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Венсан Кассель: биография — карьера в кино и личная жизнь — жены и дети
Жизнь и общество

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Мечтал стать клоуном, а покорил Голливуд: биография Венсана Касселя

Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз
Венсан Кассель.
Фото Global Look Press
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История жизни французского актера, который играл даже русских персонажей.

Венсан Кассель (при рождении Венсан Крошон)
Дата рождения: 23 ноября 1966 года (57 лет)
Место рождения: Париж (Франция)
Страна проживания: Париж (Франция)
Семейное положение: брак с актрисой Моникой Белуччи (1999 — 2013), брак с моделью Тиной Кунаки (2018 — 2023), встречается с моделью Нарой Баптистой (с 2023)
Профессия: актер театра и кино, продюсер
Начало карьеры: 1991 год

Детство и юность

Венсан Кассель родился в Париже 23 ноября 1966 года в творческой семье. Его папа Жан-Пьер Крошон — французский актер, а мать Сабин Литикье — известная журналистка. У Венсана есть родной брат Матиас, а младшая сестра Оливия скончалась еще в младенчестве.

В звездной семье было принято брать псевдонимы, поэтому Венсан выбрал себе фамилию Кассель, а не свою Крошон. Когда будущему актеру было 13 лет, его родители приняли решение развестись. Мальчик остался жить с отцом в Париже, который вскоре женился на другой журналистке Анн Селерье. Мама Венсана после развода перебралась в Нью-Йорк, где ей предложили работу в топовом глянцевом издании Ellе.

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Кассель учился в нескольких престижных лицеях и ходил в католическую школу. Однако везде его исключили из-за плохого поведения.

Подростком он захотел стать актером цирка и с одобрения отца поступил в специализированную академию. Сначала Кассель грезил карьерой клоуна, но в итоге выбрал направление акробатики. Учеба в цирковом ему быстро наскучила, и он решил уехать в США к маме, чтобы стать актером.

Америка 17-летнего юношу не приняла с первого раза. Касселю пришлось зарабатывать себе на еду, выступая в образе «живой скульптуры» в парках. Через год он вернулся на родину.

Венсан Кассель в молодости.
Фото Global Look Press

Карьера в кино

Первый опыт в кино француз получил в 1991-м благодаря связям своего отца. Слава настигла его через четыре года после выхода на экраны фильма «Ненависть». Эта картина получила приз Каннского фестиваля, три премии «Сезар» и приз Европейской киноакадемии, а о Касселе узнал весь мир.

С 2000-х годов Венсан уже начал сниматься в Голливуде. Он работал в таких громких картинах, как «Двенадцать друзей Оушена», «Черный лебедь», «Монах», «Мир Дикого Запада» и другие. Последние его работы — это «Три мушкетера: Д'Артаньян», «Три мушкетера: Миледи» и «Саван».

Интересно, что Кассель играет не только французов, но и русских. В фильме «Именинница» ему досталась роль гангстера Алексея из России, в «Пороке на экспорт» — бандита Кирилла. При этом он сам озвучивает своих героев на русском языке. Венсан мог сыграть в российской картине «Дуэлянт», где его рассматривали на роль графа Беклемишева.

Также Кассель озвучил несколько известных мультфильмов: «Шрек» (2001), «Ледниковый период» (2002) и «Роботы» (2005).

Венсан кроме актерства занимается и продюсированием фильмов. В этом качестве он выпустил картины «Лихорадка ночного шабаша» (1997), «Необратимость» (2002), «Шайтан» (2006) и совместно с Эриком Неве «Наш день придет» (2011).

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Сколько зарабатывает Венсан Кассель

Согласно данным портала Celebrity net worth, капитал популярного французского актера оценивается в 40 миллионов долларов (примерно 3,6 миллиарда рублей).

Венсан занимает 134-е место в списке самых богатых людей Франции и 12-е место в списке самых богатых кинопродюсеров Франции.

Венсан Кассель и Моника Белуччи.
Фото Global Look Press

Личная жизнь

В 1996 году Кассель снялся в фильме «Квартира» вместе со звездой итальянского кино Моникой Белуччи. Актеры не сразу понравились друг другу, но спустя время между ними завязался страстный роман.

В 1999 году Кассель и Белуччи поженились, хотя актриса несколько раз отказывалась идти под венец. Венсан и Моника после заключения брака жили порознь в разных странах, так как на этом настаивала итальянка. Ей была скучна семейная жизнь и общий быт. Несмотря на гостевой брак, у них родились две дочери Дева и Леони. Кассель долго уговаривал супругу завести детей. Первую девочку Моника родила, когда ей было 39 лет, а вторую — в 45.

Актеры много лет считались одной из самых красивых пар Голливуда, но в 2013-м они официально развелись, сохранив дружеские отношения.

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В 2018 году Кассель связал себя узами брака с моделью Тиной Кунаки. Они познакомились во время отдыха на Ибице. Девушка, которая моложе актера на 30 лет, не сразу узнала в мужчине звезду кинематографа. В 2019-м Тина родила девочку Амазони. Весной 2023-го француз удалил из своих социальных сетей все фотографии с супругой, а следом объявил о разводе.

Уже осенью 2023 года папарацци засняли актера в компании молодой модели Нары Баптисты на пляже в Рио-де-Жанейро. В сентябре 2024-го стало известно, что Нара беременна, а 57-летний Кассель станет отцом в четвертый раз. При этом сам он пока не спешит брать в жены свою возлюбленную и никак не отреагировал на радостную новость о беременности Баптисты.

Нара Баптиста и Венсан Кассель.
Фото Global Look Press

Фильмография

  • «Ключи от рая» (1991)

  • «Варбург» (1992)

  • «Горячий шоколад» (1992)

  • «Метиска» (1993)

  • «3000» (1994)

  • «Ненависть» (1995)

  • «Джефферсон в Париже» (1995)

  • «Техника супружеской измены» (1995)

  • «Квартира» (1996)

  • «Воспитанник» (1996)

  • «Доберман» (1997)

  • «Каким ты меня хочешь» (1997)

  • «Елизавета» (1998)

  • «Наслаждение» (1998)

  • «Жанна д'Арк» (1999)

  • «Непокорный» (1999)

  • «Отель Парадизо» (1999)

  • «Багровые реки» (2000)

  • «Братство волка» (2001)

  • «Именинница» (2001)

  • «Читай по губам» (2001)

  • «Необратимость» (2002)

  • «День расплаты» (2003)

  • «Необратимость» (2003)

  • «Блуберри» (2004)

  • «Двенадцать друзей Оушена» (2004)

  • «Тайные агенты» (2004)

  • «Цена измены» (2005)

  • «Роботы» (2005)

  • «Шайтан» (2006)

  • «Порок на экспорт» (2007)

  • «Тринадцать друзей Оушена» (2007)

  • «Миллион лет до нашей эры» (2007)

  • «Враг государства № 1» (2008)

  • «Брошенная на произвол судьбы» (2009)

  • «Черный лебедь» (2010)

  • «Монах» (2011)

  • «Опасный метод» (2011)

  • «Фантомас» (2011)

  • Сериал Platane (2011)

  • «Транс» (2013)

  • «Красавица и чудовище» (2014)

  • «Рио, я люблю тебя» (2014)

  • «Номер 44» (2015)

  • «Групповая агрессия» (2015)

  • «Маленький принц» (2015)

  • «Мой король» (2015)

  • «Партизан» (2015)

  • «Страшные сказки» (2015)

  • «Этот неловкий момент» (2015)

  • «Это всего лишь конец света» (2016)

  • «Джейсон Борн» (2016)

  • «Фильм моей жизни» (2017)

  • «Дикарь» (2017)

  • «Мир принадлежит тебе» (2018)

  • «Шоу Мистико» (2018)

  • «Черная полоса» (2018)

  • «Дефолт» (2018)

  • «Видок: Охотник на призраков» (2018)

  • «Особенные» (2019)

  • «Мир Дикого Запада» (2020)

  • «Под водой» (2020)

  • «Друзья на свою голову» (2020)

  • «Связь» (2023)

  • «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» (2023)

  • «Три мушкетера: Д'Артаньян» (2023)

  • «Три мушкетера: Миледи» (2023)

  • «Саван» (2024)

Венсан Кассель на премии «Сезар».
Фото Global Look Press

Награды и номинации

Актер Венсан Кассель за время своей карьеры в кино был отмечен множеством престижных номинаций, наград и премий:

  • Номинация на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Ненависть» (1996)

  • Номинация на премию «Сезар» «Самый многообещающий актер» в фильме «Ненависть» (1996)

  • Номинация на приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии за роль Макса Керкеряна в фильме «Багровые реки» (2001)

  • Номинация на приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии за роль Поля в фильме «Читай по губам» (2002)

  • Номинация на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Читай по губам» (2002)

  • Почетная награда Патрика Девэра на Международном кинофестивале в Валансьене (2002)

Соцсети

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