Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Статьи
Секс-символы 2000-х годов: актрисы российских сериалов
Жизнь и общество

Сегодня, 06:00

5 мин.

10 актрис — секс-символов российских сериалов нулевых

Алена Соколова
Автор
Анастасия Заворотнюк, Анна Ковальчук и Татьяна Арнтгольц.
Фото Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press; пресс-служба телеканала «Россия 1»;
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Кто в 2000-х годах не смотрел сериалы по телевизору? Благодаря успешности жанра многие актрисы смогли стать звездами: они покоряли сердца харизмой, талантом и обаянием. Собрали список достойных претенденток на звание секс-символа нулевых. Есть чем дополнить перечень? Делитесь в комментариях своими фаворитками.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк стала звездой, сыграв главную роль в культовом сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2008). Ее героиня, добрая и искренняя Вика Прутковская, моментально завоевала любовь зрителей. Заворотнюк покоряла не только комедийным талантом, но и своим внешним образом: женственным и при этом простым. После сериала актриса снялась в ряде других проектов, продолжив успешную карьеру в кино и на телевидении. Заворотнюк стала символом легкости и утонченной красоты на российском экране, но в возрасте 53 лет скончалась от рака.

Анастасия Заворотнюк
Фото Владимир Мышкин, Global Look Press
Умерла Анастасия Заворотнюк. Что известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович прославилась благодаря роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки» (2007-2013). Ее героиня — яркая, модная и кокетливая старшая сестра — кому-то казалась легкомысленной, но точно была роковой красавицей. Карпович выделялась не только своим талантом, но и привлекательной внешностью, став иконой стиля для молодежи тех лет. После завершения проекта она продолжила работать в театре и сниматься в кино, проявляя разносторонние таланты в профессии.

Мирослава Карпович
Фото Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press

Виктория Тарасова

Популярность к Виктории Тарасовой пришла после роли капитана полиции Ирины Зиминой в сериале «Глухарь» (2008-2011). Ее героиня — строгая, но невероятно обаятельная женщина — стала воплощением силы и женственности. Тарасова покорила зрителей ярким характером и убедительной игрой, создав образ, который надолго остается в памяти. Успех сериала принес ей признание и новые перспективы.

Виктория Тарасова
Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ольга Дроздова

Ольга Дроздова блистала в сериале «Бандитский Петербург» (2000-2007), сыграв одну из самых ярких женских ролей в российском криминальном жанре. Ее героини были одновременно хрупкими и сильными, умеющими выживать в сложных обстоятельствах. Дроздова давно зарекомендовала себя как одна из ведущих актрис российского кино, а 2000-е годы стали пиком ее популярности благодаря сериалам, которые вывели женщину на новый карьерный уровень.

Ольга Дроздова
Фото Виктор Чернов, Russian Look, Global Look Press

Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц, начавшая карьеру в начале 2000-х, быстро завоевала признание публики. Среди ее выдающихся ролей — сериалы «Простые истины» (1999-2003) и «Талисман любви» (2005). Ее героини казались одновременно глубокими и простыми, близкими зрителям. Арнтгольц сочетала в себе простоту и аристократичность. Сегодня она продолжает активно работать на экранах страны.

Татьяна Арнтгольц
Фото Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press

Екатерина Гусева

Екатерина Гусева получила статус одной из самых обаятельных актрис 2000-х благодаря роли Светланы в культовом сериале «Бригада» (2002). Ее героиня, мягкая, интеллигентная и утонченная жена Саши Белого, стала воплощением идеала женской красоты и семейного уюта. Этот образ сделал Гусеву звездой первой величины. После успеха «Бригады» актриса продолжила сниматься в кино и сериалах, а также активно выступала в театре.

Екатерина Гусева
Фото Геннадий Сергеев, Russian Look, Global Look Press

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева приобрела популярность благодаря ролям в комедийных проектах. Ее естественное обаяние, яркая харизма и потрясающее чувство юмора возвели ее в статус всеобщей любимицы зрителей. Кроме того, Нонна работала на театральной сцене и проявила себя как талантливая пародистка в шоу «Большая разница». Ее экранные образы всегда были наполнены жизненной энергией и привлекали внимание.

Фото Кадр из фильма «Быстрее, чем кролики».
Екатерина Старшова, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович. Как изменились актрисы сериала «Папины дочки» почти за 10 лет

Анна Ковальчук

Анна Ковальчук стала лицом одного из самых долгоживущих российских сериалов — «Тайны следствия», начавшегося в 2000 году. Ее героиня, следователь Мария Швецова, воплощает в себе ум, профессионализм и внутреннюю силу. Зрители полюбили Анну за правдивую и выдающуюся игру, а ее привлекательная внешность добавила героине бонусных очков. Успех сериала превратил Ковальчук в одну из самых узнаваемых актрис на российском телевидении, а ее стиль стал эталоном для женщин того времени.

Анна Ковальчук
Фото Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Екатерина Климова

Екатерина Климова покорила зрителей своей игрой в исторических сериалах «Бедная Настя» (2003-2004) и «Московская сага» (2004). Утонченная и талантливая, умеющая передавать сложные эмоции, Климова также снималась в романтических и драматических проектах. Казалось, что ее талант универсален. Ее образы вдохновляли зрителей, а успех на экране укрепил за ней статус секс-символа.

Екатерина Климова
Фото Герман Ровиннский, Russian Look, Global Look Press

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова стала известной после роли в сериале «Талисман любви» (2005), где ее героиня сочетала в себе нежность и внутреннюю силу. Эта роль принесла Ходченковой первую волну популярности, а внешняя элегантность и природная красота закрепили ее образ секс-символа. Светлана продолжила успешную карьеру как в российских, так и в международных проектах, став одной из немногих актрис из России, покоривших Голливуд.

Светлана Ходченкова
Фото Наталия Логинова, Russian Look, Global Look Press

8 трендов из&nbsp;СССР, которые популярны во&nbsp;всем мире. Вдохновил Советский Союз: 8 трендов из СССР, которые популярны во всем мире
Красота
Новости холдинга
В Энгельсе после атаки БПЛА вводится режим ЧС
В Грузии заявили о возможности ЕП потребовать начать войну с Россией
Рекламу конфет с участием Клебо сочли слишком откровенной и сняли с эфира
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
7 янв 12:15
Лучшие и худшие образы звезд на «Золотом глобусе» — 2025
4 янв 17:30
Главные звездные свадьбы 2024 года
1 янв 12:00
Утрата года: кого из российских звезд не стало в 2024-м
31 дек 2024 10:00
Звезды, которые стали родителями в 2024 году
27 дек 2024 13:45
Актриса Светлана Устинова впервые стала мамой