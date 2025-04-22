Топ-20 самых высокооплачиваемых актеров 2024 года
Каждому хоть раз в жизни было интересно, сколько зарабатывают известные актеры. Издание Forbes ежегодно проводит масштабное исследование и составляет рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Оценка прибыли актеров за 2024 год основана на интервью с профессионалами отрасли, например агентами и менеджерами, и данных из специализированных источников. Учитываются только доходы от деятельности в сфере развлечений, без учета предпринимательских проектов вне этой области.
20-е место: Хоакин Феникс — 19 миллионов долларов
Хоакин Феникс стал всемирно известен после фильма «Гладиатор» (2000), где он сыграл римского императора Коммода. Также популярность ему принесла роль Джокера в одноименном фильме 2019 года. В 2024-м после выхода продолжения этого проекта пришла новая волна успеха. «Джокер: Безумие на двоих» стал одним из самых обсуждаемых фильмов года, а Феникс получил один из самых больших гонораров за всю карьеру.
19-е место: Скарлетт Йоханссон — 21 миллион долларов
Самые яркие работы актрисы — «Трудности перевода» (2003), «Матч-пойнт» (2005), «Мстители» (2015), «Люси» (2014). В 2024 году щедрые гонорары Йоханссон принесли фильм «Покажи мне Луну», в котором она сыграла с Ченнингом Татумом, и анимационный проект «Трансформеры: Начало», где она озвучила робота по имени Элита.
18-е место: Джейк Джилленхол — 22 миллиона долларов
Огромную популярность Джейку Джилленхолу в свое время обеспечили фильмы «Донни Дарко» (2001), «Горбатая гора» (2005) и «Зодиак» (2007). Forbes в свежем отчете рассказал, что за прошедший год «Дом у дороги» и «Презумпция невиновности» принесли актеру хороший заработок. Оба фильма стали абсолютными хитами на стриминговых платформах.
17-е место: Дензел Вашингтон — 23 миллиона долларов
Вашингтон — двукратный победитель премии «Оскар». В первый раз он получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Доблесть» на премии 1990 года, а во второй — за лучшую мужскую роль в «Тренировочном дне» в 2002-м.
В 2024 году роль антагониста во второй части «Гладиатора» несомненно стала невероятно успешной для Вашингтона: не только в финансовом, но и в профессиональном плане. Критики даже предсказывали актеру номинацию на «Оскар», но, к сожалению, их прогнозы не сбылись.
16-е место: Джон Сина — 23 миллиона долларов
Актерская карьера Сины взлетела в 2015 году благодаря комедиям «Девушка без комплексов» и «Сестры». В фильмографии артиста за прошедший год появилось много комедийных боевиков. Актер появился в «Аргайл», «Рики Стэники» и «Джекпот!». Помимо этого, Сину можно было увидеть в «Крепком Харте 2» и в одном из эпизодов третьего сезона сериала «Медведь».
15-е место: Мэтт Дэймон — 23 миллиона долларов
Одна из самых узнаваемых работ артиста — роль в кинофраншизе «Борн». А основной заработок в прошлом году актеру принесли «Зачинщики» для AppleTV+. Деймон также продолжает получать проценты со своих наиболее кассовых фильмов.
14-е место: Марк Уолберг — 23 миллиона долларов
Популярность Уолбергу принесла картина «Ночи в стиле буги» (1997), где он сыграл восходящую звезду фильмов для взрослых. Сейчас актер продолжает играть как на больших экранах, так и в более локальных проектах. В прошлом году он появился в фильмах «Союз» и «Артур, ты король».
13-е место: Джейсон Стэтхэм — 24 миллиона долларов
Британский актер прославился ролями в фильмах Гая Ричи. Среди самых ярких работ — «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Гнев человеческий» (2021). Самостоятельностью Стэтхэма можно восхищаться — он не пользуется помощью агента или менеджера во время переговоров о ролях в проектах. В 2024 году актера можно было увидеть в фильме «Пчеловод», который блестяще показал себя в прокате.
12-е место: Ченнинг Татум — 24 миллиона долларов
Прорывом для актера стали фильмы «Она — мужчина» (2006) и «Шаг вперед» (2006). В прошлом году Татум появился в таких фильмах, как «Подай знак» и «Дэдпул и Росомаха», — в последнем он сыграл Гамбита из Людей Икс. Также актер засветился в проекте «Покажи мне Луну», в котором снялся вместе со Скарлетт Йоханссон.
11-е место: Маришка Харгитей — 25 миллионов долларов
Вот уже более 20 лет (и более 550 эпизодов) Харгитей снимается в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», который обеспечил ей титул самой востребованной актрисы на телевидении. За каждый эпизод проекта артистка получает примерно 750 тысяч долларов, что обеспечило ей огромную прибыль за 2024 год и место в этом топе.
10-е место: Уилл Смит — 26 миллионов долларов
В фильмографии актера точно не один культовый фильм. Безумно популярны стали такие картины, как «Люди в черном» (1997), «Алладин» (2019) и «Король Ричард» (2021), за которую он даже получил премию «Оскар». В 2024 году актер вернулся на большие экраны. Четвертая часть «Плохих парней» принесла Смиту большой гонорар. В прокате фильм заработал более 400 миллионов долларов, став одним из двадцати самых успешных релизов года.
9-е место: Адам Сэндлер — 26 миллионов долларов
Актер прославился драматичной ролью в фильме «Любовь, сбивающая с ног» в 2002 году. Недавно Сэндлер еще и заключил выгодную сделку с одной из крупнейших стриминговых платформ в США — Netflix. Договор обеспечил актеру стабильный заработок с каждого фильма с ним. В 2024 году Сэндлер появился в проекте Netflix «Космонавт».
8-е место: Николь Кидман — 31 миллион долларов
Самым первым фильмом, за который актриса получила мировое признание, был «Мертвый штиль» 1989 года. Другие ее известные работы: «Мулен Руж!», «Принцесса Монако» и «Большая маленькая ложь». В прошлом году Кидман можно было увидеть во многих проектах: фильмах «Семейное дело» и «Плохая девочка», а также сериалах «Экспаты», «Спецназ: Львица» и «Идеальная пара».
7-е место: Джордж Клуни — 31 миллион долларов
Самой узнаваемой работой Джорджа Клуни стала роль в «Одиннадцати друзьях Оушена» (2001). В 2024 году он снялся в довольно кассовом фильме «Одинокие волки», за который получил внушительный гонорар.
6-е место: Брэд Питт — 32 миллиона долларов
Роль Тайлера Дердена в «Бойцовском клубе» (1999) в свое время принесла Питту головокружительную популярность и обеспечила блестящую карьеру. В прошлом году актер снялся в «Одиноких волках» вместе с Джорджем Клуни.
5-е место: Хью Джекман — 50 миллионов долларов
Хью Джекмана большинство знает как Росомаху. Это супергерой из кинофраншизы «Люди Икс». Прошлогодний «Дэдпул и Росомаха» щедро наградил актера, решившего вернуться к культовой роли. Этот фильм — один из самых прибыльных за всю карьеру Джекмана.
4-е место: Джерри Сайнфелд — 60 миллионов долларов
Актер всемирно известен благодаря роли в ситкоме «Сайнфелд» (1989), где он сыграл вымышленную версию себя. На пенсии он продолжает получать миллионы с его предыдущих успешных ролей и сценариев.
3-е место: Кевин Харт — 81 миллион долларов
«Джуманджи: Зов джунглей» (2017) стал самым кассовым фильмом за всю карьеру актера. В 2024 году Харт очень усердно работал. Он устроил около ста стендапов, вел еженедельный подкаст и снимался в разных проектах. Среди них — фильмы «Воздушное ограбление», «Бордерлендс» и «Крепкий Харт 2», а также телесериал «Бойцовская ночь: афера на миллион».
2-е место: Райан Рейнольдс — 85 миллионов долларов
Супергеройская франшиза стала для актера самой успешной в коммерческом плане. В прошлом году в проекте «Дэдпул и Росомаха» Рейнольдс не только исполнил главную роль, но также помогал в написании сценария и выступил исполнительным продюсером. Актера также можно увидеть в «Воображаемых друзьях» и «Добро пожаловать в Рексэм».
1-е место: Дуэйн Джонсон — 88 миллионов
«Скалу» можно узнать по ролям в таких фильмах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Полтора шпиона» и «Форсаж». Дуэйн Джонсон уже был самым высокооплачиваемым актером в 2016, 2019, 2020 и 2021 годах.
В прошлом году такой головокружительный заработок актеру обеспечила роль в фильме «Миссия: Красный». За нее Джонсон, по информации Forbes, получил самый высокий гонорар за историю всей киноиндустрии — 50 миллионов долларов. Затем, после выхода второй части анимационного фильма «Моана 2», актер не только заработал на его озвучке, но и получил щедрые проценты с проката как исполнительный директор картины.