Мечтал стать клоуном, а покорил Голливуд: биография Венсана Касселя
Венсан Кассель (при рождении Венсан Крошон)
Дата рождения: 23 ноября 1966 года (57 лет)
Место рождения: Париж (Франция)
Страна проживания: Париж (Франция)
Семейное положение: брак с актрисой Моникой Белуччи (1999 — 2013), брак с моделью Тиной Кунаки (2018 — 2023), встречается с моделью Нарой Баптистой (с 2023)
Профессия: актер театра и кино, продюсер
Начало карьеры: 1991 год
Детство и юность
Венсан Кассель родился в Париже 23 ноября 1966 года в творческой семье. Его папа Жан-Пьер Крошон — французский актер, а мать Сабин Литикье — известная журналистка. У Венсана есть родной брат Матиас, а младшая сестра Оливия скончалась еще в младенчестве.
В звездной семье было принято брать псевдонимы, поэтому Венсан выбрал себе фамилию Кассель, а не свою Крошон. Когда будущему актеру было 13 лет, его родители приняли решение развестись. Мальчик остался жить с отцом в Париже, который вскоре женился на другой журналистке Анн Селерье. Мама Венсана после развода перебралась в Нью-Йорк, где ей предложили работу в топовом глянцевом издании Ellе.
Кассель учился в нескольких престижных лицеях и ходил в католическую школу. Однако везде его исключили из-за плохого поведения.
Подростком он захотел стать актером цирка и с одобрения отца поступил в специализированную академию. Сначала Кассель грезил карьерой клоуна, но в итоге выбрал направление акробатики. Учеба в цирковом ему быстро наскучила, и он решил уехать в США к маме, чтобы стать актером.
Америка 17-летнего юношу не приняла с первого раза. Касселю пришлось зарабатывать себе на еду, выступая в образе «живой скульптуры» в парках. Через год он вернулся на родину.
Карьера в кино
Первый опыт в кино француз получил в 1991-м благодаря связям своего отца. Слава настигла его через четыре года после выхода на экраны фильма «Ненависть». Эта картина получила приз Каннского фестиваля, три премии «Сезар» и приз Европейской киноакадемии, а о Касселе узнал весь мир.
С 2000-х годов Венсан уже начал сниматься в Голливуде. Он работал в таких громких картинах, как «Двенадцать друзей Оушена», «Черный лебедь», «Монах», «Мир Дикого Запада» и другие. Последние его работы — это «Три мушкетера: Д'Артаньян», «Три мушкетера: Миледи» и «Саван».
Интересно, что Кассель играет не только французов, но и русских. В фильме «Именинница» ему досталась роль гангстера Алексея из России, в «Пороке на экспорт» — бандита Кирилла. При этом он сам озвучивает своих героев на русском языке. Венсан мог сыграть в российской картине «Дуэлянт», где его рассматривали на роль графа Беклемишева.
Также Кассель озвучил несколько известных мультфильмов: «Шрек» (2001), «Ледниковый период» (2002) и «Роботы» (2005).
Венсан кроме актерства занимается и продюсированием фильмов. В этом качестве он выпустил картины «Лихорадка ночного шабаша» (1997), «Необратимость» (2002), «Шайтан» (2006) и совместно с Эриком Неве «Наш день придет» (2011).
Сколько зарабатывает Венсан Кассель
Согласно данным портала Celebrity net worth, капитал популярного французского актера оценивается в 40 миллионов долларов (примерно 3,6 миллиарда рублей).
Венсан занимает 134-е место в списке самых богатых людей Франции и 12-е место в списке самых богатых кинопродюсеров Франции.
Личная жизнь
В 1996 году Кассель снялся в фильме «Квартира» вместе со звездой итальянского кино Моникой Белуччи. Актеры не сразу понравились друг другу, но спустя время между ними завязался страстный роман.
В 1999 году Кассель и Белуччи поженились, хотя актриса несколько раз отказывалась идти под венец. Венсан и Моника после заключения брака жили порознь в разных странах, так как на этом настаивала итальянка. Ей была скучна семейная жизнь и общий быт. Несмотря на гостевой брак, у них родились две дочери Дева и Леони. Кассель долго уговаривал супругу завести детей. Первую девочку Моника родила, когда ей было 39 лет, а вторую — в 45.
Актеры много лет считались одной из самых красивых пар Голливуда, но в 2013-м они официально развелись, сохранив дружеские отношения.
В 2018 году Кассель связал себя узами брака с моделью Тиной Кунаки. Они познакомились во время отдыха на Ибице. Девушка, которая моложе актера на 30 лет, не сразу узнала в мужчине звезду кинематографа. В 2019-м Тина родила девочку Амазони. Весной 2023-го француз удалил из своих социальных сетей все фотографии с супругой, а следом объявил о разводе.
Уже осенью 2023 года папарацци засняли актера в компании молодой модели Нары Баптисты на пляже в Рио-де-Жанейро. В сентябре 2024-го стало известно, что Нара беременна, а 57-летний Кассель станет отцом в четвертый раз. При этом сам он пока не спешит брать в жены свою возлюбленную и никак не отреагировал на радостную новость о беременности Баптисты.
Фильмография
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«Ключи от рая» (1991)
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«Варбург» (1992)
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«Горячий шоколад» (1992)
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«Метиска» (1993)
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«3000» (1994)
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«Ненависть» (1995)
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«Джефферсон в Париже» (1995)
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«Техника супружеской измены» (1995)
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«Квартира» (1996)
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«Воспитанник» (1996)
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«Доберман» (1997)
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«Каким ты меня хочешь» (1997)
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«Елизавета» (1998)
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«Наслаждение» (1998)
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«Жанна д'Арк» (1999)
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«Непокорный» (1999)
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«Отель Парадизо» (1999)
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«Багровые реки» (2000)
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«Братство волка» (2001)
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«Именинница» (2001)
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«Читай по губам» (2001)
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«Необратимость» (2002)
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«День расплаты» (2003)
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«Необратимость» (2003)
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«Блуберри» (2004)
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«Двенадцать друзей Оушена» (2004)
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«Тайные агенты» (2004)
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«Цена измены» (2005)
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«Роботы» (2005)
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«Шайтан» (2006)
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«Порок на экспорт» (2007)
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«Тринадцать друзей Оушена» (2007)
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«Миллион лет до нашей эры» (2007)
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«Враг государства № 1» (2008)
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«Брошенная на произвол судьбы» (2009)
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«Черный лебедь» (2010)
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«Монах» (2011)
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«Опасный метод» (2011)
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«Фантомас» (2011)
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Сериал Platane (2011)
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«Транс» (2013)
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«Красавица и чудовище» (2014)
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«Рио, я люблю тебя» (2014)
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«Номер 44» (2015)
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«Групповая агрессия» (2015)
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«Маленький принц» (2015)
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«Мой король» (2015)
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«Партизан» (2015)
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«Страшные сказки» (2015)
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«Этот неловкий момент» (2015)
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«Это всего лишь конец света» (2016)
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«Джейсон Борн» (2016)
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«Фильм моей жизни» (2017)
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«Дикарь» (2017)
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«Мир принадлежит тебе» (2018)
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«Шоу Мистико» (2018)
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«Черная полоса» (2018)
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«Дефолт» (2018)
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«Видок: Охотник на призраков» (2018)
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«Особенные» (2019)
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«Мир Дикого Запада» (2020)
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«Под водой» (2020)
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«Друзья на свою голову» (2020)
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«Связь» (2023)
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«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» (2023)
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«Три мушкетера: Д'Артаньян» (2023)
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«Три мушкетера: Миледи» (2023)
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«Саван» (2024)
Награды и номинации
Актер Венсан Кассель за время своей карьеры в кино был отмечен множеством престижных номинаций, наград и премий:
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Номинация на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Ненависть» (1996)
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Номинация на премию «Сезар» «Самый многообещающий актер» в фильме «Ненависть» (1996)
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Номинация на приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии за роль Макса Керкеряна в фильме «Багровые реки» (2001)
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Номинация на приз зрительских симпатий Европейской киноакадемии за роль Поля в фильме «Читай по губам» (2002)
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Номинация на премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Читай по губам» (2002)
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Почетная награда Патрика Девэра на Международном кинофестивале в Валансьене (2002)
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