Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров: что известно о его смерти

Собрали информацию о кончине солиста Мариинского театра.

Ночью с 15 на 16 ноября премьер-солист Мариинского театра Владимир Шкляров разбился насмерть, упав с пятого этажа. На момент смерти ему было 39 лет. Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщил, что падение произошло в квартире певца на улице Лейтенанта Шмитда. Информация поступила от подруги артиста: тот связался с ней и попросил приехать, но когда она добралась до места, тело уже лежало на земле.

Пресс-служба театра отмечает, что не знает причин падения, а о дате прощания с артистом сообщат отдельно на сайте Мариинки. Мы изучили несколько версий причины смерти, озвученных в СМИ.

Фото Официальный сайт Мариинского театра.

Поиск запрещенных веществ

По информации издания «78», Шкляров имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Источник издания также добавил, что перед трагедией солист попросил экс-супругу запереть его дома, чтобы он не смог отправиться на поиски запрещенных веществ. Мужчина все равно смог покинуть квартиру — перелез через окно на балкон соседней квартиры, но жильцов не оказалось дома. Шклярову удалось связаться с ними, и во время второй попытки покинуть свой дом он случайно сорвался с высоты.

Фото Официальный сайт Мариинского театра.

Попытка самоубийства

Издание «Московский Комсомолец» считает, что причиной смерти могло стать самоубийство. У солиста были сложности с личной жизнью и с творческой деятельностью; к его работе возрастали претензии руководства Мариинки. Издание также упоминает о наркотической зависимости, которая была свойственна Шклярову и также могла привести к трагедии.

Фото Официальный сайт Мариинского театра.

Кто такой Владимир Шкляров

Заслуженный артист Российской Федерации родился в Ленинграде, окончил Вахтанговскую академию и поступил на службу в Мариинский театр в 2003 году. А в 2011-м уже получил статус ведущего солиста: он участвовал во всех крупных постановках коллектива, таких как «Жизель», «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта». В 2023 году Шкляров отметил двадцатилетие своей карьеры в Кремлевском дворце. У мужчины после брака осталось двое маленьких детей.