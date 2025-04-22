Топ-20 самых высокооплачиваемых актеров 2024 года

Каждому хоть раз в жизни было интересно, сколько зарабатывают известные актеры. Издание Forbes ежегодно проводит масштабное исследование и составляет рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Оценка прибыли актеров за 2024 год основана на интервью с профессионалами отрасли, например агентами и менеджерами, и данных из специализированных источников. Учитываются только доходы от деятельности в сфере развлечений, без учета предпринимательских проектов вне этой области.

20-е место: Хоакин Феникс — 19 миллионов долларов

Хоакин Феникс стал всемирно известен после фильма «Гладиатор» (2000), где он сыграл римского императора Коммода. Также популярность ему принесла роль Джокера в одноименном фильме 2019 года. В 2024-м после выхода продолжения этого проекта пришла новая волна успеха. «Джокер: Безумие на двоих» стал одним из самых обсуждаемых фильмов года, а Феникс получил один из самых больших гонораров за всю карьеру.

Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс/Warner Bros.

19-е место: Скарлетт Йоханссон — 21 миллион долларов

Самые яркие работы актрисы — «Трудности перевода» (2003), «Матч-пойнт» (2005), «Мстители» (2015), «Люси» (2014). В 2024 году щедрые гонорары Йоханссон принесли фильм «Покажи мне Луну», в котором она сыграла с Ченнингом Татумом, и анимационный проект «Трансформеры: Начало», где она озвучила робота по имени Элита.

Фото Кадр из фильма «Покажи мне Луну», реж. Грег Берланти, Apple Studios

18-е место: Джейк Джилленхол — 22 миллиона долларов

Огромную популярность Джейку Джилленхолу в свое время обеспечили фильмы «Донни Дарко» (2001), «Горбатая гора» (2005) и «Зодиак» (2007). Forbes в свежем отчете рассказал, что за прошедший год «Дом у дороги» и «Презумпция невиновности» принесли актеру хороший заработок. Оба фильма стали абсолютными хитами на стриминговых платформах.

Фото Кадр из фильма «Дом у дороги», реж. Даг Лайман, Amazon MGM Studios

17-е место: Дензел Вашингтон — 23 миллиона долларов

Вашингтон — двукратный победитель премии «Оскар». В первый раз он получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Доблесть» на премии 1990 года, а во второй — за лучшую мужскую роль в «Тренировочном дне» в 2002-м.

В 2024 году роль антагониста во второй части «Гладиатора» несомненно стала невероятно успешной для Вашингтона: не только в финансовом, но и в профессиональном плане. Критики даже предсказывали актеру номинацию на «Оскар», но, к сожалению, их прогнозы не сбылись.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт, Paramount Pictures

16-е место: Джон Сина — 23 миллиона долларов

Актерская карьера Сины взлетела в 2015 году благодаря комедиям «Девушка без комплексов» и «Сестры». В фильмографии артиста за прошедший год появилось много комедийных боевиков. Актер появился в «Аргайл», «Рики Стэники» и «Джекпот!». Помимо этого, Сину можно было увидеть в «Крепком Харте 2» и в одном из эпизодов третьего сезона сериала «Медведь».

Фото Кадр из фильма «Рики Стэники», реж. Питер Фаррелли, Amazon MGM Studios

15-е место: Мэтт Дэймон — 23 миллиона долларов

Одна из самых узнаваемых работ артиста — роль в кинофраншизе «Борн». А основной заработок в прошлом году актеру принесли «Зачинщики» для AppleTV+. Деймон также продолжает получать проценты со своих наиболее кассовых фильмов.

Фото Кадр из фильма «Зачинщики», реж. Даг Лайман, Apple Original Films

14-е место: Марк Уолберг — 23 миллиона долларов

Популярность Уолбергу принесла картина «Ночи в стиле буги» (1997), где он сыграл восходящую звезду фильмов для взрослых. Сейчас актер продолжает играть как на больших экранах, так и в более локальных проектах. В прошлом году он появился в фильмах «Союз» и «Артур, ты король».

Фото Кадр из фильма «Артур, ты король», реж. Саймон Селлан Джонс, Lionsgate

13-е место: Джейсон Стэтхэм — 24 миллиона долларов

Британский актер прославился ролями в фильмах Гая Ричи. Среди самых ярких работ — «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Гнев человеческий» (2021). Самостоятельностью Стэтхэма можно восхищаться — он не пользуется помощью агента или менеджера во время переговоров о ролях в проектах. В 2024 году актера можно было увидеть в фильме «Пчеловод», который блестяще показал себя в прокате.

Фото Кадр из фильма «Пчеловод», реж. Дэвид Эйер, Amazon MGM Studios

12-е место: Ченнинг Татум — 24 миллиона долларов

Прорывом для актера стали фильмы «Она — мужчина» (2006) и «Шаг вперед» (2006). В прошлом году Татум появился в таких фильмах, как «Подай знак» и «Дэдпул и Росомаха», — в последнем он сыграл Гамбита из Людей Икс. Также актер засветился в проекте «Покажи мне Луну», в котором снялся вместе со Скарлетт Йоханссон.

Фото Кадр из фильма «Покажи мне Луну», реж. Грег Берланти, Apple Studios

11-е место: Маришка Харгитей — 25 миллионов долларов

Вот уже более 20 лет (и более 550 эпизодов) Харгитей снимается в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», который обеспечил ей титул самой востребованной актрисы на телевидении. За каждый эпизод проекта артистка получает примерно 750 тысяч долларов, что обеспечило ей огромную прибыль за 2024 год и место в этом топе.

Фото Кадр из сериала «Закон и порядок: Специальный корпус», созд. Дик Вульф, Netflix, Hulu

10-е место: Уилл Смит — 26 миллионов долларов

В фильмографии актера точно не один культовый фильм. Безумно популярны стали такие картины, как «Люди в черном» (1997), «Алладин» (2019) и «Король Ричард» (2021), за которую он даже получил премию «Оскар». В 2024 году актер вернулся на большие экраны. Четвертая часть «Плохих парней» принесла Смиту большой гонорар. В прокате фильм заработал более 400 миллионов долларов, став одним из двадцати самых успешных релизов года.

Фото Кадр из фильма «Плохие парни до конца», реж. Адиль Эль Арби Билал Фалла, Columbia Pictures

9-е место: Адам Сэндлер — 26 миллионов долларов

Актер прославился драматичной ролью в фильме «Любовь, сбивающая с ног» в 2002 году. Недавно Сэндлер еще и заключил выгодную сделку с одной из крупнейших стриминговых платформ в США — Netflix. Договор обеспечил актеру стабильный заработок с каждого фильма с ним. В 2024 году Сэндлер появился в проекте Netflix «Космонавт».

Фото Кадр из фильма «Космонавт», реж. Юхан Ренк, Netflix

8-е место: Николь Кидман — 31 миллион долларов

Самым первым фильмом, за который актриса получила мировое признание, был «Мертвый штиль» 1989 года. Другие ее известные работы: «Мулен Руж!», «Принцесса Монако» и «Большая маленькая ложь». В прошлом году Кидман можно было увидеть во многих проектах: фильмах «Семейное дело» и «Плохая девочка», а также сериалах «Экспаты», «Спецназ: Львица» и «Идеальная пара».

Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн, A24

7-е место: Джордж Клуни — 31 миллион долларов

Самой узнаваемой работой Джорджа Клуни стала роль в «Одиннадцати друзьях Оушена» (2001). В 2024 году он снялся в довольно кассовом фильме «Одинокие волки», за который получил внушительный гонорар.

Фото Кадр из фильма «Одинокие волки», реж. Джон Уоттс, Apple Studios

6-е место: Брэд Питт — 32 миллиона долларов

Роль Тайлера Дердена в «Бойцовском клубе» (1999) в свое время принесла Питту головокружительную популярность и обеспечила блестящую карьеру. В прошлом году актер снялся в «Одиноких волках» вместе с Джорджем Клуни.

Фото Кадр из фильма «Одинокие волки», реж. Джон Уоттс, Apple Studios

5-е место: Хью Джекман — 50 миллионов долларов

Хью Джекмана большинство знает как Росомаху. Это супергерой из кинофраншизы «Люди Икс». Прошлогодний «Дэдпул и Росомаха» щедро наградил актера, решившего вернуться к культовой роли. Этот фильм — один из самых прибыльных за всю карьеру Джекмана.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха», реж. Шон Леви, Marvel Studios

4-е место: Джерри Сайнфелд — 60 миллионов долларов

Актер всемирно известен благодаря роли в ситкоме «Сайнфелд» (1989), где он сыграл вымышленную версию себя. На пенсии он продолжает получать миллионы с его предыдущих успешных ролей и сценариев.

Фото Кадр из фильма «Без глазури», реж. Джерри Сайнфелд, Netflix

3-е место: Кевин Харт — 81 миллион долларов

«Джуманджи: Зов джунглей» (2017) стал самым кассовым фильмом за всю карьеру актера. В 2024 году Харт очень усердно работал. Он устроил около ста стендапов, вел еженедельный подкаст и снимался в разных проектах. Среди них — фильмы «Воздушное ограбление», «Бордерлендс» и «Крепкий Харт 2», а также телесериал «Бойцовская ночь: афера на миллион».

Фото Кадр из фильма «Бордерлендс», реж. Элай Рот, Lionsgate

2-е место: Райан Рейнольдс — 85 миллионов долларов

Супергеройская франшиза стала для актера самой успешной в коммерческом плане. В прошлом году в проекте «Дэдпул и Росомаха» Рейнольдс не только исполнил главную роль, но также помогал в написании сценария и выступил исполнительным продюсером. Актера также можно увидеть в «Воображаемых друзьях» и «Добро пожаловать в Рексэм».

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха», реж. Шон Леви, Marvel Studios

1-е место: Дуэйн Джонсон — 88 миллионов

«Скалу» можно узнать по ролям в таких фильмах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Полтора шпиона» и «Форсаж». Дуэйн Джонсон уже был самым высокооплачиваемым актером в 2016, 2019, 2020 и 2021 годах.

Фото Кадр из фильма «Миссия: Красный», реж. Джейк Кэздан, Amazon MGM Studios

В прошлом году такой головокружительный заработок актеру обеспечила роль в фильме «Миссия: Красный». За нее Джонсон, по информации Forbes, получил самый высокий гонорар за историю всей киноиндустрии — 50 миллионов долларов. Затем, после выхода второй части анимационного фильма «Моана 2», актер не только заработал на его озвучке, но и получил щедрые проценты с проката как исполнительный директор картины.