Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

В августе перед всеми родителями встает ответственная задача — подготовить ребенка к предстоящему учебному году. Если ребята постарше справятся сами, то младшим школьникам точно понадобится помощь с покупкой всего необходимого. Специально для родителей публикуем подробный гайд с полезными советами и примерной стоимостью каждой из категорий.

Одежда и обувь

Одной из самых противоречивых тем в среде родителей школьников всегда была школьная форма. Уже давно ведутся споры о правомерности установки строгих правил одежды. Все основные правила прописаны в законе «Об образовании в РФ».

Школа имеет право:

Ввести рекомендации касательно школьной формы.

Делать замечания, выговоры и вызывать родителей в школу из-за несоблюдения формы одежды.

Исключить школьника за несоблюдение формы одежды, если он старше 15 лет и его внешний вид препятствует учебному процессу и нарушает права других учеников.

Школа не имеет право:

Обязать учеников носить определенную школьную форму без встречи с советами учащихся и родительским комитетом.

Требовать сделать покупку или заказ в определенном магазине или ателье.

Требовать покупку сразу нескольких комплектов одежды.

Требовать смыть макияж, вынуть пирсинг, перекрасить волосы в натуральный цвет.

Не пускать ребенка на занятия, если он пришел не в форме.

Фото istockphoto.com/izusek

Одежда для школьника — самая большая статья расходов. По информации Росстата, набор должен состоять примерно из десяти предметов.

Для девочек:

платье — 2 шт.;

блузка — 3 шт.;

юбка — 2 шт.;

джемпер — 1 шт.;

спортивный костюм — 1 шт.;

футболка — 2 шт.;

носки или гольфы — 5 пар;

колготки — 3 шт.;

туфли — 1 пара;

кроссовки — 1 пара.

Для мальчиков:

брюки — 2 пары;

сорочка — 3 шт.;

джемпер — 1 шт.;

костюм спортивный — 1 шт.;

футболка — 2 шт.;

носки или гольфы — 5 пар;

туфли — 1 пара;

кроссовки — 1 пара.

Сменную обувь лучше выбирать из натуральных дышащих материалов, чтобы не потела нога. Выбирайте качественные модели с супинаторами (ортопедическими элементами, препятствующими развитию плоскостопия и деформации стопы. — прим. ред.), однако покупать дорогие дизайнерские туфли не нужно. Дети часто теряют сменку или портят ее в активных играх на переменах. А вот на спортивной обуви лучше не экономить и купить хорошие кроссовки с правильной амортизацией: от этого зависит здоровье суставов и позвоночника. Если в расписании есть танцы или гимнастика, возможно, нужно будет приобрести еще чешки или балетки.

Итог: одежда и обувь в школу — 25-35 тысяч рублей.

Канцтовары

За товарами для школы лучше идти заранее. В идеале — до середины августа. Это позволит не только избежать лишнего стресса, но и выбрать то, что действительно нравится ребенку.

Обычно школы заранее предоставляют списки необходимой канцелярской продукции. В базовый набор для ученика младшей школы стандартно входят следующие позиции:

ручка — 10 шт.;

карандаш — 5 шт.;

кисти для рисования — 3 шт.;

ластик — 3 шт.;

линейка — 2 шт.;

точилка — 1 шт.;

дневник — 1 шт.;

тетрадь в линейку — 10 шт.;

тетрадь в клетку — 10 шт.;

обложки для учебников и тетрадей — 20 шт.;

альбом для рисования или папка бумаги для рисования — 1 шт.;

цветные карандаши или фломастеры — 1 упаковка;

гуашь или акварель — 1 упаковка;

ножницы — 1 шт.;

белый и цветной картон — по 1 упаковке;

клей-карандаш — 1 шт.;

пластилин — 1 упаковка.;

доска для пластилина — 1 шт.

Фото istockphoto.com/Tomasz ?migla

Обращайте внимание на требования вашей школы, чтобы не купить лишнего. Например, часто ученикам начальной школы не разрешают пользоваться корректором и писать гелевыми ручками.

Итог: канцтовары — 4-5 тысяч рублей.

Ранец, папки и пенал

Важнейший элемент школьной экипировки — это, конечно, школьный рюкзак. Его лучше приобрести минимум за месяц до начала занятий.

К покупке рюкзака стоит отнестись очень внимательно. Правильно подобранный ранец — залог хорошей осанки. Не стоит покупать мягкий рюкзак или рюкзак, предназначенный для путешествий и спорта. Лучший вариант — легкий ортопедический ранец с жестким каркасом. Цена такого рюкзака обычно от трех до пяти тысяч, но можно подобрать достойную модель и за 2500. К рюкзаку сразу купите подходящий мешок для сменки.

Фото istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Письменные принадлежности будут храниться в пенале. С этим необходимым предметом очень легко перемудрить: родители часто покупают огромные пластмассовые коробки с тремя отделениями и десятком держателей-резинок. Такие пеналы очень тяжелые и занимают много места в рюкзаке. Да и времени, чтобы аккуратно раскладывать канцелярию по отделениям, на уроках не будет. Лучше купить небольшой пенал, куда поместятся пара ручек и карандашей, линейка и ластик. Ножницы, цветные карандаши, скотч — все это понадобится ребенку только на рисовании и трудах. Нет смысла приносить это в школу ежедневно.

Нет смысла тратить много денег на пенал: этот предмет часто пачкается, рвется и теряется. Высока вероятность, что через полгода придется купить еще один. Поэтому закладывайте на пенал не больше 500 рублей.

Итог: ранец, папки и пенал — 5 тысяч рублей.

Рабочее место

Родителям школьников рекомендуется приобрести письменный стол в соответствии с ростом ребенка. Делать уроки за кухонным столом или тем более на диване — точно не лучшая идея. Так можно испачкать учебные материалы и даже испортить почерк и осанку.

Стол стоит не очень дорого. На маркетплейсах есть достойные варианты, оснащенные ящиками и полками, менее чем за 3000 рублей. Однако если речь идет о мебели из натурального дерева с настраиваемой высотой, то цена может доходить до десяти тысяч.

Фото istockphoto.com/eclipse_images

Отдельно стоит обратить внимание на покупку стула. Модели на колесиках и кресла с качающейся спинкой лучше не покупать. Сидя на них, ребенку будет сложно сосредоточиться на уроках. Самый безопасный вариант — обычный деревянный стул. Цена колеблется от трех до десяти тысяч в зависимости материала, дизайна и наличии мягкой обивки.

Итог: рабочее место — 8 тысяч рублей.

Гаджеты

Школьные гаджеты, наряду с школьной формой, вызывают очень много разногласий. В каком возрасте ребенку нужно купить смартфон? Нужен ли ребенку свой ноутбук или компьютер? Пригодится ли первокласснику планшет? На эти вопросы каждый родитель должен ответить сам. В любом случае, покупка дорогой техники может выйти боком: не секрет, что дети беспечно обращаются даже с любимыми гаджетами. Поэтому школьнику вполне достаточно недорогого телефона и простого ноутбука.

Кроме того, телефон последней модели — мишень для хулиганов. Поэтому многие родители делают выбор в пользу кнопочного телефона. Дополнительный плюс — школьник не будет отвлекаться на гаджет во время уроков.

Итог: гаджеты — 30 тысяч рублей.

Сколько всего придется потратить на сборы в школу

Назвать определенную сумму, в которую обойдутся сборы в школу, достаточно сложно. Все зависит от того, что вы планируете купить и насколько дорогие варианты рассматриваете. Можно как сильно сэкономить, так и потратить гораздо больше, чем большинство других родителей. По данным Росстата, в последние годы на то, чтобы собрать первоклассника, в среднем родителям требуется 22-27 тысяч рублей.