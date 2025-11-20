Клуб неверных: 6 зарубежных звезд, которые публично признались в изменах

Неверные партнеры часто до последнего скрывают измены. Многие, боясь разрушить брак, прячутся от супругов и тянут время, вместо того чтобы честно сказать о проблемах. Но есть и противоположные случаи: люди изменяют и даже не пытаются это скрывать. Они открыто заявляют о неверности и рассчитывают на понимание и прощение со стороны публики. Чаще всего подобное поведение встречается у знаменитостей — на их счету немало спорных и громких историй о романах на стороне, которые до сих пор вызывают горячие обсуждения.

Рассказываем, что из зарубежных звезд публично признался в измене второй половине.

Jay-Z

Музыкальный и семейный тандем Бейонсе и Jay-Z едва не разрушился из-за неверности рэпера. О его изменах широкой публике стало известно после выхода пронзительного альбома Бейонсе «Lemonade». В своих композициях обманутая жена откровенно поведала о супружеской неверности и желании разорвать отношения. Ярким выражением ее боли и достоинства стала строка: «Who the fuck do you think I am? You ain't married to no average bitch, boy» («Кем, черт возьми, ты меня считаешь? Ты не женат на какой-то заурядной телке, парень» — перевод редакции).

Фото Getty Images

Ответ Jay-Z не заставил себя долго ждать: он принес извинения своей любимой супруге, также выразив их музыкально — в треке Family Feud, на который позднее был снят мини-фильм. В этой песне рэпер признал свои ошибки со словами: «I apologize, often womanize / Took for my child to be born, see through a woman's eyes» («Я извиняюсь, часто изменял / Мне понадобилось, чтобы мой ребенок родился, чтобы увидеть мир глазами женщины» — перевод редакции). В конце клипа он произносит слова раскаяния в исповедальной кабинке церкви, что символизирует глубокое сожаление.

Сегодня прежние обиды остались в прошлом. Супруги смогли преодолеть этот сложный период и двигаться дальше вместе. В 2017 году они во второй раз стали родителями, на свет появились близнецы. Сейчас Бейонсе и Jay-Z по-прежнему сохраняют крепкий союз.

Ашер

Рэп-исполнитель Ашер и его супруга, стилист Тамека Фостер развелись в 2009 году после ряда неверностей со стороны артиста. СМИ писали, что музыкант влюбился в жгучую брюнетку и в целом вел себя как холостяк. Однако Ашер признался, что годы брака стали для него «лучшей ошибкой в жизни» — периодом, который многому его научил и помог взглянуть на себя со стороны.

Известно, что союз Ашера и Тамеки сопровождался длительными судебными разбирательствами по вопросам опеки над детьми. Но паре удалось сохранить хорошие отношения ради сыновей.

Фото Getty Images

Несмотря на это, Ашер неоднократно подчеркивал, что ценит семейный опыт и стремится оставаться ответственным отцом. Он признавал, что именно последствия личных решений и испытания после развода заставили его переосмыслить приоритеты, взять паузу для внутренней работы и сконцентрироваться на росте — как в жизни, так и в творчестве.

Дэвид Бекхэм

В 2023 году состоялась премьера документального сериала о жизни Дэвида Бекхэма и его семьи. Многие привыкли видеть идеальную картину, однако в фильме Бекхэмы подняли непростую тему — измену Дэвида. В 2003 году их союз переживал кризис. Футболист закрутил роман с Ребеккой Лус — моделью и телезвездой. Дэвид смог признаться в неверности, но после этого в их паре наступила черная полоса. Виктория назвала тот период «самым тяжелым» и призналась, что не чувствовала мужа рядом.

Фото Getty Images

Несмотря на трудности, пара смогла преодолеть кризис и до сих пор радует фанатов семейной идиллией.

Джуд Лоу

Британский мачо Джуд Лоу прославился бурной личной жизнью. Самым обсуждаемым романом актера стала связь с Сиенной Миллер, которая моложе его на девять лет. Пара познакомилась и сблизилась на съемках картины «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины». На Рождество 2004 года, спустя год отношений, они объявили о помолвке. Но уже в 2005-м выяснилось, что Джуд изменил невесте с няней своих детей Дейзи Райт. Пара разошлась. Позже они неоднократно предпринимали попытки воссоединиться, но ничего не вышло.

Фото Getty Images

В интервью для Variety Джуд отметил, что излишний интерес публики заставил его по-новому взглянуть на собственную жизнь и поступки, научил осторожности и умению защищать границы. Он отметил, что рад завершению периода, когда его романам уделяли слишком много внимания, однако ему пришлось выработать правила общения с прессой на расстоянии.

Крис Дженнер

Предпринимательница и звезда реалити-шоу Крис Дженнер открыто рассказала о своем раннем браке и ошибках молодости. Она вышла замуж в 22 года, еще не успев пожить для себя, и позже призналась, что именно этот поспешный шаг сыграл с ней злую шутку: в возрасте за 30 она закрутила роман на стороне и изменила мужу — Роберту Кардашьян.

«Я вышла замуж очень рано. Познакомилась с Робертом в 18, встречались четыре года и поженились в 22. Когда мне было за 30, у меня был роман. Больше всего на свете я жалею о том, что это разрушило мою семью», — призналась Крис.

Фото Getty Images

Крис Дженнер была в браке с Робертом Кардашьяном с июля 1978 по март 1991 года. В этом союзе родились Кортни, Ким, Хлои и Роберт. Позже она вышла замуж за телезвезду Кейтлина Дженнера, и у них появились Кайли и Кендалл.

Крис призналась, что не гордится своим поведением в те годы, но надеется, что все случилось не напрасно. «Я действительно верю, что у Бога был план. Без этой истории не было бы Кендалл и Кайли», — добавила она.

Кевин Харт

В 2017 году в интернете появилось видео, где Кевин Харт изменяет беременной на тот момент жене. После комик опубликовал в личном блоге виде, в котором он признается в неверности, извиняется перед супругой и детьми и просит дать второй шанс.

Фото Getty Images

Спустя пару лет история измены актера вновь всплыла. Монтия Саббаг, с которой он изменил жене, выдвинула Харту иск в 60 млн долларов и обвинила его в сговоре с другом. Она утверждала, что актер и его приятель специально тайно сняли их встречу, выложили видео в сеть, чтобы поднять ажиотаж вокруг тура Кевина. Комик свою вину не признал, он утверждал, что стал жертвой вымогательств.