Рабочие и академики: кто в СССР получал хорошую зарплату?

Благодаря плановой экономике в СССР практически не было безработицы, а главный принцип социализма гласил: «от каждого — по способностям, каждому — по труду». Конечно, одними из самых высоких были зарплаты партийных чиновников. Однако были и те, кто зарабатывал наравне с ними или даже больше. Рассказываем, люди каких профессий получали в Союзе хорошую зарплату.

Космонавты

Как писал в своих дневниках организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов Николай Каманин: «Оклады и общее денежное содержание наших космонавтов высокие. Майор Гагарин, например, получает только на сто рублей меньше, чем я».

Кто получал больше всех в Советском Союзе. Фото Известия

В 1962 году, уже после полета в космос, оклад Юрия Гагарина составлял 450 рублей, а со всеми надбавками первый космонавт получал 639 рублей. Зарплата Германа Титова, который совершил первый суточный полет, была чуть меньше — 579 рублей. Еще не летавший на тот момент в космос Владимир Комаров тоже получал достойную оплату — 528 рублей в месяц. Остальных космонавтов жалованием тоже не обделяли: от 350 рублей.

Помимо окладов, космонавтам также полагались премии. Например, Гагарину за первый полет выплатили 15 тысяч рублей.

Спортсмены

Хорошую зарплату получали и советские спортсмены. Причем одними из самых зажиточных считались футболисты. Так, в 1970-х годах оклады многих из них превышали 500 рублей. И это не считая премий за выигранные матчи и различных надбавок, например, за звания. Отдельные доплаты также полагались членам советской сборной.

Сколько получали спортсмены в СССР. Фото Известия

Академики и профессора

Достойно оплачивался труд людей, работающих в научной сфере и в образовании. До 1980-х годов президент Академии наук СССР с учетом всех надбавок мог рассчитывать на зарплату около 1700 рублей. Максимальный оклад ректора вуза достигал 600 рублей. Профессора могли получать оклад до 450 рублей.

Зарплаты в Советском Союзе. Фото Известия

Профессии с вредными и тяжелыми условиями труда

Работа, сопряженная с риском для здоровья или жизни, тоже хорошо оплачивалась. Так, шахтеры могли зарабатывать до тысячи рублей в месяц.

Сталевары, в зависимости от разряда, получали до 600 рублей. При этом если сотрудник имел звание Героя Социалистического Труда, его зарплата могла составлять и все 700 рублей. В то же время жалование начальника цеха на сталелитейных предприятиях было скромнее — около 500 рублей.

Рабочие и академики: кто в СССР получал хорошую зарплату. Фото Известия

Токари

Специалисты этой профессии также получали неплохую зарплату, которая напрямую зависела от разряда. Всего их было шесть. Токарь шестого разряда мог рассчитывать на жалование до тысячи рублей, что нередко было сопоставимо с зарплатой директора завода.

Самые высокооплачиваемые профессии в СССР. Фото Сергей Косырев, Известия

Менее квалифицированные специалисты при этом также получали неплохие оклады — около 500 рублей для токаря 3-4 разряда.