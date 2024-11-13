Кто из российских звезд был на скандальных «белых вечеринках» Пи Дидди

В сентябре 2024 года американский рэпер Пи Дидди был задержан по обвинению в изнасилованиях, шантаже и торговле людьми. Трудно назвать звезду Голливуда, которая ни разу не заглядывала на скандальные «белые вечеринки», где и происходили эти преступления. Сегодня делимся списком знаменитостей из России.

Кто из российских звезд был на «белых вечеринках» Пи Дидди

Участница группы «Тату» Лена Катина недавно поделилась рассказом о своем посещении «белой вечеринки». На MTV Movie Awards в 2003 году они с Юлей Волковой познакомились со многими зарубежными звездами. Среди них был Пи Дидди. Так они оказались на одной из его вечеринок. Экс-солистка призналась, что присутствовала на афтепати, когда ей было 19 лет, то есть по американским меркам совершеннолетней она еще не считалась. По словам Катиной, самого Пи Дидди они на звездной тусовке не видели и ничего противозаконного тоже не заметили.

Катина также высказала мнение, что в аресте Комбса есть чей-то корыстный интерес: «Информацию скрывают, когда это кому-то выгодно. И начинают внезапно предавать огласке, когда это становится нужно», — сказала Лена в одном из интервью.

Фото Юрий Желудев, Russian Look, Global Look Press

Неожиданным образом с Пи Дидди связаны Максим Лагашкин (известен по роли участкового в сериале «Жуки») и Александр Робак, снимавшийся в кинопроектах «Домашний арест», «Елки» и «Горько». Российских актеров на вечеринку пригласил лично Пи Дидди, и произошло это при очень необычных обстоятельствах. В начале 2000-х Лагашкин и Робак снимались в фильме «Ненасытные». Съемки проходили во Франции, в курортном городе Сан-Тропе. Катаясь по Средиземному морю на яхте, актеры заметили тонущее судно, на котором находился Пи Дидди со своими друзьями. Они взяли к себе на борт компанию американцев и доставили их на берег. В благодарность за спасение рэпер пригласил Лагашкина и Робака на свою вечеринку. Актеры не смогли принять предложение из-за загруженного графика, но сделали несколько совместных фотографий. Сейчас снимки, где российские звезды улыбаются в обнимку с Пи Дидди, распространяются по Сети.

Фото SHOT, Telegram

Интересно, что, по словам Лагашкина, он не жалеет о спасении рэпера даже сейчас, когда стало известно о совершенных им преступлениях. Он также добавил, что Пи Дидди вел себя вполне адекватно и не выглядел как человек, находящийся под воздействием алкоголя или наркотиков.

Также недавно Тимати выложил у себя на странице двадцатиминутное видео, где рассказал об истории знакомства с Пи Дидди. По словам артиста, они познакомились 15 лет назад на вечеринке в Сен-Тропе. Через некоторое время Тимати попал за кулисы концерта американского рэпера. Российский рэпер рассказал, что подарил американцу полушубок из шиншиллы.

Артист поделился, что он посетил две вечеринки, организованные Пи Дидди, — в Лос-Анджелесе и в Каннах. «Сказать, что я видел дичайшие оргии, или сыпавшиеся с небес наркотики, или кто-то предлагал мне что-то употребить, — такой ситуации не было. Поспешу вас расстроить: никаких диких оргий там не было. Ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних», — рассказал поклонникам Тимати.

Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press

Как российские звезды отреагировали на арест рэпера

Многие российские звезды, несмотря на то что не были знакомы с Пи Дидди и не посещали его вечеринки, поделились в соцсетях своим мнением о его аресте.

По этому поводу резко высказалась Яна Рудковская. «А ведь на вечеринках продюсера и рэпера Пи Дидди, которого обвиняют в рэкете, торговле людьми и сексуальном насилии, побывала добрая половина Голливуда. И почему только вот певец Ашер удалил все свои посты? Наверное, потому что он был в курсе этого? В интервью говорил, что видел «довольно дикие и сумасшедшие вещи» в доме продюсера. В голове не укладывается, как весь этот ужас мог покрываться столько лет разными людьми и всплыл только сейчас?» — негодует телеведущая.

Фото Сергей Дантюхов, Известия

Некоторые, как бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай, относятся к ситуации с юмором. «Если вы еще когда-нибудь захотите назвать меня плохим человеком из-за вареника, то вспомните, что я хотя бы не была на вечеринке Пи Дидди», — написала девушка у себя на странице, вспомнив громкую историю со случайным сливом ее интим-фото.

Фото Павел Бедняков, Известия

Но большинство звезд относятся к жертвам преступлений сочувственно. Анна Заворотнюк, дочь недавно скончавшейся Анастасии Заворотнюк, написала: «Уверена, что там происходило действительно что-то ужасное. Тот же Джастин Бибер выглядит морально убитым. Постоянно натыкалась на видео, а теперь все сходится. Кроме него там десятки жертв, и знаменитых, и не очень. Разочарование от того, когда всплывают имена тех, кто посещал эти вечеринки».