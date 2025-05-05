Финал «Богатырских игр» покажут 11 мая

В это воскресенье, 11 мая, в 17.00 на телеканале СТС покажут финальную, десятую, серию «Богатырских игр». Восемь самых стойких участников будут бороться за главный приз — 10 миллионов рублей и статус «Богатырь всея Руси».

Какие испытания ждут силачей в финале, организаторы не раскрывают. Однако известно, что они будут парные, ведь по результатам полуфинала участники выбрали себе соперников для заключительного этапа состязаний: Алена Андреевская поборется с Агундой Бедоевой, Виктория Яковенко — с Мирославой Красовой, Артем Тарасов — с Алексеем Кочетковым, Ацамаз Гизоев — с Михаилом Хмелининым.

«В финале Алексей выбил моего друга, стронгмена Дениса Лагапова. И я хочу отомстить за своего друга», — так объяснил ведущей Нике Здорик выбор противника на финал мастер спорта по пауэрлифтингу и силовому экстриму, сварщик Артем Тарасов.

Едва не достигнув финала, Игры покинул и звездный участник, блогер Алексей Столяров. Перед серией ключевых испытаний он получил травму ноги, которая помешала ему выиграть соревнование с Гизоевым.

По результатам финальных испытаний определят только двух победителей: богатыря и богатыршу.