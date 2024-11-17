Что известно о смерти бывшего солиста «На-На» Владимира Левкина

В ночь с 16 на 17 ноября не стало Владимира Левкина, бывшего солиста группы «На-На». Рассказываем, чем прославился Левкин и что известно о его смерти.

Что известно о смерти

О кончине певца сообщила его супруга Маруся Левкина. На своей страничке она выложила фотографию мужа с подписью «Лети, мое солнышко».

Музыкант скончался на 58-м году жизни. Информацию о причине смерти Левкина родные и близкие не сообщают, но, согласно неофициальным данным, недавно исполнителя доставили в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день Левкина отправили в реанимацию в связи с обострением основного заболевания — лейкоза. Вероятно, именно оно и послужило причиной гибели.

Дата и время прощания с музыкантом еще не назначены.

Фото Global Look Press

История болезни

В 2003 году 36-летнему артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Он перенес сложное лечение, две пересадки костного мозга и химиотерапию. Казалось, болезнь отступила, однако спустя десять лет рак вернулся. Тогда Левкин вновь прошел курс химиотерапии и смог победить недуг.

В последнее время Левкин появлялся на публике только в темных очках. Это связывают с новым рецидивом болезни, достигшим артиста в третий раз. Сам певец заявлял, что носит аксессуар из-за перенесенной операции.

Фото Global Look Press

Чем знаменит Владимир Левкин

В 1989 году юный Левкин проходил обучение в академии имени Гнесиных и активно посещал кастинги в молодежные музыкальные коллективы. Однажды он случайно попал на пробы в группу «На-На» и так понравился продюсерам, что его сделали основным солистом коллектива. Так началась головокружительная музыкальная карьера Левкина. За годы выступлений в составе группы он стал кумиром миллионов поклонников по всему миру, а песни «На-На» регулярно попадали в топ-чарты страны. В 1998 году контракт с руководством группы закончился, и Владимир Левкин покинул коллектив.

В 1996 году артист поступил в ГИТИС на режиссерский факультет, заочно его окончил. В 2000 году Левкин выступал в составе нового музыкального коллектива — группы Kedbl, а в 2006-м начал сольную карьеру.

Фото Global Look Press

Реакция общественности

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поддержала Марусю Левкину у себя в соцсетях. Она опубликовала трогательное послание: «Как мы жили? Не ценили все, что выше нас... Вова, покойся с миром... Маруся, я всегда рядом, и мои двери открыты. Крепись и держись, пожалуйста».

О смерти Левкина высказалась и жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Она поделилась с подписчиками теплыми воспоминаниями о Левкине: «Сегодня не стало очень хорошего человека — доброго, открытого, творческого, настоящего. Не стало Владимира Левкина. Я приношу соболезнования его семье, его маме и старшей дочери... Мы виделись 10 ноября на премьере фильма «Азбука Морзе», совсем недавно. Ребята пришли меня поддержать, и я им очень за это благодарна. Володя был весел, рассказывал интересные истории о прошлом группы «На-на», участником которой он был много лет. Был рядом со своей любимой супругой — Марусей. Светился от счастья. Мы шутили, пили чай и делились впечатлениями о фильме. Как же так? Ему было всего 57 лет».