Франциск I — «последний папа»? Пророчество гласит, что грядет конец света

Почему Франциска I называют «последним папой римским» и причем тут конец света? Интернет полнится тревожными слухами, согласно которым смерть понтифика может привести к прекращению работы всей католической церкви и даже апокалипсису. Рассказали, в чем дело.

Смерть Франциска I

21 апреля 2025 года в 7:35 утра в своей резиденции в Ватикане в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск I. Первые новости передало издание Reuters со ссылкой на Ватикан.

В середине февраля 2025 года папу госпитализировали с бронхитом и отправили на лечение в папскую клинику — Университетскую больницу Джеммели. За бронхитом последовали пневмония и почечная недостаточность, но уже в марте Франциск I смог выйти к людям. Однако состояние его здоровья все равно вызывало у верующих опасения.

Франциск I служил 12 лет и стал первым папой из Нового Света за последние две тысячи лет. Родиной понтифика была Аргентина.

Последним публичным выступлением папы римского стало заявление, приуроченное к Пасхе.

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Пророчество о папах: почему Франциск I — последний

После новости о смерти Папы Римского Франциска I в сети вспомнили страшное средневековое пророчество, известное как «Пророчество о папах».

В XII веке в Северной Ирландии жил архиепископ Малахия. Он сильно повлиял на развитие католицизма и смену религий с кельтской на христианскую, а также совершил несколько чудес. Именно он составил пророчество из 112 латинских строчек — каждая характеризовала правление одного из римских понтификов. Все бы ничего: можно было бы сделать вывод, как с календарем Майя, что дальше святой Малахия просто расписывать не стал, если бы не тревожность той строки, что относилась к Франциску I. Перевод с латыни звучит так: «Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет. Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».

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Интересно, что Рим считается городом семи холмов — как и Москва, и несколько других крупных населенных пунктов. Получается, что после смерти 112 понтифика, Франциска I, падет Рим и начнется Страшный суд, после которого наступит апокалипсис. Католическая церковь никак не комментирует пророчество о папах: официально его не приняли, но и не отвергли.