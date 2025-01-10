Самые ожидаемые звездные свадьбы 2025 года
2025 год обещает быть богатым на звездные свадьбы. Многие знаменитости, объявившие о помолвке, уже активно готовятся к торжествам — выбирают локации, составляют списки гостей и работают с известными дизайнерами над свадебными нарядами.
Рассказываем о самых ожидаемых церемониях года.
Ксения Бородина и Николай Сердюков
Недавно Ксения Бородина получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Николая Сердюкова. Об этом телеведущая рассказала на своей страничке в соцсетях. Избранник Бородиной ответственно подошел к организации предложения и сделал его по-настоящему запоминающимся.
В декабре 2024-го влюбленные отправились на ночную экскурсию в Эрмитаж. Когда они подошли к часам «Павлин», Николай встал перед девушкой на одно колено. «Я сказала «да». Я не могла бы сказать «нет», потому что, сказав «нет», я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой, с такой заботой, которую ты мне даришь», — написала Бородина у себя в соцсетях.
Селена Гомес и Бенни Бланко
В 2025 году замуж выходит 32-летняя актриса Селена Гомес. Ее 36-летний возлюбленный Бенни Бланко сделал ей предложение в декабре 2024-го. Гомес выложила в соцсети фотографию помолвочного кольца с огромным бриллиантом. «Вечность начинается сейчас», — подписала снимок Селена.
Некоторые поклонники раскритиковали внешность ее избранника, но на все претензии звезда отвечает, что никогда еще не была так счастлива. Доброжелатели поддерживают Селену в решении не обращать внимание на хейтеров, ведь в последние годы певица перенесла много трудностей. В 2016-м у нее обострилось аутоиммунное заболевание — волчанка, а в 2018-м, после расставания с Джастином Бибером, Гомес начала страдать от депрессии и панических атак.
Анна Семенович и Денис Шреер
Анна Семенович, бывшая солистка группы «Блестящие», известна как секс-символ и обладательница привлекательной фигуры. Но до сих пор яркая внешность не помогла ей обрести семейное счастье. В свои 44 года певица и актриса никогда не была замужем. Однако скоро все может поменяться. Летом 2024 года Семенович впервые представила публике своего нового возлюбленного — предпринимателя Дениса Шреера. Роман начался со скандала: оказалось, что Шреер женат и имеет сына.
Но Семенович верит, что ее и Дениса связывают искренние чувства. Она не раз заявляла прессе, что ее избранник женат лишь на бумаге и находится в процессе развода. По словам звезды, пара сразу же узаконит отношения, как только Денис добьется расторжения брака.
Севиль и TONI
Слухи о готовящейся свадьбе появились еще в сентябре, однако достоверно о помолвке музыкантов стало известно в ноябре 2024-го. До этого солистка группы Artik&Asti Севиль Велиева и певец TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский) встречались около двух лет. Артисты долго держали в секрете, что собираются пожениться.
Тайна была раскрыта случайно на торжестве по случаю дня рождения Велиевой: перед гостями их помолвку упомянул один из музыкантов группы Artik&Asti. Влюбленные новость опровергать не стали.
Григорий Лепс и Аврора Киба
Весной 2024 года Григорий Лепс шокировал публику, появившись на светском мероприятии в компании вчерашней школьницы — 18-летней Авроры Кибы. А уже в июне певец объявил, что Аврора — его невеста. Многие интернет-пользователи не верят в искренность девушки и обвиняют ее в жажде наживы. Кто-то даже выдвигает версию, что Аврора работает в эскорте.
Однако Киба не обращает внимание на хейтеров. Чтобы доказать серьезность намерений своего возлюбленного, она опубликовала фото, где на ее безымянном пальце виднелось дорогое бриллиантовое кольцо.
Фиби Уоллер-Бридж и Мартин МакДонах
Звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж не любит распространяться о своей личной жизни. Поэтому до недавнего времени поклонникам было неизвестно, собирается ли она замуж за своего возлюбленного. С Мартином МакДонахом, режиссером оскароносного фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», актриса встречается с 2018 года.
В конце 2023 года Уоллер-Бридж появилась на свадьбе своего брата в розовом костюме-тройке, а дополнила она этот образ кольцом, похожим на обручальное, которое надела на безымянный палец. Поклонники надеются, что в 2025-м режиссер и сценаристка наконец свяжут себя узами брака.
Давид Манукян и Мари Краймбрери
В последнее время ходят упорные слухи, что бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян сделал предложение исполнительнице Мари Краймбрери. Пара состоит в отношениях уже около трех лет. Все это время они не афишировали события своей личной жизни. Однако 21 августа, в свой день рождения, певица поделилась фотографиями в соцсетях, где на безымянном пальце правой руки у нее красовалось бриллиантовое кольцо.
Пока что ни Дава, ни Краймбрери официально не подтвердили новость, однако поклонники уверены: звездная свадьба состоится в 2025-м. Многие переживают за певицу, ведь Ольга Бузова не раз заявляла, что в отношениях Дава прибегал к психологическому и физическому насилию.
Адель и Рич Пол
Новый избранник Адель — один из самых влиятельных агентов в мире баскетбола. Его самый известный клиент — легендарный Леброн Джеймс. С Полом певица начала встречаться еще в 2022 году, вскоре после расставания со своим мужем Саймоном Конески, с которым состояла в браке с 2018 по 2021 год. От первого брака у Адель есть сын Анжело, мальчику уже 11 лет.
Слухи о помолвке Адель подтвердила в августе 2024-го во время концерта. Она увидела у одного из зрителей баннер с надписью «Выходи за меня!». «Я не могу выйти за тебя замуж, я уже выхожу за другого!» — ответила певица поклоннику.
Эмма Робертс и Коди Джон
Племянница Джулии Робертс Эмма, известная ролями в нескольких голливудских ромкомах, поделилась с подписчиками трогательной фотографией. На ней она обнимает своего бойфренда, начинающего актера Коди Джона, и демонстрирует руку с кольцом на безымянном пальце.
«Выкладываю это здесь, пока мама всем не рассказала», — так Робертс подписала фотографию. Для нее это будет второй брак. От первого мужа Гаррета Хедлунда она родила сына Роудса, которому недавно исполнилось четыре года.
Леди Гага и Майкл Полански
Список звездных невест 2025 года пополнила певица Леди Гага. В прошлом артистка славилась эксцентричными нарядами, однако несколько лет назад она решила сменить имидж на более элегантный. Что касается аксессуаров, то еще в мае 2024-го на безымянном пальце певицы фанаты заметили великолепное кольцо. Тотчас же поползли слухи о помолвке Леди Гаги и ее бойфренда Майкла Полански, с которым они встречаются уже много лет.
Официально пара подтвердила намерения пожениться на Олимпийских играх в Париже, где Леди Гага выступала на церемонии открытия. В сети завирусилось видео, на котором во время общения с французским политическим деятелем Габриэлем Атталем певица представила Полански как своего жениха.
Ида Галич и Олег Ледвич
В январе блогер и телеведущая Ида Галич объявила о помолвке с бизнесменом Олегом Ледвичем. «Удивительный, прекрасный год. Я много что вела, много где была, много проектов запускала. Но есть одна новость, которую никто еще не знает. Я снова невеста!» — поделилась в соцсетях Ида.
В 2025 году пара, скорее всего, узаконит свои отношения.
Зендея и Том Холланд
Эта пара известна тем, что старается сохранять свою личную жизнь в относительной приватности, несмотря на огромное внимание со стороны поклонников. Отношения Зендеи и Тома Холланда начались во время совместной работы над фильмами о Человеке-пауке. С тех пор они стали одной из самых обсуждаемых пар Голливуда, хотя сами актеры редко комментируют свою личную жизнь.
О помолвке пары заговорили после премии «Золотой глобус», на которую Зендея пришла с бриллиантовым обручальным кольцом на пальце. Вскоре эту информацию подтвердили источники издания TMZ. Сама пара пока не комментировала информацию.