абсолютно все участники. Герои делятся на группы, и каждая выступает в определенном выпуске. То есть зритель никогда не знает, что произойдет, — считает Дмитрий Масленников».

Среди героев шоу — пилот медицинского вертолета, пожарный-спасатель, коллекционер пауков, чемпион по скоростному поеданию хинкали, обладатель шести мировых рекордов Книги рекордов Гиннесса, чемпионка мира по шахбоксу, звездный телохранитель, участница турниров Арнольда Шварценеггера, хоккеистка, многократная чемпионка в категории фитнес-бикини, цирковой артист, грумер, иллюстратор, исторический реконструктор, будущий режиссер, садовод, банщик и другие.

«Богатырские игры» расширят линейку спортивно-развлекательных шоу СТС, которые много лет с успехом идут в эфире. В новом формате спорт сочетается с русскими традициями, а победителями станутсовременные богатыри и богатырши», — говорит Максим Рыбаков, первый заместитель генерального директора «СТС Медиа».