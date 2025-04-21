Восьмую серию «Богатырских игр» покажут 27 апреля

В это воскресенье, 27 апреля, в 17.00 на телеканале СТС покажут восьмую серию «Богатырских игр». На этот раз в битву вступят участники из Кирова, Новосибирска, Владикавказа, Москвы, Брянска и даже гости из Замбии.

В этой серии сразиться за главный приз попробуют кировчанка Татьяна Кузнецова — чемпионка по бодибилдингу, мастер спорта международного класса по жиму лежа, кандидат в мастера спорта по хоккею, Алесандр Щелков — обладатель наград в соревнованиях по пауэрлифтингу и грэпплингу, а также Учредитель и Президент Федерации Многоборья ГТО Москвы Валерия Черток.

Чтобы побороться за главный приз реалити-шоу — 10 миллионов рублей и статус «Богатырь всея Руси», участники телепроекта съехались со всей России. В каждой серии реалити им готовят новые испытания в духе русских сказок. В финале лучшим из лучших придется пройти сложнейшую полосу препятствий — «Кудыкину гору».