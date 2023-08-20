Тест: угадайте звезду по одежде

Встретить на вечеринке знакомую в таком же платье, как у вас, — полбеды. Особенно, если на вас оно сидит удачнее. А вот когда такие конфузы случаются на красных ковровых дорожках с известными по всему миру звездами — это всегда лишний повод для обсуждения и сравнений.

Но есть знаменитости, у которых стиль настолько похож, что отличить их друг от друга бывает непросто.

Сможете угадать всех?

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