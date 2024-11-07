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Тест про СССР: что вы знаете о жизни в Советском Союзе — викторина
Жизнь и общество

Сегодня, 18:00

1 мин.

Только те, кто вырос в СССР, ответят правильно на эти 15 вопросов: тест от «Стиля жизни»

Татьяна Пищева
Автор
дети в СССР
Фото Wikimedia
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Для многих Советский Союз — лишь название главы в учебнике по истории. А для некоторых эта страна навсегда останется родиной, где прошли детство и юность. Люди, выросшие в СССР, были совершенно особенными. У них не было смартфонов, планшетов и компьютеров. Зато была вера в лучшее будущее, а идеалы мира, дружбы и взаимопомощи прививались с детства. Во многом поэтому эта эпоха оставила такой яркий след на многих поколениях. Красный галстук, пионерские летние лагеря, первомайские демонстрации — эти легендарные атрибуты советского детства знакомы даже тем, кто не застал эпоху их существования.

Тем, кто вырос в СССР, «Стиль жизни» предлагает погрузиться в воспоминания о прошлом. Ответьте на 15 вопросов, чтобы проверить свои знания о том, как жили в СССР.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Любовь и&nbsp;голуби&raquo;. Продолжите цитаты из советских фильмов: тест

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