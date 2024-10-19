Не с первого раза: 5 историй успешных людей, которые терпели неудачи

Собрали истории успеха людей из разных сфер, которые вдохновляют не бросать начатое. Даже если вы потерпели неудачу или столкнулись с отказом.

Джоан Роулинг, писательница

«Я никогда не ожидала, что так сильно облажаюсь, что окажусь в неотапливаемой квартире, кишащей мышами, и буду присматривать за своей дочерью. И я злилась, потому что чувствовала, что подвожу ее», — рассказывала Джоан Роулинг в одном из интервью.

Сейчас сложно представить, что автор романа о мальчике, который выжил, когда-то получала отказы. Тем не менее история Джоан Роулинг началась именно с этого.

Свою первую книгу о Гарри Поттере писательница создавала в родной для нее Англии. Это было после того, как она сбежала от мужа вместе с дочерью, оставив того в Португалии. На родине у Роулинг было не так много близких. Отец, быстро женившийся на секретарше после смерти матери, не интересовался жизнью уже подросших дочерей. А сестра, недавно вышедшая замуж, не могла все время помогать Джоан. Так Роулинг оказалась в съемной квартире, первое время живя только на пособия и борясь с депрессией, которая развилась на фоне всего происходящего.

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Рукопись первого романа писательница закончила в 1995 году и отправилась искать литературного агента, который помог бы ей с публикацией. Но первая попытка не увенчалась успехом — Роулинг получила отказ. После этого она отправила рукопись в фирму Christopher Little Literary Agents. Но и там историю Гарри Поттера поначалу не восприняли всерьез — первые три главы непрочитанными отправились прямо в мусорку.

Однако ассистентке Кристофера Литтла, которая просматривала все заявки на всякий случай, все-таки удалось убедить своего начальника дать Роулинг шанс. Christopher Little Literary Agents согласились помочь писательнице найти издателя. Позже Роулинг назвала письмо из фирмы лучшим в своей жизни, признаваясь, что перечитала его восемь раз.

Но на этом история провалов, к сожалению, не закончилась. Несмотря на то что писательница нашла литературного агента, роман о Гарри Поттере отказались печатать 12 издательств. Пока Bloomsbury не предложили опубликовать книгу. Но тираж был очень маленьким, всего 500 экземпляров.

Первый гонорар Роулинг, как писал The Guardian, составил всего 600 фунтов. А уже через год она стала миллионером. Сейчас Роулинг одна из самых высокооплачиваемых писательниц, а франшиза о Гарри Поттере разрослась до огромных масштабов.

Майкл Джордан, баскетболист

Майкл Джордан с детства занимался многими видами спорта. Он мечтал стать профессиональным питчером (в бейсболе это игрок, который бросает мяч. — Прим. ред.). Джордан делал успехи в бейсболе и в 12 лет даже стал лучшим игроком чемпионата штата. Однако со временем он все-таки решил сосредоточиться на другом виде спорта — баскетболе.

Единственным недостатком Джордана был его невысокий рост. В том числе из-за него мальчика в первый год старшей школы не взяли в баскетбольную команду — тренер Клифтон Херринг отдал предпочтение ребятам постарше и повыше.

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«Не было сомнений, что Майкл Джордан мог обращаться с мячом, но его броски были просто хорошими, а защита посредственной», — писал журнал Sports Illustrated в статье о Херринге.

Для будущего известного баскетболиста этот отказ стал самым настоящим ударом.

«Я пошел в свою комнату, закрыл дверь и заплакал. Некоторое время я не мог остановиться. Даже несмотря на то что в тот момент дома никого не было, я оставил дверь закрытой. Для меня было важно, чтобы никто меня не услышал и не увидел», — рассказывал впоследствии Джордан.

Несмотря на это, он нашел в себе силы перебороть негативные эмоции и превратить их в мотивацию, продолжая тренироваться. По его словам, каждый раз, когда он уставал, он закрывал глаза и снова видел список прошедших отбор, где не было его имени. Это заставляло его продолжить тренировки. Благодаря чему через два года Джордан все-таки попал в школьную команду. И эта победа стала началом грандиозного успеха.

За свою карьеру Майкл Джордан шесть раз становился чемпионом НБА, дважды выигрывал золото Олимпиады и был назван одним из самых лучших защитников. А по рейтингу Forbes он самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю.

Харрисон Форд, актер

Это сейчас многие знают Харрисона Форда как харизматичного Хана Соло и неутомимого Индиану Джонса. Однако в начале своей профессиональной карьеры он получил клеймо актера-неудачника.

Руководству Columbia Pictures Форд, подписавший со студией контракт, не особо нравился. Его первая роль в кино — посыльного в картине «Смертельный жар на карусели» — пришлась не по вкусу продюсеру Джерри Токофски. Существует версия, что после этого он позвал Форда к себе в кабинет и рассказал тому, как впервые увидел Тони Кертиса, который играл курьера. По словам продюсера, в тот момент Кертис был похож на настоящую кинозвезду. А вот про Харрисона Форда в роли посыльного сказать того же самого Токофски не мог.

Фото FilmStills.net, Global Look Press

Несмотря на это, Форд продолжать играть в кино эпизодические партии. Правда, его имя не всегда появлялась в титрах, а из фильма «Забриски-пойнт» все сцены с его участием вообще вырезали на монтаже. И даже когда французский режиссер Жак Деми выбрал Форда на главную роль в своем первом американском фильме «Ателье моделей», боссы Columbia Pictures посчитали, что у него нет будущего в кинобизнесе. Они посоветовали постановщику взять более опытного актера, что тот и сделал.

Разочаровавшись, Харрисон Форд пошел работать плотником, чтобы содержать семью. Так могла закончиться его карьера, но впоследствии он встретился с Джорджем Лукасом и получил роль в его фильме «Американские граффити». Знакомство с режиссером стало для Форда судьбоносным. Сейчас актер — номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырехкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус», почетной «Золотой пальмовой ветви», а также почетного «Сезара».

Джеймс Дайсон, изобретатель и предприниматель

Идея создать пылесос, чья сила всасывания не зависела бы от заполненности мешка для пыли, пришла к Джеймсу Дайсону в 1970-х годах. До этого он спроектировал для своего цеха циклонный улавливатель частиц, который отделял краску от воздуха. И подумал: а почему бы не разработать пылесос с такой же технологией?

Несмотря на то что предыдущие его изобретения хоть и не были коммерчески успешными, но работали и даже получали награды, с первого раза воплотить задуманное у Дайсона не получилось.

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Только 5128-й прототип заработал так, как этого хотел изобретатель. На его создание Дайсону потребовалось без малого пять лет.

«Помимо того, что я хотел заставить его работать, это был единственный выход из банкротства. Так что было много причин продолжать. Но если бы я знал в начале, что потребуется пять с половиной тысяч прототипов, я бы, возможно, не начал», — рассказывал он в интервью.

При этом пылесос еще предстояло выпустить на рынок. В родной для изобретателя Великобритании сделать этого не получилось, и тогда Дайсон обратился к американской компании Amway. Изобретателю даже удалось заключить с ними соглашение, но впоследствии сделка была расторгнута. Однако и это не остановило Дайсона, и он подписал договор с японской Apex Ltd. На рынок выпустили пылесос G-Force. Деньги с его продаж Джеймс Дайсон вложил в создание компании Dyson Appliances Ltd., которая по сей день выпускает бытовую технику, пользующуюся популярностью по всему миру.

Харланд Дэвид Сандерс, предприниматель

Знаменитый на весь мир Полковник Сандерс — пример того, что стать успешным можно в любом возрасте. Харланд родился в богатой семье, но это не спасло его от провалов и неудач. За свою жизнь он успел отслужить в армии, поработать страховым агентом, кочегаром на железной дороге, фермером и даже шахтером. И только в 40 лет начал готовить свою знаменитую жареную курицу. Блюдо пришлось по вкусу посетителям его заправочной станции, и Сандер перебрался в отель с рестораном, где посадочных мест было побольше.

Но успех длился недолго. В 1952-м открылась новая автомагистраль, из-за которой резко сократилось число посетителей. Заведение угасало, а Полковник Сандерс разорился. В конце концов ему пришлось все продать.

Фото картина Нормана Роквелла; Keystone Press Agency, Global Look Press

Несмотря на это, Харланд Сандерс не отчаялся. Его единственным капиталом остался уникальный рецепт жареной курицы, на который он сделал ставку и не прогадал. Правда, перед тем как создать фастфуд-империю, ему пришлось выслушать немало отказов. Практически никто из владельцев ресторанов не соглашался готовить курицу по его рецепту. Но все изменило удачное знакомство. Сандерс встретил Пита Хармана, ресторатора из Солт-Лейк-Сити.

Благодаря курочке продажи в его заведении взлетели. После этого продавать франшизы (право готовить по рецепту Полковника Сандерса. — Прим. ред.) стало проще, и уже к 1964 году компания KFC стоила два миллиона долларов. За этим деньги Харланд Сандерс продал бизнес будущему губернатору Кентуки Джону Брауну, а сам стал послом бренда. Сейчас KFC — одна из крупнейших фастфуд-сетей в мире.