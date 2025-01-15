16 самых дорогих помолвочных колец знаменитостей

Для многих знаменитостей помолвочные кольца — не просто символы любви. Это произведения ювелирного искусства, подчеркивающие статус носителей. Кроме баснословных сумм на ценнике, некоторые украшения могут похвастаться уникальной судьбой. Подготовили рейтинг обручальных колец знаменитостей: полюбуемся великолепием бриллиантов и драгоценных камней и узнаем о происхождении сокровищ.

Кэтрин Зета-Джонс

Цена: 1 миллион долларов

Год предложения: 1999.

Жених: Майкл Дуглас.

Карат: 10.

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Кольцо украшено бенгальским бриллиантом огранки «маркиза» весом десять карат, окруженным 28 бриллиантами меньшего размера. В отличие от многих других голливудских звезд, актриса никогда не меняла свое кольцо на более крупное или модное. Она предпочитает сохранять подарок Майкл Дугласа. Что это, если не любовь?

Кэти Холмс

Цена: 1,5 миллиона долларов.

Год предложения: 2005.

Жених: Том Круз.

Карат: 5.

Фото Getty Images

На протяжении многих лет вокруг брака Кэти Холмс и Тома Круза ходили слухи. Особенно яростно спорили о том, основан ли союз на любви или пара обручилась ради пиара. Но какой бы причина ни была, нельзя не упомянуть кольцо, которое носила Холмс. Оно стоило 1,5 миллиона долларов и украшено овальным бриллиантом весом в пять карат. По слухам, дизайн украшения создал художник Фред Лейтон,

Серена Уильямс

Цена: 2 миллиона долларов.

Год помолвки: 2016.

Жених: Алексис Оганян.

Карат: 12.

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Отношения Серены Уильямс и соучредителя Reddit Алексиса Оганяна были похожи на сказку. От случайной встречи за завтраком в отеле в Риме до их роскошной свадьбы — каждая деталь их истории любви казалась очаровательной. Поэтому вполне уместно, что помолвочное кольцо Уильямс похоже на украшение принцессы: 12-каратный изумруд с бриллиантом, окруженный более мелкими, но невероятно блестящими камнями.

Мелания Трамп

Цена: 2 миллиона долларов.

Год помолвки: 2004.

Жених: Дональд Трамп.

Карат: 15.

Фото Getty Images

Иногда Меланию Трамп можно увидеть с кольцом с изумрудом огранки в 15 карат, которое Дональд Трамп подарил ей в 2004 году. В другие дни она предпочитает носить 25-каратное кольцо, подаренное ей на десятую годовщину свадьбы. Она даже надела его во время написания портрета в Белом доме.

По словам политика, оригинальное помолвочное кольцо досталось ему за полцены — всего-то два миллиона долларов.

Сиара

Цена: 2 миллиона долларов.

Год помолвки: 2015.

Жених: Рассел Уилсон.

Карат: 16.

Фото Getty Images

Поп-звезда Сиара и ее муж, игрок НФЛ Рассел Уилсон, открыто демонстрировали миру свои чувства. Массивное помолвочное кольцо служит тому доказательством: круглый центральный камень весом 16 карат был описан ювелиром, как «экстраординарный по чистоте и цвету». Насыщенности добавляют бриллианты трапециевидной и грушевидной форм вокруг основы.

Анна Курникова

Цена: 2,5 миллиона долларов.

Год помолвки: предположительно 2009.

Жених: Энрике Иглесиас.

Карат: 11.

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Теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас — одна из самых скрытных пар Голливуда. Они настолько тщательно прячут свою личную жизнь, что за 20 лет брака ни один из них ни разу публично не подтвердил факт своей помолвки! Однако российская теннисистка неоднократно появлялась с ярким желтым бриллиантом на безымянном пальце.

Жаклин Кеннеди Онассис: 2,6 миллиона долларов

Цена: 2, 6 миллионов долларов.

Год предложения: 1968.

Жених: Аристотель Онассис.

Карат: 40.

Фото Getty Images

Кольцо, подаренное греческим судоходным магнатом Аристотелем Онассисом, представляло собой массивный бриллиант огранки «маркиза» от ювелира Гарри Уинстона. Украшение создали из 601-каратного алмаза, обнаруженного в Южной Африке. Дорогое украшение Джеки надевала всего лишь дважды, а обычно держала в банковском сейфе.

Карди Би

Цена: 3,7 миллионов долларов.

Год помолвки: 2017.

Жених: Офсет.

Карат: 8.

Фото Keystone, Global Look Press; Gustavo Caballero, Getty Images

В 2017 году Офсет остановил концерт в Филадельфии, чтобы сделать предложение Карди Би. Он выбрал кольцо, которое зрители могли бы заметить без помощи больших экранов, — бриллиант грушевидной формы весом восемь карат.

Хотя это кольцо впечатляет, оно не самое большое украшение, которое рэпер подарил своей жене. На ее 27-летие в 2019 году он преподнес ей массивное кольцо в форме сердца, похожее на ожерелье из фильма «Титаник». По слухам, вес камня составлял 100 карат. Однако дорогие изделия не привели пару к успеху — в 2024 году Карди решила развестись с мужем.

Ванесса Брайант

Цена: 4 миллиона долларов.

Год помолвки: 2000.

Жених: Коби Брайант.

Карат: 8.

Фото Getty Images

В 2003 году, всего через два года брака, Ванесса и Коби Брайант оказались в центре скандала: выяснилось, что спортсмен был неверен своей красавице-жене. Но Ванесса не бросила мужа и, несмотря на все обвинения, поддержала его. После скандала Коби заменил ее помолвочное кольцо новым: оно было значительно больше оригинального и украшено цветными бриллиантами общим весом восемь карат.

Грейс Келли

Цена: 4,1 миллиона долларов.

Год предложения: 1956.

Жених: принц Монако Ренье III.

Карат: 10,47.

Фото Cinetext Bildarchiv, Global Look Press; кадр QVCtv, YouTube; Cartier

Актриса и будущая принцесса Грейс Келли получила от своего жениха, принца Монако Ренье III, два кольца. Первым было украшение Eternity, которое принц Ренье надел на ее руку, опустившись перед возлюбленной на одно колено. Изделие состоит из фамильных бриллиантов и рубинов, которые были выбраны в качестве символа флага страны.

Второе кольцо оказалось гораздо дороже и крупнее — с массивным бриллиантом изумрудной огранки от Cartier. Украшение было куплено принцем для своей невесты, когда актрисе понадобилось выразительное украшение для роли богатой светской львицы в фильме «Высшее общество».

Пэрис Хилтон

Цена: 4,7 миллионов долларов.

Год помолвки: 2005.

Жених: Пэрис Лацис.

Карат: 24.

Фото Getty Images

Когда миллионер, продюсер и судовладелец Пэрис Лацис сделал предложение Пэрис Хилтон в 2005 году, он предложил невесте на выбор 15 различных колец от известных ювелиров (вроде Tiffany & Co. или Гарри Уинстона). Пэрис выбрала 24-каратное кольцо, но позже жаловалась, что оно «слишком тяжелое» для ежедневного ношения. Возможно, именно поэтому она продала украшение на аукционе в поддержку жертв урагана «Катрина» после расставания с Лацисом.

Кэти Перри

Цена: 5 миллионов долларов.

Год помолвки: 2019.

Жених: Орландо Блум.

Карат: 4.

Фото Getty Images, личный аккаунт Кэти Перри

Кольцо Кэти Перри полностью соответствует ее уникальному стилю. Вместо того, чтобы выбрать украшение с одним классическим бриллиантом, Орландо Блум выбрал ярко-розовый рубин, окруженный ореолом из более мелких белых камней.

Дженнифер Лопес

Цена: 5 миллионов долларов.

Год предложения: 2022.

Жених: Бен Аффлек.

Карат: 6,1.

Фото Getty Images, личный аккаунт Дженнифер Лопес

Бен Аффлек делал предложение Дженнифер Лопес дважды. Оба раза он выбирал для этого кольца с цветными бриллиантами. В первый раз, в 2002 году, он подарил ей розовый бриллиант от Harry Winston. Спустя 20 лет он предложил ей руку и сердце с невероятно редким (и дорогим) зеленым бриллиантом. Знатоки утверждают, что менее 0,1% природных камней могут похвастаться подобным оттенком.

Бейонсе

Цена: 5 миллионов долларов.

Год брака: 2008

Жених: Джей Зи

Карат: 24

Фото Getty Images

Представляете себе женщину, которая была бы равнодушна к ювелирке от звездного мастера Лоррейн Шварц? А к ювелирке, оцененной в пять миллионов долларов? Не смогли? А вот Бейонсе отличалась. Певица как-то призналась, что никогда не стремилась владеть роскошным обручальным кольцом, и вообще «люди придают ему слишком большое значение». Для нее это всего лишь кусок металла. Всем бы так жить!

Ким Кардашьян

Цена: 8 миллионов долларов.

Год помолвки: 2013.

Жених: Канье Уэст.

Карат: 15.

Фото Getty Images

Лоррейн Шварц, создавшая дизайн обручальных колец для пары Ким и Канье, описала центральный камень как «бриллиант идеальной огранки». Украшение постигла ужасная судьба: его украли в Париже в 2016 году. Полиция так и не смогла найти пропажу, хотя похожее изделие после ограбления видели в одном из бутиков Италии

Мэрайя Кэри

Цена: 10 миллионов долларов.

Год предложения: 2016.

Жених: Джеймс Пэкер.

Карат: 35.

Фото Planet photos, Global Look Press; Getty Images

Сверкающее обручальное кольцо Мэрайи Кэри, подаренное ей бывшим женихом, австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером, было разработано близким другом певицы, ювелиром Вильфредо Росадо. В интервью Vogue он сказал, что это «самое сложное ювелирное изделие, которое он когда-либо создавал».

Через два года после расставания с бизнесменом Кэри спокойно продала кольцо почти за бесценок (всего за два миллиона долларов), чтобы двигаться вперед в своей жизни, «окруженная позитивом». Хотели бы вы приобрести подобное украшение с 80% скидкой?