Новый скандал в Голливуде: Блейк Лайвли подает в суд на Джастина Бальдони

Не успел американский шоу-бизнес отойти от ареста Пи Дидди, как в Голливуде вспыхнул очередной скандал. Блейк Лайвли выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах против актера Джастина Бальдони. Рассказываем, что случилось и как отреагировали на ситуацию звезды кино.

Предыстория скандала

В 2019 году Джастин Бальдони объявил о том, что он начал работать над фильмом «Все закончится на нас» — киноадаптацией одноименного романа Колин Хувер. Тогда эту новость приняли очень тепло, ведь книга полюбилась читателям по всему миру, разошлась тиражом в 20 миллионов экземпляров и стала интернет-сенсацией.

Поклонники пришли в еще больший восторг, когда на главную роль утвердили Блейк Лайвли, прославившуюся благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница». Ей предстояло сыграть Лили Блум, флориста из Бостона. По сюжету героиня оказалась вовлечена в любовный треугольник с привлекательным, но жестоким молодым человеком Райлом Кинкейдом (Джастин Бальдони) и своей первой любовью Атласом Корриганом (Брэндон Скленар). Фильм вышел на экраны в начале августа и собрал в мировом прокате более 350 миллионов долларов. Однако несмотря на финансовый успех проекта, в реальной жизни все шло не так гладко.

Фото CAP, PLF, Global Look Press

«Цветы и розовые ковры» на фильме о домашнем насилии

Актеры подверглись критике еще во время продвижения фильма. По словам зрителей, их поведение на пресс-туре не соответствовало серьезной теме фильма — домашнему насилию. Поклонники с удивлением смотрели на розовые ковровые дорожки, цветочное оформление и рекламу бренда по уходу за волосами Блейк Лайвли и фирмы по производству джина Райана Рейнольдса.

На лондонской премьере журналистов прямо попросили задавать только «веселые» вопросы, а один из организаторов мероприятия посоветовал «воздержаться от вопросов о домашнем насилии».

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Некоторые высказывания Лайвли тоже наделали шуму. На премьере в Нью-Йорке она сказала: «Вы гораздо больше, чем просто выжившая или просто жертва». За это ее тоже критиковали в соцсетях.

Лайвли также осудили за ее комментарии в другом рекламном видео, где она советовала зрителям «надеть цветочные платья и отправиться в кинотеатр». Тогда интернет-пользователи недоумевали, почему фильм о домашнем насилии рекламируется так, будто это продолжение «Барби».

Как появились слухи о размолвке

Еще во время злополучного пресс-тура внимательные кинолюбы стали задаваться вопросом, почему Лайвли и Бальдони не сфотографировались вместе на красной дорожке на премьере фильма в Нью-Йорке. Актеры также не давали совместных интервью, а на лондонской премьере, которую Бальдони не посетил, команда Лайвли предупредила журналистов, чтобы никто «не задавал ей никаких вопросов о Джастине».

Фото Кадр из фильма «Все закончится на нас», реж. Джастин Бальдони

Пользователи соцсетей заметили, что члены каста, включая Лайвли, и даже писательница Колин Хувер не подписаны на Бальдони в социальных сетях.

Ни Лайвли, ни Бальдони никак не комментировали слухи о разладе. Поэтому для многих поклонников актрисы то, что произошло дальше стало настоящим шоком.

Обвинения в сексуальных домогательствах

Через четыре месяца после выхода фильма Лайвли подала судебный иск против Бальдони, в котором обвинила его в сексуальных домогательствах. В заявлении в качестве ответчика также указана Wayfarer Studios — продюсерскую компания, которая выпустила «Все закончится на нас».

В заявлении Джастин Бальдони и генеральный директор Wayfarer Джейми Хит обвиняются в «неоднократных сексуальных домогательствах и другом вызывающем поведении». Некоторые другие женщины из актерского состава и съемочной группы также дали показания об их неприемлемых действиях.

Фото CAP, PLF, Global Look Press

В заявлении Блейк Лайвли утверждает, что Бальдони и Хит «описывали свои гениталии», говорили о своем сексуальном опыте и порнозависимости. Лайвли рассказала, что ее просили раздеваться для некоторых сцен, хотя в этом не было необходимости. К тому же, именно в дни, когда актрисе предстояло сниматься в обнаженном виде, на площадке находились посторонние люди — друзья Бальдони и Хита. Она также утверждает, что во время постельных сцен Бальдони отходил от сценария: например, неожиданно укусил ее во время поцелуя, что не было прописано в сюжете, и беспричинно долго ее целовал. На все возражения Лайвли он отвечал: «Ты меня даже не привлекаешь». В заявлении сказано, что Бальдони спрашивал у тренера Лайвли, сколько она весит и неоднократно ее унижал.

Кампания по разрушению репутации

И Лайвли, и Бальдони обвиняли друг друга в стремлении разрушить репутацию коллеги. Лайвли утверждает, что в преддверии выхода фильма Бальдони обратился в фирму по кризисным коммуникациям The Agency Group PR (она же занималась восстановлением имиджа Дрейка и Джонни Деппа). По ее словам, уже тогда актер опасался, что его проблемное поведение станет достоянием общественности и готовился нанести ответный удар.

В иске Лайвли говорится, что нанятые Бальдони пиарщики развернули кампанию, призванную «уничтожить» ее репутацию. Она считает, что сотрудники агентства создали в соцсетях иллюзию поддержки Бальдони и распространяли о ней нелицеприятные слухи.

Бальдони заявил, что Лайвли сама виновата в своем испорченном реноме. По его мнению, она наняла команду людей, чтобы «распространять негативные, полностью сфабрикованные и ложные истории в СМИ» перед выходом фильма.

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Реакция общественности

Лайвли получила волну поддержки, в том числе от писательницы Колин Хувер. Хувер опубликовала на своей страничке фотографию с Лайвли со ссылкой на статью в газете Times. Подпись была такая: «Ты была такой честной, доброй, поддерживающей и терпеливой с того дня, как мы встретились. Спасибо тебе за то, что ты именно такой человек, какой ты есть. Никогда не меняйся. Никогда не увядай».

Алексис Бледел, Америка Феррера и Эмбер Тэмблин в совместном заявлении заявили, что они «выражают солидарность» с Лайвли. Женщины вместе снимались в серии фильмов «Джинсы-талисман» 20 лет назад и остались друзьями: «Мы поражены реальностью того, что даже если женщина такая сильная, знаменитая и наделенная ресурсами, как наша подруга Блейк, она может столкнуться с местью за то, что осмелилась просить о безопасной рабочей среде», — говорится в заявлении.

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Лиз Планк, автор и журналист, занимающаяся вопросами гендерного равенства, заявила, что она больше не будет соведущей The Man Enough Podcast с Бальдони и Хитом. Планк не ссылалась напрямую на ситуацию с Лайвли, но активно намекала на мотивы поступка. «В то же время я продолжу поддерживать всех, кто обращает внимание на несправедливость и призывает к ответственности тех, кто стоит у них на пути», — написала она.

А вот Эмбер Херд в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее раскритиковала разрушительную природу социальных сетей: «Социальные сети — это абсолютное воплощение поговорки «Ложь успеет обойти полмира, прежде чем правда наденет сапоги». Я видела это своими глазами и вблизи. Это ужасно и разрушительно», — сказала Херд.