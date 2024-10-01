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Умер композитор Вячеслав Добрынин: что известно о его смерти — причины
Жизнь и общество

Сегодня, 13:55

2 мин.

Что известно о смерти Вячеслава Добрынина

Алена Соколова
Автор
Вячеслав Добрынин
Фото Евгений Матвеев, Russian Look, Global Look Press
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На 78-м году жизни в московской клинической больнице умер народный артист РФ Вячеслав Добрынин. Его смерть в комментариях изданию РБК подтвердила жена певца Ирина Добрынина: по ее словам, мужчину неделю назад госпитализировали с подозрением на инсульт.

Что известно о смерти Вячеслава Добрынина

Предварительная причина смерти артиста — острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Врачи долго боролись за жизнь композитора, но спасти его не удалось.

Вячеслав Добрынин.
Фото Евгений Матвеев, Russian Look, Global Look Press

История болезни Вячеслава Добрынина

Певец перенес три инсульта с 2020 года. Первый произошел после концерта в честь юбилея творческой деятельности музыканта — после этого он прекратил свои выступления и больше не гастролировал, посвящая время своей семье.

Последние месяцы композитор сильно болел и почти не вставал с кровати. Меньше недели назад народного артиста экстренно госпитализировали с подозрением на очередной инсульт.

Чем известен Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин известен как композитор и исполнитель множества хитов. Он обладатель престижных российских премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация», носитель ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Дружбы. Исполнитель выпустил более 1000 песен для себя и других артистов, 56 альбомов и 15 клипов.

Вячеслав Добрынин и Дима Билан.
Вячеслав Добрынин и Дима Билан.
Фото Александр Кельтик, Russian Look, Global Look Press

Личная жизнь Вячеслава Добрынина

Исполнитель родился 25 января 1946 года в Москве, с детства любил музыку и после школы поступил в МГУ на специальность «история искусства». Добрынин был дважды женат: первый брак продлился 15 лет и подарил ему дочь Екатерину и двоих внуков. Со второй супругой артист прожил до самой смерти.

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