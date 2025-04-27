Из простой семьи — к большим ролям: невероятная история успеха Светланы Ходченковой

Светлана Ходченкова — актриса с уникальной судьбой. В раннем детстве она мечтала стать хирургом, а ее мать работала на нескольких работах, чтобы свести концы с концами. Но в будущем артистке удалось покорить большое отечественное кино и сняться в крупных зарубежных проектах с Хью Джекманом, Гари Олдманом и Томом Харди.

Как Ходченкова добилась таких высот — в материале.

«Биологическому родителю я могу быть благодарна только за свое появление на свет»

Светлана родилась в небогатой семье 21 января 1983 года в Москве, а детство свое провела в подмосковном городке Железнодорожный. Родители девочки развелись почти сразу после ее появления на свет.

Когда отец семейства ушел, мать будущей актрисы подрабатывала уборщицей, дворником и маляром, чтобы прокормить себя и маленькую дочь. В совсем юном возрасте Светлана вместе с ней мыла подъезды, а в душе мечтала стать хирургом: записывала диагнозы и вела медицинские карты своих кукол, даже не задумываясь о съемках и сцене.

Фото Геннадий Сергеев, Russian Look, Global Look Press

«Биологическому родителю я могу быть благодарна только за свое появление на свет. Мама воспитывала меня одна. Свекровь возненавидела ее еще до знакомства. Думаю, точно так же она относилась бы и к любой другой избраннице сына. Всю беременность мама только и слышала, что «ребенок не Витин», а нагулянный», — рассказывала артистка в одном из своих интервью.

Со своим отцом Виктором Ходченковым она не общается до сих пор. В 2017 году, когда Светлана уже надежно закрепилась в шоу-бизнесе, он публично заявлял, что дочь бросила его и не помогает ему. Отец актрисы не раз принимал участие в реалити-шоу, где жаловался на проблемы с жильем и деньгами, но дочь эти провокации игнорировала.

Модельное прошлое

В 16 лет Светлана начала сотрудничать с модельным агентством. Красивая, длинноногая, улыбчивая, она сразу начала покорять подиумы. Ее отправляли работать во Францию и Японию, где она прожила полгода.

Получив свой первый гонорар, будущая актриса потратила его на телефон, который установила в доме, где жила вместе с мамой. В то время аппарат и его установка были для семьи непозволительной роскошью. Светлана рассказывала, что новая покупка настолько осчастливила их, что вместе с мамой они «чуть ли шнуры и кнопочки не целовали от радости».

Фото Александр Казаков, Известия

Но карьерный путь модели у Ходченковой не был длинным. Она покинула бизнес, разочаровавшись в его нечестности, подлости и бесчеловечности. «Девушки не только красиво дефилируют по подиуму или позируют фотографам, но и сдаются «внаем» богатым дядям», — добавляла артистка в своих ранних интервью.

Первые роли в кино и жесткая критика

Окончив школу, Светлана поступила в экономический вуз, но после бросила его ради Театрального института имени Бориса Щукина, который окончила в 2005 году.

На первом курсе Ходченкова снялась в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», который вышел в 2003 году. Это был дебютный проект актрисы. В нем она сыграла Веру — главную героиню, жену командира-красноармейца. На некоторых кадрах 20-летняя девушка появлялась с обнаженной грудью.

«Я взрослела и понимала, что некоторые табу вроде съемки в обнаженном виде — проблема, не стоящая серьезного обсуждения. Если это нужно для роли, я на экране разденусь. Это всего лишь вопрос зрелости актера и умения режиссера обосновать свою позицию», — так спустя несколько лет Светлана высказывалась об отношении к приобретенному профессиональному опыту.

Фото кадр из фильма «Благословите женщину», реж. Станислав Говорухин

Фигура Ходченковой начала резко меняться после съемок. Персонаж Светланы — девушка с пышными формами, а после проекта восходящая кинозвезда сильно похудела, за что Говорухин резко осудил ее. Режиссер считал, что постройневшая Ходченкова потеряла свою естественность и обаяние, назвал актрису «такой же, как все» и даже на время отказался снимать в кино. Новость о распаде их творческого союза тогда облетела всю киноиндустрию.

«Раньше я была худой, поэтому после того, как мой организм пришел в норму, быстро сбросила вес. Я не худела специально, как об этом писали СМИ. Мне было больно и обидно, что Станислав Сергеевич упрекал меня, будто бы я худею, следуя моде. Повторяю, что я не худела. Был гормональный сбой», — признавалась звезда «Экспресс Газете».

Ходченкова делилась, что Говорухин был достаточно жестким режиссером, который «любил и умел давить на актеров». Так, он настаивал, чтобы артистка сменила фамилию на «Есенина». «Не может, мол, быть у актрисы фамилии Ходченкова — язык сломаешь, да и никто не запомнит, где нужно ставить ударение», — объясняла Светлана.

Карьера Светланы Ходченковой. Фото Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press

Поклонники не раз приписывали коллегам по площадке романтические отношения, на что Светлана реагировала крайне болезненно. Актриса даже грозилась судиться с изданиями, которые распространяют слухи о любовных связях с Говорухиным.

Окончив Щуку, Ходченкова на время перестала сотрудничать с Говорухиным, которого считала «своим режиссером». Светлана начала сниматься в сериалах — «Талисман любви», «Риэлтор» и других, а в 2006-2010 годах сыграла в фильмах «Жена Сталина», «Нулевой километр», двух частях «Любви в большом городе» и других.

Съемки в зарубежных фильмах и трудности

Ходченкова впервые появилась на голливудском экране в 2011 году в картине «Шпион, выйди вон!» вместе со знаменитыми Гэри Олдманом, Бенедиктом Камбербэтчем и Томом Харди. После она снималась в «Росомахе» с Хью Джекманом.

Фото Planet Photos, Global Look Press

Светлана рассказывала, что у нее были мысли продолжить свой путь в зарубежном кино. Однако работать на неродном языке актрисе было трудно, а также, по ее словам, карьера в России складывалась слишком хорошо, чтобы в момент от нее отказаться:

«Я понимала, что не вижу у нас большого количества положительных примеров, которые меня могли бы воодушевить. К тому же я понимала, что в России у меня все достаточно хорошо складывается. Мне не хотелось размениваться этим», — объясняла девушка.

Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

«Лишние» роли

Позже Ходченкова продолжила работать в отечественном кино, а ее фильмография обросла сотнями новых фильмов, среди которых: «Служебный роман. Наше время», «Пять невест», «Краткий курс счастливой жизни», «Метод Лавровой», «Мамы», «Метро», «Мосгаз», «Чемпионы», «Куприн. Яма», «Любовь в большом городе — 3», «Воин», «Кровавая леди Батори», «Викинг», «Вы всем меня бесите», «Довлатов», «Домашний арест», «Северный ветер», «Казанова», «Скажи ей», «На острие», «Мерзлая земля» и другие.

Светлана признавалась, что многие пункты из ее фильмографии сегодня кажутся ей лишними: «Это в основном комедии, но мне после серьезных драматических ролей комедийный жанр казался спасением. Наделала ошибок, но теперь жалеть об этом уже поздно — в любом случае, это опыт».

Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Долгое время героини Ходченковой в кино были весьма однотипными: «Девушка из провинции, которая любит, ждет, надеется и верит». Позже этот образ сменился «отчаянной девушкой», но самой яркой своей ролью артистка называет современную версию Мымры в картине «Служебный роман. Наше время», где она исполнила роль Калугиной, когда-то сыгранной Алисой Фрейндлих.

«Мне хочется свое оставить себе»: личная жизнь

42-летняя актриса была замужем один раз, детей у нее нет. В 2005 году они поженились с Владимиром Яглычем, однако спустя пять лет брак распался. В 2011 году супруги официально развелись.

Артистов свел сперва Щукинский институт, а затем и съемочная площадка. В фильме «Тихий московский дворик» Владимир сыграл мужа Светланы, а затем они вместе снимались в «Карусели», где и начались их отношения.

Отношения Светланы Ходченковой. Фото Комсомольская Правда, Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press

«В какой-то момент мы перестали работать над отношениями, спустили все на тормозах. Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — позже признавался Владимир.

В 2011 году Светлана встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. Через четыре года на сцене Театра киноактера после спектакля «История любви» он сделал ей предложение, но свадьба не состоялась, в 2016 году их союз распался. Сейчас Петришин женат на модели Алесе Кафельниковой, в 2021 году у них родилась дочь Киара.

Поклонники называют Ходченкову самой закрытой актрисой. Несмотря на всю присущую ей публичность, личную жизнь звезда держит в тайне.

Фото Александр Казаков, Известия

«Кому-то интересно говорить о личной жизни, о всех передрягах, которые выпали на их долю, делиться со всеми. А кому-то, как мне, это в принципе неинтересно. Не то чтобы это задача — максимум, никому ничего не рассказать, мне просто не хочется это делать. Мне хочется свое оставить себе, потому что я в достаточной степени раскрываюсь в картинах или на съемочной площадке», — поделилась Светлана с Forbes.