Богатырские игры 9 выпуск: полуфинал — когда и где смотреть
Богатырские игры

29 апреля, 17:20

1 мин.

Полуфинал «Богатырских игр» покажут 4 мая

Софья Калаченкова
Автор
Богатырские игры: 8 серия.
Фото Пресс-служба СТС.

В это воскресенье, 4 мая, в 17.00 на телеканале СТС покажут девятую серию «Богатырских игр». На этот раз 16 участников-победителей первых восьми эпизодов игр будут бороться за место в финале.

Среди чемпионов, выдержавших сложнейшую полосу препятствий — «Кудыкину гору», Мирослава Красова и Данил Наумов, Агунда Бедоева и Денис Вагапов, Юлия Подрядчик и Алексей Столяров, Алена Андреевская и Алексей Кочетков, Екатерина Зайцева и Артем Тарасов, Виктория Яковенко и Андрей Крыжановский, Елизавета Колоскова и Михаил Хмелинин, Татьяна Кузнецова и Ацамаз Гизоев.

«Я пришел на этот проект, чтобы хорошо делать свою работу. Я познакомился с классными ребятами, но это правила игры, это шоу. У меня есть четкое разделение — шоу и жизнь. На «Кудыкиной горе» было 13 препятствий. Кто бы сказал, что я выиграю ровно две секунды, я бы не поверил. Мне вообще Кирилл такую пробросил фразу: «Если будешь сильно выигрывать, не издевайся надо мной», — рассказывал блогер Алексей Столяров в интервью «СЭ».

Алексей Столяров в&nbsp;шоу &laquo;Богатырские игры&raquo;.«Хочу связать жизнь с Верой». Алексей Столяров — о планах на жизнь и участии в новом шоу

За спиной у 16 спортсменов планка на выживание, бои с колотушками, скручивание рыбацкой сетки весом 1 т, богатырские салки. Им также приходилось носить тяжелые бревна и толкать 115-килограммовую стену.

В финале проекта определят только двух победителей: богатыря и богатыршу. Они станут обладателями 10 миллионов рублей и статуса «Богатырь всея Руси».

АРХИВ

